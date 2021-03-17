В Казахстане подорожал бензин

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане резко подорожал бензин, передает Kazakhstan Today.

Цены на бензин в стране поползли вверх. Самая ходовая марка - АИ-92 - в некоторых областях стала дороже уже на 10 тенге. В акиматах разводят руками, говорят, что бессильны, а эксперты заявляют, что подорожание бензина - неизбежная закономерность", - сообщает телеканал КТК .

По информации телеканала, в Карагандинской области самый ходовой АИ-92 подорожал в среднем на 5 тенге. В районах местами стоимость повысили на 10 тенге за литр. В Уральске за 92-й также стал дороже на 5 тенге, и теперь литр стоит 159. Владельцы заправочных станций объясняться пока не желают. Говорят лишь, что идет рост закупочных цен. В Актобе литр бензина 92-й марки вместо 141 продают теперь по 147.

Учитывая запасы, которые были на нефтебазах, резкого скачка цен не отмечается. Но, учитывая, что с начала года повышены железнодорожные тарифы на перевозку ГСМ, прогнозируем рост цен на АИ-92 и на все виды ГСМ", - сказал заместитель руководителя управления предпринимательства Актюбинской области Аскар Кукеев.

По данным КТК, самый дорогой бензин на севере страны. Там за литр просят до 163 тенге.

Одни из немногих, кто еще может позволить заправить полный бак, - жители Восточного Казахстана. Там бензин 92-й марки подорожал пока лишь на 3 тенге. В целом же по стране ситуация такова. На юге, севере и в Центральном Казахстане цены на самую ходовую марку начинаются от 155 тенге. Не отстают, как ни странно, и нефтяные Мангистауская и Западно-Казахстанская области, где литр 92-го доходит до 159 тенге. Следом идут восточные регионы. А замыкает список Актюбинская область, где за АИ-92 просят 147 тенге", - говорится в сюжете.

Специалисты считают, что это неизбежная закономерность и рост цен уже не остановить и советуют не отождествлять топливо с нефтью.

Действительно, цены на мировые падали. И в прошлом году в три раза упала мировая цена. Но почему не снижался бензин? Дело в том, что на тот момент и на текущий момент цены на ГСМ на внутреннем рынке были ниже себестоимости. Если сейчас сравнить цепочку и расходы, которые есть во всей этой цепочке, вы увидите, что цена и на ГСМ, и на сжиженный газ ниже себестоимости", - сказал эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдельдинов.

Между тем в Министерстве энергетики говорят, что запасов бензина в стране достаточно . По крайней мере, хватит на ближайшие 20 суток. Так что предпосылок для ограничения его продажи нет. Обещают, что и дефицита не будет.





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