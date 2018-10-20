В Карагандинской области в 2018 году реализуется четыре проекта Карты индустриализации стоимостью 41,5 млрд тенге

Караганда. 20 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2018 году запланирована реализация четырех проектов Карты индустриализации стоимостью 41,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"В 2018 году планируется реализовать четыре проекта Карты индустриализации стоимостью 41,5 млрд тенге с созданием 689 новых рабочих мест. По состоянию на 1 октября реализованы два проекта", - сообщили в управлении экономики Карагандинской области.

По данным ведомства, в целом с начала текущего года в регионе обеспечена положительная динамика основных социально-экономических показателей. В частности, объем валового регионального продукта вырос на 4,7% или 1 967,3 млрд тенге ( по итогам I полугодия 2018 года). За январь - сентябрь краткосрочный экономический индикатор, включающий динамику развития шести ключевых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь), составил 104,2%.

За январь-сентябрь текущего года в регионе произведено промышленной продукции на 1 930,6 млрд тенге. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 3,1%. При этом объем продукции обрабатывающей промышленности за указанный период составил 1531 млрд тенге или 104,1% к аналогичному периоду прошлого года.

В основной капитал за отчетный период инвестировано 283,8 млрд тенге с ростом на 28,5%.

Объем выполненных строительных работ достиг 135,9 млрд тенге с индексом физического объема 124,7%. С начала года в области введено в эксплуатацию 318,7 тыс. квадратных метров жилья или 103,3% к уровню января-сентября 2017 года.

На 1 октября в Карагандинской области зафиксировано 83 249 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Их рост к аналогичному периоду прошлого года составил 3%.

При этом уровень безработицы за II квартал текущего года составил 4,6%, среднемесячная зарплата увеличилась на 11,3% (по сравнению со II кварталом 2017 г.) и составила 146,9 тыс. тенге. Инфляция составила 2,9%, в том числе на продовольственные товары - 1,9%.

Также за отчетный период объем валовой продукции сельского хозяйства составил 195,6 млрд тенге с индексом физического объема 102,6%. В регионе увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,9%, лошадей на 7,8%. На 1,6% возросло производство мяса, на 3,2% - молока, на 20,9% - яиц.

Между тем, как проинформировали в управлении сельского хозяйства, по состоянию 16 октября в области убрано 809,0 тыс. гектаров или 99,3% зерновых. Намолочено 1005 тыс. тонн зерна при средней урожайности 12,5 центнера с гектара. При плане 91,7 тыс. тонн семеня засыпаны в полном объеме.

Уборка картофеля и овощей полностью завершены. Картофель убран на площади 14,5 тыс. гектаров, валовой сбор составил 362,5 тыс. тонн. Овощи убраны на площади 2,9 тыс. гектаров, собрано 101,5 тыс. тонн.

По данным управления экономики, бюджет области по состоянию на 1 октября 2018 года составил 312,3 млрд тенге, в том числе субвенции, кредиты и трансферты из республиканского бюджета - 49,4%. На решение социальных вопросов в области направлено 156,2 млрд тенге (50%), из них на образование - 108,8 млрд тенге, на здравоохранение - 8,9 млрд тенге. За январь-сентябрь 2018 года в государственный бюджет поступили доходы в объеме 299,8 млрд тенге.

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