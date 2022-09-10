Инвестиционный доход Нацфонда в августе оказался в минусе

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился отрицательным и составил (-)1251 млн долларов США, сообщила заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Снижение рынка облигаций и акций по итогам прошлого месяца связано с глобальным оттоком капитала в инструменты денежного рынка. Это происходило на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,05%", - пояснила Молдабекова.
Согласно предварительным данным, по итогам августа объем валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 500 млн долларов США.
В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 384 млрд тенге в виде трансфертов. Основная часть трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд в размере порядка 338 млрд тенге, а также за счет остатка на тенговом счете Национального фонда. Таким образом, в прошедшем месяце Национальный банк не осуществлял продажу валютных активов Нацфонда на внутреннем валютном рынке. При этом валютные поступления в фонд в августе составили 1,76 млрд долларов США", - добавила эксперт.