В августе тенге укрепился на 1%

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Национальном банке Республики Казахстан объяснили укрепление национально валюты на фоне снижения цен на нефть и негативных внешних факторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Действительно, за август курс тенге укрепился на 1%, до 472,29 тенге. Продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат способствовали умеренному укреплению обменного курса тенге. Таким образом, внутренние факторы оказывали преимущественное влияние на валютный рынок", -объяснила зампред Нацбанка Алия Молдабекова.
По ее словам, субъекты квазигоссектора продали через банки второго уровня 469,5 млн долларов США. На фоне сбалансированности рынка валютные интервенции Нацбанком не проводились. Осуществление трансферта из Нацфонда в бюджет было обеспечено тенговыми поступлениями, поэтому продаж валютных активов НФ не требовалось.
По предварительным данным, объем золотовалютных активов по состоянию на конец месяца составил 32,7 млрд долларов США.
В августе мы наблюдали небольшое снижение ЗВА - на 131 млн долларов США. Это было связано с уменьшением цен на драгоценный металл на 2,6%, до 1712,40 долларов США за тройскую унцию. Котировки золота по-прежнему остаются под давлением на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США", - пояснила специалист.
Она отметила, что в значительной степени снижение золотого портфеля было нивелировано ростом валютной части ЗВА за счет притока средств БВУ на валютные счета в Нацбанке.
Инвестиционный доход Нацфонда в августе оказался в минусе.