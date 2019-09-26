Третью солнечную электростанцию запустили в Карагандинской области

Карагандинская область сегодня вышла в лидеры по внедрению возобновляемых источников энергии. За этот год запускается уже третий по счёту крупный проект.
У нас одна цель - это поручение Елбасы довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30%. И мы уверенно к этому идём. Сегодня мы запускаем в области третью крупную солнечную электростанцию. Данный проект очень значим для развития промышленности нашего региона. Развивая солнечную энергию, мы не только преодолеваем дефицит мощностей, но и решаем экологические вопросы", - сказал заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.
Солнечная ферма в Шетской степи заняла площадь 125 гектаров. Здесь установили мощные подстанции и 150 тысяч гелиопанелей. СЭС "Акадыр" введена на частные инвестиции немецкой компании Solarnet Investment GmbH. Стоимость проекта - 55 млн евро.
Это уже вторая солнечная электростанция, которую мы запускаем в Карагандинской области. Эти проекты стали возможны благодаря совместным усилиям немецких инвесторов, акимата области и АО "НК "KAZAKH INVEST", - отметил главный инвестор Йохим Голдбек.
Он сообщил, что уже сегодня производительность СЭС составляет 25 МВт энергии в час. И достигнута договорённость о расширении солнечной фермы с увеличением мощности до 76 МВт.
В начале текущего года Карагандинская область заключила меморандум с европейскими инвесторами по развитию альтернативной энергетики. В будущем это даст ещё 500 МВт солнечной энергии и 500 млн евро прямых иностранных инвестиций.
Напомним, в Карагандинской области работают уже две солнечные электростанции - в Сарани и посёлке Гульшат. И теперь все три источника способны выдавать почти 200 МВт "зелёной" энергии.
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