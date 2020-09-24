В Казахстане создан Фонд развития промышленности

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - В соответствии с поручением главы государства создано АО "Фонд развития промышленности", передает Kazakhstan Today.

Фонд развития промышленности создан на базе действующего финансового оператора государственных программ индустриального развития и Нурлы жол - АО "БРК-Лизинг", сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Как отметил глава государства в послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года, важнейшей задачей, стоящей перед Казахстаном, является полное раскрытие своего промышленного потенциала. Перед правительством поставлены задачи по повышению конкурентоспособности предприятий обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с БРК-Лизинг реализуются программы по модернизации отечественных предприятий обрабатывающей промышленности и стимулированию спроса на товары отечественного производства. Создание фонда позволит расширить меры государственной поддержки отечественных предприятий обрабатывающей промышленности. Он будет нацелен на обеспечение доступного финансирования отечественных предприятий по ставке не более 3%", - отметили в министерстве.

Ключевым приоритетом деятельности фонда станет реализация стратегических инвестиционных проектов, в рамках поставленных в сентябре текущего года задач главой государства в послании народу Казахстана.

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