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В Казахстане создадут Фонд развития промышленности

19.05.2020, 10:55 8587
Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане создадут Фонд развития промышленности, об этом рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе заседания правительства, передает Kazakhstan Today.
 
По словам министра нацэкономики, через фонд будут кредитоваться обрабатывающие предприятия по ставке не более 3%. 
 
Также, правительство поддержало ряд мер по продвижению товаров отечественных производителей. 
 

Это заключение оффтейк-контрактов в госзакупках, закупках квазигосударственного сектора и недропользователей. Это установление обязательств по использованию казахстанских материалов и оборудования для получателей льготного финансирования", - пояснил Даленов, отметив, что эти обязательства будут установлены в лицензионных контрактных условиях частным инвесторам.

 
Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать Фонд развития промышленности для поддержки обрабатывающей промышленности.
 

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