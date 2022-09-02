В Казахстане повысят уровень МЗП

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Инфляция в августе 2022 года в годовом исчислении составила 16,1%, за август - 1,4%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цены на продовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с августом прошлого года повысились на 20,8%, на непродовольственные товары выросли на 15,5%, платные услуги - на 10,1%", - сообщает Бюро национальной статистики.

На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок - 92,8%, лук репчатый - 46,9%, муку - 41,4%. Снижение цен наблюдалось на свеклу на 12,4%, морковь - на 11,6%.

Прирост цен на непродовольственные товары в августе 2022 года (к августу 2021 года) составил 15,5%.

Уровень цен на канцелярские товары вырос на 60,5%, ранец, рюкзак ученический - 44%, товары личного пользования - на 28,4%, моющие и чистящие средства - на 26,6%, бытовые приборы - на 24,2%, строительные материалы - на 20%, детскую обувь - 19,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 19,2%, посуду - на 16%, детскую одежду - 15%, автомобили - на 14,6%, текстильные изделия - на 11,3%, книги - 10,9%, фармацевтическую продукцию - на 10,7%" - сообщается на сайте бюро.

Цены на платные услуги за год выросли на 10,1%.

Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 20,1%, услуги общественного питания - на 18,4%, санаториев - на 15,3%, здравоохранения - на 14,9%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 13,8%, гостиниц - на 6,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,7%", - говорится в отчете.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию, вывоз мусора повысились по 3,7%, водоотведение - на 1,6%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 0,9%.

Ознакомиться со всеми данными по инфляции можно на специально-разработанном интерактивном дэшборде

На разработанном нами дэшборде можно посмотреть группировку товаров, по скольким точкам мы ведем мониторинг, уровни инфляции по месяцам начиная с января 2018 года. Кроме того, можно отследить изменения по вкладу товаров и услуг в годовую инфляцию. Казахстанцы могут отследить показатель инфляции по своему региону, посмотреть прирост цен на топовые товары", - сообщил директор департамента статистики цен Куанышбек Жакыпбекулы.