В Карагандинской области за счет ВИЭ за 8 месяцев выработано 115 млн кВт-ч электроэнергии

Караганда. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области за счет возобновляемых источников энергии за 8 месяцев выработано 115 млн кВт-ч электроэнергии, передает Kazakhstan Today.

Общая выработка по всем возобновляемым источникам энергии области за 8 месяцев текущего года суммарно составляет 115 млн кВт-ч", - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

По данным ведомства, в 2018 году доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии (согласно данным филиала ЦМЭС АО "KEGOK" - 15,2 млрд кВт-ч) составила 0,04 %, что составляет 5,4 млн кВт-ч электрической энергии. Такого показателя удалось достигнуть в результате работы действующих установок по использованию возобновляемых источников энергии, введенных в эксплуатацию в период с 2011 по 2015 годы.

Также в Карагандинской области для осуществления государственной политики в области перехода к "зеленой" экономике с 2014 года реализуется Комплексный план энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2014-2020 годы. В соответствии с планом проводятся мероприятия по замене системы тепло-, электроснабжения на объектах соцкультбыта и уличного освещения городов и районов, а на промышленных и энергетических объектах ведется модернизация систем теплоснабжения, замена устаревшего технологического оборудования на современное энергоэффективное. В 2020 году запланировано проведение очередного энергоаудита на предприятиях.

Также в 2018 году по государственной программе "Нурлы жол" через механизм бюджетного кредитования проведены работы по реконструкции четырех магистральных сетей теплоснабжения в Караганде. Реализация проектов позволила улучшить теплоснабжение 1540 жилых домов и 217 объектов соцкультбыта, а также снизить тепловые потери на 26,5 тысяч Гкал, или 42,5 млн тенге в год. В текущем году по программе "Нурлы жол" из республиканского бюджета на проекты теплоснабжения городов Караганды и Жезказгана выделено 5 млрд тенге. Проектами предусматривается реконструкция магиcтральных тепловых сетей протяженностью 5,533 километра.

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