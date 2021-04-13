В I квартале базовые отрасли экономики РК показали устойчивый рост

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-март 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам первого квартала 2021 года положительная и устойчивая динамика отмечена в реальном секторе экономики РК. Рост отмечен в обрабатывающей промышленности (+7,5%), строительстве (+13,1%) и сельском хозяйстве (+2,8%).

Положительные темпы роста наблюдаются в машиностроении (+21,8%), в том числе автомобилестроении (+20,7%); фармацевтике (+9,1%); химической промышленности (+14,2%); металлургии (+2,3%), включая производство цветных металлов (+3,4%); легкой промышленности (+3,1%), в том числе производстве одежды (+25,8%), а также в производстве продуктов питания (+3,3%).

Премьер-министр отметил, что 1 апреля состоялась 15-я министерская встреча ОПЕК+, на которой согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти дополнительно на 6 тыс. баррелей в сутки. На этом фоне по результатам года будет обеспечена положительная динамика в нефтедобывающей отрасли.

В топливно-энергетическом секторе рост отмечен в производстве электроэнергии (+4,4%) и добыче угля (+1%).

Рост инвестиций в основной капитал (без учета горной добычи) составил 34%.

Сектор услуг продолжает находиться под давлением ограничительных мер, что сдерживает его развитие. Вместе с тем высокие темпы роста отмечены в отрасли информации и связи (+9,9%).

В целом, мы видим тенденцию постепенного улучшения показателей в базовых отраслях экономики. В целях создания дополнительных условий для повышения экономической активности правительством будет продолжена работа по реализации комплексных мер по поддержке бизнеса", - сказал Мамин.

По итогам первого квартала Алматинская и Восточно-Казахстанская области обеспечили рост социально-экономического развития по шести из семи основных показателей, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская области и Шымкент - по пяти показателям. Положительная динамика по четырем показателям достигнута в Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, а также городах Нур-Султан и Алматы.

Премьер-министр поручил объявить строгий выговор ответственным заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей за допущение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

В целом экономика Казахстана, несмотря на серьезное влияние глобального экономического кризиса, демонстрирует постепенное восстановление основных показателей", - сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил акимам регионов и руководителям госорганов обеспечить достижение плановых показателей социально-экономического развития и эффективную реализацию задач, поставленных Касым-Жомартом Токаевым.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства