В Казахстане отменили маркировку алкогольной продукции

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Принято решение отменить действующий пилот по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 сентября текущего года под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова состоялось очередное совещание по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров в Республике Казахстан. В частности, рассмотрены вопросы реализации пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости молочной продукции, табачной и алкогольной продукции.

В ходе совещания первым заместителем премьер-министра А. Смаиловым отмечено, что система маркировки товаров несет определенную нагрузку розничным реализаторам - малому бизнесу.

По итогам указанного совещания Министерству финансов поручено продолжить маркировку табачных изделий только на уровне производителей/импортеров и оптовых реализаторов. При этом розничным реализаторам достаточно будет подтвердить получение товаров в информационной системе Единого оператора по маркировке без приобретения и применения 2D-сканеров. Таким образом, исключается дополнительная финансовая и административная нагрузка на малый бизнес", - сообщили в Комитете государственных доходов.

Также принято решение отменить действующий пилот по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции, при этом недобросовестные участники рынка и нелегальная продукция будет выявляться путем налогового и гражданского контроля.

Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" были полностью поддержаны решения, озвученные в ходе данного совещания.

Вместе с тем с целью защиты потребителей от потребления контрафактной продукции Министерству торговли и интеграции поручено усилить разъяснительную работу о положительных сторонах системы маркировки и прослеживаемости товаров, отметили в ведомстве.





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