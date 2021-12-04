В Казахстане проводится масштабная кампания по приватизации более 700 госпредприятий

Фото: akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в настоящее время проводится масштабная кампания по приватизации более 700 государственных предприятий в различных отраслях экономики республики, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями крупных международных инвестиционных компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Акорда, в ходе встречи Токаев отметил, что иностранные инвестиции стали одним из ключевых факторов развития Казахстана, поэтому в нашей стране уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата.

Системная и всесторонняя работа в этой сфере позволила стать нам крупнейшей в Центральной Азии и одной из быстрорастущих на постсоветском пространстве экономик. За годы независимости мы привлекли более 370 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Государство уделяет приоритетное внимание поддержке инвесторов. Мы ввели принцип индивидуальной и комплексной поддержки каждого инвестора", - сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что лично возглавляет Совет иностранных инвесторов, который является ключевой площадкой для взаимодействия с инвесторами. Помимо привлечения прямых инвестиций в реальный сектор большое внимание уделяется развитию рынка ценных бумаг и привлечению иностранных портфельных инвесторов. По его словам, Казахстан обладает крупнейшим рынком капитала в регионе.

Национальный банк как ключевой финансовый регулятор активно работает над дальнейшим развитием рынков долговых обязательств и ценных бумаг. В Казахстане создана развитая правовая и материальная инфраструктура. В стране успешно функционируют две фондовые биржи - KASE в Алматы и Международный финансовый центр "Астана", - заявил Токаев.

По его мнению, IPO ведущей мировой уранодобывающей компании "Казатомпром" и регионального лидера в сфере финтеха Kaspi.kz позволили повысить динамичность и ликвидность рынка капиталов.

Глава государства проинформировал участников встречи о планах по приватизации предприятий госсектора.

В настоящее время проводится масштабная кампания по приватизации более 700 государственных предприятий в различных отраслях экономики Казахстана, в том числе нефтегазовой, энергетической, инфраструктурной. Мы считаем предпочтительным размещение акций крупнейших компаний на национальных фондовых биржах", - проинформировал президент.

Глава государства отметил необходимость проведения встреч такого формата на регулярной основе.

В ходе мероприятия выступили руководители компаний Blackrock, Luxor Capital, Lugard Road Capital, Aberdeen Asset Management, Capital Group, Sands Capital, Alameda Research & FTX, Kingsway Capital.