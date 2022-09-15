В Казахстане убрано порядка 70% урожая зерновых

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых - это 69,8% от плана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Министерства сельского хозяйства РК, намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 центнеров на гектар (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 центнера на гектар).

В том числе масличные убраны на площади 337,5 тысячи гектаров - 10% от плана, намолочено 220,6 тысячи тонн. Картофеля убрано на площади 66,5 тысячи гектаров - 34% от плана, собран урожай в объеме 1,4 млн тонн. Овощей собрано 3,2 млн тонн на 113,1 тысячи гектаров, или 66% от общей площади", - проинформировали в ведомстве.