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Инвестиционный доход Нацфонда в августе оказался в минусе

09.09.2022, 10:49 3961
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился отрицательным и составил (-)1251 млн долларов США, сообщила заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Снижение рынка облигаций и акций по итогам прошлого месяца связано с глобальным оттоком капитала в инструменты денежного рынка. Это происходило на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,05%", - пояснила Молдабекова.

 
Согласно предварительным данным, по итогам августа объем валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 500 млн долларов США.
 

В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 384 млрд тенге в виде трансфертов. Основная часть трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд в размере порядка 338 млрд тенге, а также за счет остатка на тенговом счете Национального фонда. Таким образом, в прошедшем месяце Национальный банк не осуществлял продажу валютных активов Нацфонда на внутреннем валютном рынке. При этом валютные поступления в фонд в августе составили 1,76 млрд долларов США", - добавила эксперт.

 

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Группа БРК повышает свою капитализацию

08.09.2022, 16:51 7411
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - АО "Банк Развития Казахстана" (далее - БРК) разместил 1250 простых акций по цене 40 млн тенге за каждую ценную бумагу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Общая сумма размещения составляет 50 млрд тенге, преимущественное право их выкупа принадлежит единственному акционеру - АО "НУХ "Байтерек". 50 млрд тенге на докапитализацию поступают из республиканского бюджета через увеличение уставного капитала холдинга "Байтерек", который в свою очередь перенаправляет их группе банка. Отметим, что эта статья расходов прописана в законе "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", - сообщает пресс-служба БРК.

 
В результате уставный капитал банка вырос с 515,95 млрд тенге до 565,95 млрд.
 
Благодаря инвестициям со стороны холдинга группа банка развития повышает свою капитализацию, а следовательно, и финансовую устойчивость. 
 

Это важно для выполнения банком и его дочерними структурами своих функций по поддержке несырьевого сектора экономики. Кроме того, повышение капитализации делает группу банка привлекательнее для сторонних инвесторов, позволяя привлекать больше финансовых средств на рынках капитала у частных игроков", - подчеркнули в пресс-службе.

 
Там отметили, что всю сумму БРК направит в уставный капитал своей дочерней структуры - АО "Фонд развития промышленности". Фонд в свою очередь использует эти средства для финансирования проектов в обрабатывающей промышленности в течение 2022 и 2023 годов.
 

Объем инвестиций в МФЦА составил около 7 миллиардов долларов - Келимбетов

07.09.2022, 15:09 12046
Объем инвестиций в МФЦА составил около 7 миллиардов долларов - Келимбетов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Отчет о текущих результатах работы Международного финансового центра (МФЦА) "Астана" представил президенту Касым-Жомарту Токаеву управляющий центра Кайрат Келимбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он также доложил о выполнении поручений, данных президентом на заседании совета по управлению МФЦА в июне.
 
По словам Келимбетова, в МФЦА зарегистрировано свыше 1500 компаний из 65 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций составляет 6,9 млрд долларов.
 

Через биржу Astana International Exchange (AIX) привлечено свыше 321 млн долларов акционерного капитала и 2,1 млрд долларов долгового капитала", - сообщил глава МФЦА. 

 
Судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1200 споров.
 
Глава государства также был проинформирован о том, что в недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) налоговый режим МФЦА признан соответствующим глобальным стандартам налоговой прозрачности.
 
Президент отметил важную роль Международного финансового центра "Астана" в реализации задач по экономическому развитию страны и указал на необходимость усиления работы по привлечению иностранных инвестиций.
 

Акимат Алматы планирует увеличить расходы на образование и сократить на здравоохранение

06.09.2022, 16:13 18731
Акимат Алматы планирует увеличить расходы на образование и сократить на здравоохранение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - Акимат Алматы пересмотрел бюджет на 2022-2024 годы в части расходов на здравоохранение и образование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ожидается, что доходы в городской бюджет составят 1 188 278 304 тысячи тенге, а затраты - 1 138 190 314,2 тысячи тенге. 
 
Расходы на образование будут увеличены с 305 878 792 тысяч тенге до 323 042 762 тысяч тенге, а расходы на здравоохранение, напротив, сокращены с 47 398 465 тысяч тенге до 44 390 358 тысяч тенге.
 
Также будут сокращены расходы на обеспечение общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности, а расходы на социальную помощь и социальное обеспечение вырастут с 47 189 364 тысяч тенге до 48 859 237 тысяч тенге. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА", где он опубликован для публичного обсуждения до 19 сентября 2022 года. 
 

Рост инфляции прогнозирует Нацбанк

05.09.2022, 14:32 34791
Рост инфляции прогнозирует Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п., передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13,5%. Решение принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов Национального банка", - сообщает пресс-служба Нацбанка. 


По его данным, инфляционные ожидания остаются высокими. В августе 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции составила 16,5%. Доля респондентов, ожидающих сохранения или повышения темпов инфляции через год, выросла до 55%.

Высокая инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок, что на данном этапе не требует дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме того, эффект на экономику значительного повышения базовой ставки с начала 2022 года еще до конца не проявился, и для корректировки мер в дальнейшем необходимо проведение соответствующей оценки. Текущий уровень базовой ставки достаточен для обеспечения устойчивости финансового рынка и поддержания сберегательной активности субъектов экономики", - подчеркнули в пресс-службе. 

 
В то же время сохраняется давление со стороны внешнего сектора, которое вызвано ростом стоимости логистических услуг, высокой инфляцией в странах - торговых партнерах и ослаблением курса тенге к рублю. 
 
Риски дальнейшего развития глобальной экономики смещены в сторону ухудшения. По прогнозам МВФ, мировая экономика замедлится с 6,1% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и до 2,9% в 2023 году (предыдущий прогноз МВФ на 2022-2023 годы - 3,6%). Прогнозы по основным странам - торговым партнерам Казахстана (ЕС, Китай, Россия) на 2022-2023 годы также ухудшены.
 
Внешняя продовольственная инфляция продолжает снижаться. Индекс продовольственных цен ФАО в августе 2022 года снизился на 1,9% (в июле - снижение на 9%) ввиду снижения всех компонентов, входящих в индекс. 

Снижение цен на зерновые отчасти обусловлено достигнутой между Украиной и Российской Федерацией договоренностью о разблокировании основных черноморских портов Украины и уборкой урожая в северном полушарии, что способствовало увеличению предложения. Ввиду хороших, по мнению ФАО, прогнозов на мировой урожай ожидается, что увеличение предложения зерна на мировом рынке будет способствовать дальнейшему снижению цен", - сообщает Нацбанк. 

 

Размер МЗП будет увеличен в Казахстане с 2023 года

05.09.2022, 09:50 56581
Размер МЗП будет увеличен в Казахстане с 2023 года
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Согласно поручению президента, озвученному в послании народу Казахстана, с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен с 60 000 до 70 000 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 70 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. В первую очередь повышение МЗП коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций", - отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

 
Вместе с тем было дано поручение правительству РК внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.
 

Во исполнение данного поручения специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК приступили к разработке методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели", - пояснили в ведомстве.

 
Напомним, МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК "О республиканском бюджете".
 

КФГД выплатил более 114 млрд тенге вкладчикам девяти ликвидируемых банков

27.08.2022, 17:29 75901
КФГД выплатил более 114 млрд тенге вкладчикам девяти ликвидируемых банков
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил более 114,3 млрд тенге вкладчикам девяти ликвидируемых банков. Свои средства получили порядка 419 тысяч депозиторов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы КФГД, по итогам завершения 1 мая и 3 июля 2022 года выплаты гарантийного возмещения вкладчиками девяти ликвидируемых банков и перечисления невостребованных ими средств в ЕНПФ по состоянию на 1 августа 2022 года обязательства КФГД по выплате исполнены на более чем 99%, в том числе выплачено по:
 
АО "Валют-Транзит Банк" - 17,9 млрд тенге;
 
АО "Казинвестбанк" - 2,1 млн тенге;
 
АО "Delta Bank" - 129,0 млн тенге;
 
АО "Qazaq Banki" - 20,5 млрд тенге;
 
АО "Эксимбанк Казахстан" - 258,0 млн тенге;
 
АО "Банк Астаны" - 37,5 млрд тенге;
 
АО "Tengri Bank" - 17,6 млрд тенге;
 
АО "Asia Credit Bank ("АзияКредит Банк")" - 18,8 млрд тенге;
 
АО "Capital Bank Kazakhstan" - 1,6 млрд тенге.
 

Мы рады сообщить о завершении большого этапа работы по возврату гарантируемых средств вкладчиков. Исторически первые выплаты начались в 2007 году, и на протяжении всего последующего времени КФГД выполнял свои ключевые функции по выплате гарантии вкладчикам данных банков. Согласно последним изменениям в законодательство с 1 мая 2021 года выплата гарантийного возмещения осуществляется в течение одного года с даты начала выплат. Так, вкладчики АО "Capital Bank Kazakhstan", по которым выплата началась 3 июля 2021 года, могли получить гарантийное возмещение по 3 июля 2022 года включительно, а вкладчикам остальных восьми банков, по которым КФГД уже осуществлял выплаты до указанных законодательных изменений, была предоставлена дополнительная возможность получить свои деньги до 1 мая 2022 года", - рассказал председатель КФГД Адиль Утембаев.

 
Он добавил, что большинство вкладчиков ликвидируемых банков получили суммы гарантийного возмещения в первые месяцы выплат, однако часть средств осталась невостребованной. В основном это незначительные суммы на счетах, за получением которых вкладчики не обратились в течение срока выплаты. Согласно закону "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК" данные невостребованные средства в размере 830,5 млн тенге фонд направил на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ в качестве их добровольных пенсионных взносов.
 

Средневзвешенный курс тенге понизился на KASE

26.08.2022, 16:42 79821
Средневзвешенный курс тенге понизился на KASE
АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 7,15 тенге и составил 472,2 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 473,5-475/479-479,5 тенге. 

Ранее сообщалось, что главы правительств стран ЕАЭС обсудили вопрос расширения использования национальных валют.
 

Мошенники создали сайт, где предлагают инвестировать в нацкомпанию "КазМунайГаз"

26.08.2022, 09:43 81061
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Мошенники создали специальный сайт, где предлагают инвестировать деньги якобы в национальную компанию "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время мошенники создали специальный сайт, приложение и страницы в социальных сетях, посредством которых распространяют рекламу и предлагают казахстанцам инвестировать деньги якобы в национальную компанию "КазМунайГаз". В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. АО "НК "КазМунайГаз" заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер", - сообщили в КМГ.

 
По данным компании, международные мошенники ведут массированную рекламу в поисковых системах и социальных сетях, которая направляет пользователей на мошеннические сайты, призывающие "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с обещанием высокой и пассивной доходности.
 

Для пущей убедительности эти фейковые сайты упоминают имена людей-брендов: президента РК, руководителей национальных компаний и финансовых организаций страны, лидеров общественного мнения. Злоумышленники используют видеокадры из общедоступных официальных видеороликов "КазМунайГаза", подменяя оригинальные аудиодорожки. В итоге посетителю демонстрируется фейковое видео, где профессиональный закадровый голос диктора озвучивает откровенную ложь с упоминанием названия компании", - проинформировали в КМГ.

 
При первом посещении фейковых сайтов пользователя приглашают вначале "пройти тест" или просто ответить на два-три предварительных вопроса, благодаря которым преступники выясняют email посетителя, его гражданство и номер мобильного телефона. Для правдоподобия на сайтах размешается фотография лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, якобы выданная Национальным банком РК. Используется и скрипт калькулятора инвестора, который просчитывает в онлайн-режиме "высокодоходную прибыль".
 

Стоит учесть, что в мире более 1500 доменов верхнего уровня, включая около 300 национальных (многие из них зарегистрированы и управляются частными фирмами и корпорациями), а владельцы мошеннических ресурсов зачастую являются нерезидентами РК. Поэтому, даже если мошеннический сайт выявлен, пресечь его деятельность чрезвычайно трудно из-за иностранной юрисдикции владельцев мошеннических сайтов", - пояснили в пресс-службе.

 
Помимо сайтов выявлено как минимум шесть мошеннических приложений.
 

Первое фейковое, паразитирующее на бренде компании приложение KazMunay Invest было опубликовано в Google Play 8 июля 2022 года, и его к началу августа успело скачать более 50 тысяч пользователей. Контакты мошенника указывали на сайт, зарегистрированный в доменной зоне территории Токелай (.TK) на новозеландских островах. На данный момент оно уже удалено из плей-маркета. Затем появились псевдоприложения "КазМунайГаз", "КазМунайГаз Инвестиции", KazMunay Club Invest, "КазИнвест", "КазМунайИнвест". Между тем у КМГ нет никакого официального приложения, и его разработка пока не планируется", - уточнили в компании.

 
Компанией было направлено по всем этим фактам обращение в Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), Национальный банк РК и МВД РК. Полицией Нур-Султана возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Отправлены запросы на блокировку мошеннических сайтов и приложений.
 

КазМунайГаз" официально заявляет, что имеет только один официальный сайт - www.kmg.kz. Все остальные сайты, действующие от имени национальной компании "КазМунайГаз", являются мошенническими. Просим казахстанцев и нерезидентов страны быть бдительными и доверять только официальным источникам", - подчеркнули в КМГ.

 
Дополнительно граждане РК могут обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру 1459 для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.
 

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