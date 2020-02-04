В Казахстане вступил в силу трехлетний мораторий на проведение проверок микро- и малого бизнеса

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане вступил в силу мораторий на проведение проверок субъектов микро- и малого бизнеса на 3 года, передает Kazakhstan Today.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте РК рассказал о моратории на проверки МСБ, который будет действовать в Казахстане в течение трех лет.

Главой государства в послании народу Казахстана было дано поручение об освобождении на 3 года субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы и введению моратория на проверки. Внесены соответствующие поправки в налоговое законодательство и принят указ президента Республики Казахстан "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора в Республике Казахстан", - напомнил Нуржанов.

Согласно положениям Предпринимательского кодекса РК, субъектами микропредпринимательства являются субъекты малого предпринимательства, осуществляющие частное предпринимательство со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30-тысячекратного МРП (78 150 млн тенге), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300-тысячекратного МРП (781,5 млн тенге), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

В соответствии со статьей 57-4 закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Освобождение от налогов на доходы на период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года распространяется на налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы и признаваемых субъектами микропредпринимательства или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога.

То есть субъекты микро- и малого предпринимательства, работающие по патенту, упрощенной декларации, с использованием Фиксированного вычета, сельхозтоваропроизводители, применяющие уменьшение налогов на 70%, и крестьянские хозяйства, уплачивающие единый земельный налог, уменьшают на 100%:

1) сумма корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты);

2) сумму социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 Кодекса;

3) сумму единого земельного налога, исчисленного в соответствии со статьей 704 Налогового кодекса.

При этом необходимо учесть, что введены ограничения по освобождению на лиц, осуществляющих:

1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;

3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

4) проведение лотереи;

5) деятельность в сфере игорного бизнеса;

6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;

7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

8) аудиторскую деятельность;

9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

10) деятельность кредитных бюро;

11) охранную деятельность;

12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

13) деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

14) реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;

15) розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;

16) внешнеэкономическую деятельность.

Под лицами, осуществляющими ВЭД, рассматриваются налогоплательщики, осуществляющие ввоз/вывоз товаров, перемещаемых на территорию / с территории третьих стран, то есть не являющихся государствами - членами Евразийского экономического союза (Республика Армения, Российская Федерация, Республика Беларусь и Кыргызская Республика)", - уточнили в КГД.

Таким образом, налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (на основе патента, упрощенной декларации, с использованием фиксированного вычета, для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов, а также крестьянских или фермерских хозяйств) и признаваемые субъектами микропредпринимательства или малого предпринимательства, при соответствии условиям, установленным в вышеуказанной статье, подлежат освобождению от уплаты с доходов, полученных за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Освобождение действует только на налоговые обязательства по уплате налогов, возникающих в указанный 3-летний период. При этом налогоплательщики обязаны представлять формы налоговой отчетности, применять контрольно-кассовые машины. При представлении деклараций необходимо указывать данные о полученных доходах с указанием 0 в графе "налог к уплате".

Всего освобождение, по нашим данным, коснется порядка 1,2 млн субъектов предпринимательства или практически 75% от общего количества субъектов бизнеса", - сказал Нуржанов.

Он подчеркнул, что мораторий не распространяется на таможенные проверки, встречные налоговые проверки, тематические налоговые проверки по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом, а также по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК, проверки, проводимые на основании обращения субъекта предпринимательства в отношении собственной деятельности и проверки недропользователей.

Также действие моратория не распространяется на проверки, начатые в 2019 году, которые подлежат завершению независимо от размерности предпринимателя.

При этом субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, не могут быть признаны налогоплательщики, осуществляющие:

1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;

3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

4) проведение лотереи;

5) деятельность в сфере игорного бизнеса;

6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;

7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

8) аудиторскую деятельность;

9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

10) деятельность кредитных бюро;

11) охранную деятельность;

12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Органы государственных доходов проводят планомерную работу по общему снижению количества проверок. Так, за 2019 год органами государственных доходов проведено 27 187 налоговых проверок, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 28,7%. Количество комплексных и тематических проверок составило 6957, в том числе 5089 проверок субъектов малого бизнеса, или 73% от всех проверок. По проверкам малого бизнеса доначисление составило 72 млрд тенге, что составляет 21% в общей сумме доначислений (всего доначислено за 2019 год - 343,5 млрд тенге). Таким образом, 79% доначислений приходится на субъекты среднего и крупного предпринимательства. Если говорить об охвате проверками, то в общем количестве действующих налогоплательщиков (юридических лиц - 425 753 и ИП - 1 184 121) оказались вовлеченными в проверочные мероприятия 1,69%.

Таким образом, административное давление со стороны органов государственных доходов является минимальным и направлено только в отношении рисковых налогоплательщиков", - отметил Нуржанов.

По его информации, с учетом введения моратория на 2020 год по особому порядку назначения проверок запланированы проверки 693 налогоплательщиков, в том числе субъектов крупного предпринимательства - 151, субъектов среднего предпринимательства - 542.

При этом, несмотря на ожидаемое общее снижение количества проверок в связи с введением моратория, необходимо учитывать, что проведение проверок крупных предприятий требует больших трудозатрат. Таким образом, снижение нагрузки на инспекторов не ожидается. Вместе с тем, планируется усиление работы по выявлению нарушений путем анализа данных, имеющихся в распоряжении органов государственных доходов и совершенствование критериев отбора системы управления рисками", - резюмировал спикер.

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