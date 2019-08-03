В Алматы выявили более 4,7 млн фальшивых тенге

Алматы. 2 августа. Kazakhstan Today - В последнее время в городе Алматы участились случаи распространения фальшивых денежных купюр, констатирует городской департамент экономических расследований, передает Kazakhstan Today.

Из денежных знаков национальной валюты подделке, с использованием одинаковых номерных серий, чаще всего подвергаются банкноты номиналом 5 тыс. и 10 тыс. тенге. В департамент экономических расследований по городу Алматы из банков второго уровня зачастую поступают фальшивые банкноты, в основном купюры номиналом 10 000 тенге с одинаковыми сериями АА3048964, АА0048181, АА0048484 и купюры номиналом 5000 тенге с серией ВВ5547994. С начала года в адрес департамента поступило более 4,7 млн фальшивых тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники департамента ведут работу по выявлению источников изготовления и распространения указанных денежных купюр.

Департамент экономических расследований города Алматы призывает жителей к бдительности при денежных сделках. В случае обнаружения фальшивых купюр следует незамедлительно обратиться в департамент экономических расследований по городу Алматы по адресу: улица Жибек жолы,127 либо по телефону доверия: 8 727 297-29-56.

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