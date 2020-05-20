Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане создадут Фонд развития промышленности, об этом рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе заседания правительства, передает Kazakhstan Today.

По словам министра нацэкономики, через фонд будут кредитоваться обрабатывающие предприятия по ставке не более 3%.

Также, правительство поддержало ряд мер по продвижению товаров отечественных производителей.

Это заключение оффтейк-контрактов в госзакупках, закупках квазигосударственного сектора и недропользователей. Это установление обязательств по использованию казахстанских материалов и оборудования для получателей льготного финансирования", - пояснил Даленов, отметив, что эти обязательства будут установлены в лицензионных контрактных условиях частным инвесторам.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства