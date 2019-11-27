В Алматинском регионе повысится тариф на электричество

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы и Алматинской области с 1 ноября повысится тариф на электричество, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, согласно действующему законодательству, ТОО "АлматыЭнергоСбыт" вправе самостоятельно снижать или повышать тариф на электроснабжение до уровня, согласованного уполномоченным органом.

Необходимо напомнить, что с 1 января текущего года ТОО "АлматыЭнергоСбыт" самостоятельно снизило свой тариф с 16,36 тенге за кВт-ч до 15,9 тенге за кВт-ч. Однако в связи с повышением до 68% тарифов на электростанциях, которые были утверждены Министерством энергетики РК и от которых напрямую зависит конечный тариф на электроснабжение, ТОО "АлматыЭнергоСбыт" вернуло тарифы к показателям 2018 года, то есть до 16,36 тенге", - пояснили в ведомстве.

В Комитете подчеркнули, что нового повышения тарифа на электричество в регионе не было.

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