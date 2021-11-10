В Казахстане выросло производство риса

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - За январь - сентябрь 2021 года в Казахстане произвели 164,9 тыс. тонн риса - на 10% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В региональном разрезе традиционно лидирующий регион - Кызылординская область: 150,5 тыс. тонн, плюс 5% за год. 7,5 тыс. тонн произвели в Туркестанской области, 6,9 тыс. тонн - в Алматинской, сообщает мониторинговое агентство Energyprom.kz.

За полный 2020 год в стране произвели 200,8 тыс. тонн риса - сразу на 16,1% больше, чем годом ранее.

Местные компании по итогам восьми месяцев обеспечили спрос (реализация на внутреннем ранее плюс экспорт) на полуобрушенный, или полностью обрушенный, или расколотый рис практически полностью: на 97,8%, против 96,2% годом ранее. На фоне роста производства импорт сократился за этот период сразу на 36,5% за год, до всего 3,4 тыс. тонн.

В то же время экспорт риса, напротив, вырос - на 7,6%, до 69,1 тыс. тонн. Доля экспорта в общем объёме ресурсов составила 45,5%.

В итоге реализация на внутреннем рынке достигла 82,7 тыс. тонн - на 7% больше, чем годом ранее.

Рисоводы Кызылординской области намерены увеличить экспорт и сократить потребность в импортной продукции, сообщает Хабар-24. Хозяйства региона собрали уже 500 тыс. тонн риса. С каждого гектара - почти 60 центнеров урожая.

За январь - август на экспорт отправили 70 тыс. тонн риса на сумму 20,2 млн долларов США. Рост в натуральном выражении составил 7%, в денежном - 12,3%.

Основной объём риса был отправлен в страны СНГ. С начала года в эти страны экспортировали 68,3 тыс. тонн риса - на 7,2% больше, чем годом ранее. Главными импортёрами казахстанского риса стали Узбекистан (25,3 тыс. тонн), Таджикистан (17,2 тыс. тонн) и Россия (14,7 тыс. тонн).

В страны, не входящие в состав СНГ, отправили 1,7 тыс. тонн риса - на 2,2% меньше, чем годом ранее. Здесь основными импортёрами стали Монголия (1,2 тыс. тонн) и Ирак (419 тонн).

В октябре текущего года стоимость килограмма риса в магазинах и на базарах страны составила 367 тенге - на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Среди крупных городов и мегаполисов РК дороже всего рис стоил в столице (465 тенге за килограмм), дешевле всего - в Петропавловске (290 тенге за килограмм).

В региональном разрезе рост цен отмечен в четырёх регионах: в Атырауской (на 6,2% за год), Карагандинской (на 6%) и Мангистауской (на 4,2%) областях, а также в столице (на 0,7%).

В остальных 13 регионах зафиксировано снижение цен. Наименьшее удешевление зафиксировано в Западно-Казахстанской области (на 0,2%), наибольшее - в Северо-Казахстанской (сразу на 10,8%).