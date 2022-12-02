В "Казахмысе" назначен новый председатель правления

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" председателем правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" назначен Нурахмет Нуриев. Он сменил на этом посту Эдуарда Огая, который руководил компанией с 2006 года, сообщает пресс-служба компании kazakhmys_official.
Представляя своего преемника, Эдуард Огай отметил, что такое решение вызвано в том числе в связи с созданием новой области Улытау.
Нурахмет Канатович будет работать в Жезказгане, и центральный офис будет находиться здесь. Мы будем базироваться в Жезказгане и понимать, что центр принятия решения существующей модели компании будет также здесь. Нурахмет Канатович, хоть и молодой специалист, но опыта ему хватает, и он покажет лучший результат, чем показывали мы", - подчеркнул Огай.
Нурахмет Нуриев родился в 1989 году. Получил образование в Великобритании, также имеет степень магистра делового администрирования Anglia Ruskin University.
С 2011 по 2013 годы Нурахмет Нуриев работал финансовым аналитиком в Hamble Group.
С 2013 по 2015 годы работал в структурных подразделениях нефтеперерабатывающих заводов в городах Павлодаре и Атырау.
В 2015-2019 годах был финансовым директором, заместителем генерального директора по корпоративному развитию на угледобывающих предприятиях ТОО «Майкубен Вест» и АО «Шубарколь Премиум».
С 2019 по 2020 годы работал заместителем директора филиала УМГ Тараз АО «Интергаз Центральная Азия», заместителем директора департамента тарифообразования и инвестиционной политики АО «Казтрансгаз».
Трудовую деятельность в корпорации "Казахмыс" начал в 2020 году в должности руководителя проектной группы. С сентября занимал должность директора по аутсорсингу ТОО «Корпорация Казахмыс». В июне 2021 года назначен генеральным директором ТОО «Казахмыс Смэлтинг».