В Карагандинской области восстановят 27,9 тыс. гектаров орошаемых земель

Караганда. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2020 году приступят к восстановлению 27,9 тыс. гектаров орошаемых земель, передает Kazakhstan Today.

Для получения стабильного урожая независимо от погодных условий большое внимание уделяется увеличению площадей орошаемых земель. На сегодняшний день из имеющихся 91,6 тыс. гектаров орошаемых земель по области, закреплены за сельхозформированиями 61,6 тыс. гектаров. Из этой площади используется 21,6 тыс. гектаров, или 23%", - сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области.

По информации ведомства, с 2020 года в рамках проекта по реконструкции и модернизации ирригационных систем запланировано восстановление 27,9 тыс. гектаров орошаемых земель, что позволит увеличить площадь их использования до 50,0 тыс. гектаров, или 54,5% от всей площади.

Будут восстановлены магистральные каналы и трубопроводы в пяти районах: Абайском, Бухаржырауском, Жанааркинском, Нуринском, Осакаровском, а также в городе Жезказгане. В перспективе данные площади будут использованы: на развитие кормопроизводства - 18 тыс. гектаров (65%), картофелеводства - 8 тыс. гектаров (28,6%) и овощеводства - 1,9 тыс. гектаров (6,4%). Это дает возможность дополнительно получить 208 тыс. тонн картофеля, 58,9 тыс. тонн овощей и 72 тыс. тонн кормовых, в том числе однолетних и многолетних - 44 тыс. тонн, фуражных культур - 28 тыс. тонн)", - уточнили в ведомстве.

В результате ожидается, что объем производства продукции на орошаемых землях вырастет в два раза.

Программа по развитию орошаемого земледелия рассчитана до 2028 года. К этому сроку в области также планируется создание новых 100 тыс. гектаров орошаемых земель, что позволит в разы увеличить производство продукции отрасли и создать новые рабочие места. Для реализации программы Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан разработан новый механизм восстановления орошаемых земель с использованием механизма государственно-частного партнерства, где возврат инвестиций осуществляется через тарифы от реализации поливной воды.

В целом в Карагандинской области в текущем году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составил 1276,7 тыс. гектаров, что больше уровня 2018 года на 127,4 тыс. гектаров. При этом площади посева зерновых и зернобобовых культур увеличились на 32,7 тыс. гектаров и составили 863,1 тыс. гектаров. Также увеличились площади посева масличных культур на 2,8 тыс. гектаров, в сельхозформированиях площади посадки картофеля - на 1069 гектаров, овощей - на 14 гектаров.

Несмотря на неблагоприятные жаркие погодные условия намолочено 880,4 тыс. тонн зерновых, урожайность составила 10,5 центнера с гектара", - отметили в сельхозуправлении.

Также в ведомстве проинформировали, что, в соответствии с нормативной потребностью на текущий год, до регионов доведено задание по заготовке грубых кормов в объеме 2 млн тонн. Это на 186 тыс. тонн больше уровня 2018 года, когда было заготовлено 1814,4 тыс. тонн кормов. Для этого в текущем году посеяно 21,1 тыс. гектаров однолетних и 35,3 тыс. гектаров многолетних трав. Многолетние травы прошлых лет составляют 338,1 тыс. гектаров. Площадь естественного сенокоса и косимого пастбища по области достигает 3 млн 265 тыс. гектаров.

Для заготовки намеченного объема грубых кормов в оптимальные сроки было задействовано 2794 полотен, 550 жаток, 2194 тыс. единиц граблей и 289 пресс-подборщиков. Заготовка кормов в текущем году началась своевременно. Население городов в основном обеспечивается кормами за счет приобретения их в сельских районах.

Стоит также отметить, что в текущем году использован новый механизм субсидирования семеноводства. В результате удалось увеличить процент сортообновления.

В 2019 году доля высева высокорепродуктивных семян по сравнению с прошлым годом увеличилась с 78,2% до 82,3% (первая репродукция с 25,7% до 26,9%, вторая репродукция с 24% до 25,7% и третья репродукция с 20,3% до 21,4%). При этом сократилось использование низкокачественных семян 4-й, 5-й и массовой репродукции с 21,8% до 17,7%.

С 2018 года в хозяйствах Осакаровского района ТОО "Найдоровское", ТОО "Жана Ай", ТОО "Союз KZ", крестьянских хозяйствах "Воля", "Жатва" апробируются сорта твердой пшеницы (Дамсинская янтарная, Дурум), площадь которых в текущем году составил 4975 гектаров, что больше уровня 2018 года на 2211 гектаров. Они показали хорошее качество и высокую урожайность. Также, в текущем году впервые в ТОО "Найдоровское" Осакаровского района посеяно 137 гектаров озимой пшеницы сорта "Тритикале", при средней урожайности 23 центнера с гектара намолочено 315 тонн", - рассказали в управлении.

Помимо этого, на Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции имени А.Ф. Христенко внедрены новые высокоурожайные, засухоустойчивые сорта пшеницы Карагандинская 30, Карагандинская 31, Карагандинская 60 и Дархан Дан.

В целях восстановления плодородия почвы в текущем году внесено 6717 тонн минеральных удобрений на площади 82,5 тыс. гектаров, что больше уровня 2018 года на 9,8 тыс. гектаров. Для борьбы с сорными растениями обработаны 962,7 тыс. гектаров площадей сельскохозяйственных культур, что больше на 480,5 тыс. гектаров, чем в 2018 году.

Ежегодно увеличиваются и объемы государственной поддержки в виде субсидий. Сельхозтоваропроизводителям для проведения весенних полевых и уборочных работ 2019 года предусмотрены финансовые средства в размере 2 млрд 48 млн тенге. Рост к 2018 году составил 155,6 млн тенге. На сегодняшний день вся сумма выплачена.

Также выделены льготные кредиты в сумме 17,6 млрд тенге на проведение посевных и уборочных работ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства