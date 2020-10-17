В Алматы ежегодно отмечается рост объема инвестиций в основной капитал

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией и ограничительными мерами карантина, в 2020 году наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин, передает Kazakhstan Today.

Так, объем инвестиций в основной капитал за январь - сентябрь составил 608,2 миллиарда тенге (в 2019 году - 534,6 миллиарда тенге, доля в РК - 7,3%) с ростом на 12,5%.

Руководитель управления предпринимательства и инвестиций отметил, что основными источниками финансирования являются собственные средства инвесторов - 66,7% (405,6 миллиарда тенге).

По направлениям использования основной объем инвестиций пришелся на операции с недвижимым имуществом (271,6 миллиарда тенге, ИФО - 138,8%), промышленность (86,8 миллиарда тенге, ИФО - 124,5%), финансовая и страховая деятельность (41 миллиарда тенге, ИФО - 106,5%), здравоохранение и социальное обслуживание населения (26,1 миллиарда тенге, ИФО - 258,5%).

В 2020 году вводятся в эксплуатацию 27 проектов (в том числе завод "Hyundai Trans Kazakhstan", производственной мощностью - 45 000 автомобилей в год, частная школа "Шокан Уалиханов атындагы мектеп" (ТОО "Samal Білім", частная школа "Tamos Education", до конца года запланирован ввод в эксплуатацию завода "Asia Steel Pipe") на сумму 94,6 миллиарда тенге, объем запланированных инвестиций по остальным проектам составляет 217,7 миллиарда тенге.

В целом в ходе реализации проектов в текущем году планируется создание более 6000 рабочих мест.

Кроме того, проводится активная работа по вовлечению инвесторов в Индустриальную зону Алматы, Специальную экономическую зону "Парк инновационных технологий" (СЭЗ ПИТ).

В июне текущего года акиматом города инициирован вопрос по созданию на базе СЭЗ ПИТ фармацевтического кластера.

На сегодняшний день ряд потенциальных инвесторов выразил свою готовность в строительстве заводов по производству вышеуказанной продукции, в частности: ТОО "DemeuTrading", производство различных средств индивидуальной защиты, ТОО "VivaPharm", ТОО "DolcePharm", ТОО "Boston Biоpharma" и другие", - сказал Еркебулан Оразалин.

Дополнительно ведутся работы по привлечению как минимум 9 дополнительных проектов, в том числе "Химфарм" (Santo), Фирма "Кызыл Май", "KazMedAspap", DOSFARM, ТОО "Антарес-К" и другие.

Промышленность

В сфере промышленности за период январь - сентябрь 2020 года произведено продукции на 712,3 миллиарда тенге c ростом на 3,2% (РК - 100%), в том числе в обрабатывающей на 568 миллиарда тенге, или 103,1% (доля - 79,7%).

Так, увеличены объемы в следующих подотраслях обрабатывающей промышленности: производство напитков - 48,5 миллиарда тенге, или 108,1% (доля - 6,8%); производство бумаги и бумажной продукции - 15,4 миллиарда тенге, или 206,6% (доля - 2,2%); фармацевтическая промышленность - 20,9 миллиарда тенге, или 152% (доля - 2,9%), увеличение объемов произошло за счет таких предприятий, как ТОО "Досфарм", АО "Nobel", ТОО "Нур-май", ТОО "Viva Pharm").

Также производство прочей неметаллической минеральной продукции - 40,7 миллиарда тенге, или 102,7% (доля - 5,7%); машиностроение - 85,5 миллиарда тенге, или 100,6% (доля - 12%, объемы увеличились за счет таких предприятий как АО "Авиаремонтный завод 405", ТОО "Алматинский электромеханический завод", ТОО "Hyundai Trans Auto", ТОО "Корпорация "Сайман"; легкая промышленность - 8,5 миллиарда тенге, или в 4,3 раза больше (доля - 1,2%); готовые металлургические изделия - 19,3 миллиарда тенге, или 183,1% (доля - 2,7%).

Розничная торговля

Объем розничной торговли за январь - сентябрь составил 2,4 миллиарда тенге, ИФО - 90,3% (в РК объем - 8014,8 миллиарда тенге, ИФО - 90,5%).

Доля розничного товарооборота города в республиканском объеме составила 30,4%.

Объем реализации продовольственных товаров за аналогичный период составил 794,3 миллиарда тенге, ИФО - 106,5% (доля - 32,6%), непродовольственных товаров - 1 644,4 миллиарда тенге, ИФО - 84,3% (доля - 67,4%).

Снижение реализации объема продаж в январе - сентябре в группе непродовольственных товаров наблюдается на одежду и обувь - на 18,5% (доля 24,4%,) автомобили - на 12,9% (доля 10,2%,) прочие товары широкого ассортимента на 12,2% (доля - 6,3%).

Вместе с тем отмечен рост объема продаж компьютеров - на 0,8% (доля - 6,0%), фармацевтическую продукцию - на 5,0% (доля - 6,2%).

За сентябрь объем продаж розничного товарооборота по сравнению с сентябрем прошлого года увеличился на 20,5% (385 млрд тенге, ИФО - 120,5%). При этом темп роста непродовольственных товаров составил - 134,1%. По продовольственным товарам наблюдается тенденция спада на 3,2% (ИФО - 96,8).

Оптовая торговля

В январе - сентябре объем оптового товарооборота составил 7 миллиардов тенге, ИФО - 86,0% (в РК объем - 16 396,9 миллиарда тенге, ИФО - 90,6%).

Доля оптового товарооборота города в республиканском объеме составила 42,8%.

Объем реализации продовольственных товаров за аналогичный период составил 1611,9 миллиарда тенге, ИФО - 69,3% (доля - 23%), непродовольственных товаров - 5409,6 миллиарда тенге, ИФО - 93,0% (доля - 77%).

При этом увеличились объемы продаж на фармацевтические товары и медицинские препараты на 2,9% (доля - 9,7%), прочие товары широкого ассортимента - на 5,6% (доля - 43,6%).

Спад объема реализации продаж в январе - сентябре по непродовольственным товарам отмечен на продажу строительных материалов - на 34,4% (доля - 4,3%), телекоммуникационное - на 20,9% (доля - 7,2%), автомобили - на 29,2% (доля - 6,1%).

Вместе с тем в сентябре по сравнению с августом оптовый товарооборот вырос на 8,4%, в том числе на продовольственные товары - на 4,8%, непродовольственные товары - на 9,4%.

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