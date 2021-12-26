В Казахстане за неделю снизились на 0,2% цены на социально значимые продукты питания

НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Цифровом офисе Правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, за прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,2%.
Наибольшее снижение цен зафиксировано в Туркестанской области и городе Нур-Султан (-0,6%), Жамбылской области (-0,3%), Шымкент (-0,2%). В разрезе товаров отмечается снижение цен по республике на морковь (-2,2%), картофель (-0,5%), лук и рожки (-0,4%), говядину (-0,3%), рис (-0,2%), молоко и гречку (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны. По итогам форвардного закупа в 2021 года АО "НК "Продкорпорация" закуплено 572 тыс. тонн зерна, в том числе 539 тыс. тонн пшеницы. В первом полугодии 2022 года на внутренний рынок планируется направить 475 тыс. тонн пшеницы", - сообщили в ведомстве.
О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Калдыбаев, заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Кызылординской области - Гульшара Абдыкаликова, Северо-Казахстанской области - Кумар Аксакалов, Акмолинской области - Ермек Маржикпаев и др.
Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания. Глава правительства подчеркнул важность принятия мер по пополнению запасов в региональных стабфондах и обеспечения финансирования "оборотной схемы".
Необходимо наращивать темпы по снижению цен и в предпраздничный период обеспечить максимальный контроль с применением всех действующих инструментов. Следует своевременно проводить товарную интервенцию и обеспечить поставку законтрактованных объемов. Нельзя допустить искусственного дефицита товаров в праздничные дни", - сказал Аскар Мамин.
К настоящему времени Агентство по защите и развитию конкуренции направило 114 уведомлений в адрес субъектов рынка, провело 16 расследований, вынесло 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, 11 предостережений о недопустимости нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, за публичное заявление о возможном повышении цен производителями, заключило 199 актов антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Выявлено 75 фактов превышения торговой надбавки.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов снизились цены на социально значимые продукты