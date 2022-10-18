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В Казахстане значительно подорожала рыба и рыбные консервы

17.10.2022, 11:16 12026
В Казахстане значительно подорожала рыба и рыбные консервы
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября текущего года свежая или охлажденная рыба подорожала на 15% за год, мороженая - на 15,1%, очищенные замороженные креветки - на 26,4%.
 
В региональном разрезе сильнее всего рост цен на свежую или охлажденную рыбу ощутили жители Павлодарской (на 44,7%), Костанайской (на 24,7%) и Мангистауской (на 24%) областей, информирует energyprom.kz.
 
Цены на мороженую рыбу заметнее всего выросли в Мангистауской (плюс 43,4%), Жетысуской (плюс 35,2%) и Атырауской (плюс 29,6%) областях.
 
Очищенные замороженные креветки сильнее всего подорожали в Мангистауской (сразу в 2,5 раза), Актюбинской (плюс 49,4%) и Акмолинской (плюс 36,4%) областях.
 
Среди рыбной продукции соленая сельдь выросла в цене на 34,2% за год, рыбные деликатесные консервы - на 29,6%, шпроты в масле - на 24,9%, скумбрия холодного копчения - на 23,8%, соленая деликатесная рыба - на 22,2%, красная икра - на 21,2%.
 
По данным анализа, за январь-август текущего года в стране произвели 30,9 тысячи тонн свежей, охлажденной и мороженой рыбы, плюс 15,5% за год.
 

При этом за те же 8 месяцев 2022 года в РК было произведено лишь 6,6 тысячи тонн приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и ее заменителей - сразу на 29,7% меньше, чем годом ранее. Более трети выпуска в этом сегменте пришлось на Туркестанскую область: 2,4 тысячи тонн, плюс 43,9%. В тройке лидеров также оказались Западно-Казахстанская (1,8 тысячи тонн, минус 8,5% за год) и Восточно-Казахстанская (561 тонна, минус 21,3%) области", - сообщают аналитики.

 
По итогам января-июля текущего года местные компании обеспечили спрос на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков на 53,1%. В страну импортировали 28,7 тысячи тонн продукции - на 1,8% больше, чем годом ранее. Производство за этот период составило 32,5 тысячи тонн, плюс 1,9% за год.
 
В то же время из страны отправили на экспорт 20,4% имеющихся ресурсов: 12,4 тысячи тонн - на 9,3% больше, чем годом ранее.
 
Реализация на внутреннем рынке составила 48,7 тысячи тонн. За год показатель практически не изменился.

Напомним, в Казахстане сразу на 19% за год подорожал хлеб.

Хлеб может дорожать по ряду причин. Это комплектующие, электроэнергия дорожает, дорожают коммунальные услуги, поэтому в целом рост цен есть, мы это видим по статистике. С января мы примем все меры для того, чтобы стабилизировать цены", - прокомментировал глава МСХ РК Ербол Карашукеев.  


При этом он отметил, что в целом для большого всплеска цен нет оснований.
 

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В сентябре годовая инфляция в стране ускорилась

17.10.2022, 21:10 4226
В сентябре годовая инфляция в стране ускорилась
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В сентябре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 17,7% (в августе - 16,1%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 20 регионах, сообщает пресс-служба НБ РК.
 
По словам начальника управления мониторинга реального сектора ДДКП НБ РК Игоря Осипова, наибольшее ускорение зафиксировано в Астане (с 17,3% в августе до 20,0% в сентябре).
 
Темпы роста цен на продовольственные товары в сентябре увеличились до 22,2% г/г (в августе - 20,8%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (29,7%).
 
Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 17,0% г/г (в августе - 15,5%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (26,3%), минимальное - в Алматы (13,8%).
 
Цены на платные услуги в сентябре повысились на 12,3% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (16,5%), значительно ниже в Актюбинской области (8,2%).
 
В сентябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,8%, что значительно выше среднего значения сентябрьской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,3%).
 
Во всех регионах цены в сентябре выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (2,8%).
 
Напомним, валовые международные резервы страны за сентябрь снизились на 2,1 млрд долларов и составили 84,4 млрд долларов.
 
С начала года цены на социально значимые продукты выросли на 19,6%.
 

Алихан Смаилов провел встречу с членами совета директоров Азиатского банка развития

17.10.2022, 20:44 4736
Алихан Смаилов провел встречу с членами совета директоров Азиатского банка развития
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с членами совета директоров Азиатского банка развития во главе с исполнительным директором Серджио Лугарези.
 
Стороны обсудили разработку новой стратегии странового партнерства АБР для Казахстана на 2023-2027 годы, принципы новой экономической политики правительства РК, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Смаилов отметил, что Казахстан вступил в новый период политического развития и экономической трансформации, что подразумевает реализацию мер по диверсификации экономики, реформированию госуправления и комплексному развитию человеческого капитала.
 
Кроме того, правительство продолжает работу по повышению инвестиционной привлекательности республики, совершенствованию налогово-бюджетной политики и декарбонизации экономики.
 

Реализация основных приоритетов страны позволит преодолеть трудности современного этапа и выйти на траекторию устойчивого и качественного экономического роста", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
При этом он отметил, что основополагающим документом сотрудничества между Казахстаном и АБР станет новая стратегия странового партнерства, которая будет способствовать достижению целей развития республики.
 
В свою очередь Серджио Лугарези подтвердил готовность банка продолжать активную работу с правительством РК по всем интересующим направлениям.
 

Уверен, что наше плодотворное взаимодействие позволит эффективно реализовать все намеченные задачи", - сказал Серджио Лугарези.

 

Объем услуг в сфере рекламы и маркетинга сократился на 11% в Казахстане

17.10.2022, 13:13 10051
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка за первое полугодие текущего года с учетом ненаблюдаемого сектора экономики составил 136,63 млрд тенге - на 11,2% меньше в денежном выражении, чем годом ранее.
 
Без учета ненаблюдаемого сектора экономики объем услуг составил 136,61 млрд тенге - также на 11,2% меньше в деньгах по сравнению с январем-июнем 2021 года. Годом ранее объем услуг в секторе показал рост на 62%, информирует finprom.kz.
 
В региональном разрезе 74,6% услуг в сфере рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка было сосредоточено в финцентре, Алматы (101,9 млрд тенге). Значительные объемы пришлись также на Астану (15,6 млрд тенге) и Карагандинскую область (6,8 млрд тенге).
 
По данным аналитиков, 97,3% объема услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка за январь-июнь 2022 года совокупно пришлось на малые предприятия (102,4 млрд тенге) и индивидуальных предпринимателей (30,5 млрд тенге).

 
На средние и крупные предприятия пришлось лишь 1,6 млрд и 2,1 млрд тенге соответственно.
 

В структуре услуг на деятельность рекламных агентств пришлось 112,3 млрд тенге - на 20,9% меньше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем услуг в области исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения составил 19,7 млрд тенге - в 2,4 раза больше, чем годом ранее. На размещение рекламы в СМИ пришлось 4,6 млрд тенге - на 27,6% больше, чем за январь-июнь 2021 года", - говорится в обзоре.

 
Среднемесячная заработная плата в сфере рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка в первом полугодии текущего года составила 258,7 тысячи тенге, что меньше средней зарплаты в целом по РК (298,6 тысячи тенге).

 
Покупательная способность заработных плат в секторе сократилась на 6,1%, в то время как в целом по РК она выросла на 10,9%.
 

Более пяти тысяч нарушений выявлено в работе дорожных строителей

17.10.2022, 11:46 11321
Более пяти тысяч нарушений выявлено в работе дорожных строителей
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев текущего года Национальным центром качества дорожных активов осуществлено порядка 10 тысяч инспекционных выездов, в результате выявлено 5,1 тысячи нарушений в деятельности подрядных организаций, занятых в ремонте и реконструкции автодорог, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
 

Было отобрано и испытано более 23 тысяч проб дорожно-строительных материалов, из них 8 тысяч проб приходится на республиканскую сеть и 15 тысяч проб на местную сеть. 5,6 тысячи проб материалов, или 24%, не соответствуют установленным нормативным требованиям. По республиканской сети 12% (1016), по местной сети 30% (4598) несоответствий", - рассказали в МИИР.

 
В результате за счет собственных средств подрядных организаций переустроены работы на сумму 2 млрд тенге.
 
Сообщается, что центром качества в отношении недобросовестных компаний направлено более 100 обращений в региональные управления ГАСК.
 

В результате на сегодняшний день в 18 случаях аттестаты специалистов технического надзора приостановлены и 2 подрядных организации лишены лицензии на ведение строительных работ, сумма наложенного штрафа в отношении служб технического надзора и подрядчиков составила 29,3 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.

 
В МИИР также рассказали о мерах по повышению уровня безопасности на дорогах республиканского значения.
 
Так, по данным ведомства, на сегодняшний день на республиканских трассах имеется более 300 аварийно опасных участков. Одной из главных причин аварийности является появление на проезжей части домашних животных.
 

Хозяева домашних животных (живущие близ республиканских автодорог) будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающей аэрозолью. Также планируется увеличить количество шумовых полос на аварийно опасных участках республиканских трасс. Будет установлено дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения", - проинформировали в министерстве, отметив, что данные меры планируется осуществить за счет средств, которые ежегодно выделяются на содержание республиканских трасс.


Напомним, по данным МВД, с начала года количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло на 13%. В них погибли 26 водителей и пассажиров, получили ранения - 135.
 

Счетный комитет: "Астана хаб" стал офшорной зоной для майнеров

17.10.2022, 10:04 13196
Счетный комитет: "Астана хаб" стал офшорной зоной для майнеров
Фото: unsplash.com
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный аудит показал, что в связи с отсутствием должного контроля со стороны учредителей в лице Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и холдинга "Зерде" в число участников КФ "Международный технопарк IT-СТАРТАПОВ "ASTANA HUB" включены компании, осуществляющие деятельность в сфере майнинга криптовалют, об этом рассказали в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.
 
Как заявили в пресс-службе комитета, предоставление налоговых льгот участникам "Астана Хаб" стало "офшорной площадкой" для майнинговых компаний. При этом деятельность указанных компаний не отвечала целям и предмету международного технопарка "Астана Хаб".
 
Во исполнение поручений Счетного комитета внесены изменения в перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства в части установления ограничений участникам технопарка предоставления инфраструктуры лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу.
 
Проведена инвентаризация участников на предмет предоставления инфраструктуры лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу.
 
По результатам инвентаризации с начала года:
 
- с 73 участниками технопарка по соглашению сторон расторгнуты договоры об условиях деятельности участия в технопарке;
 
- 10 участников исключены из технопарка в связи с осуществлением деятельности, не соответствующей миссии и целям технопарка;
 
- 25 участников исключены из технопарка за непредоставление ежеквартальных отчетов.

Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов  заявил, что его ведомство не знает выгодополучателей майнинга в Казахстане.  

Напомним, мажилис одобрил законопроект, обязывающий майнеров лицензировать деятельность.
 

Казахстан готов наращивать взаимодействие с Вьетнамом - Смаилов

14.10.2022, 17:20 32506
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан обсудили вопросы углубления экономического и социально-культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сферах торговли, транзита и логистики, туризма, сельского хозяйства.
 
Премьер-министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году Казахстан и Вьетнам наладили конструктивный диалог и достигли высокого уровня двустороннего взаимодействия.
 
По его словам, за последние 7 лет товарооборот между странами увеличился в 2 раза. Этому в том числе способствовало подписание в 2015 году Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом.
 

При этом мы готовы уже сейчас нарастить казахстанский экспорт более чем на 500 млн долларов по 90 наименованиям товаров", - отметил Алихан Смаилов.

 
Вместе с тем Алихан Смаилов поднял вопрос предоставления казахстанским гражданам возможности безвизового въезда во Вьетнам, что окажет положительный эффект на развитие торговли и туризма между странами.
 
Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что значительный интерес для Казахстана представляет расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, особенно в сфере рисоводства.
 

Научные исследования и современные вьетнамские технологии возделывания этой культуры могут быть полезны для нашей страны. Мы готовы приступить к практическому сотрудничеству с вьетнамскими коллегами в данном направлении", - добавил он.

 

Президент РК: В текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи

14.10.2022, 16:49 33071
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе выступления на саммите "Центральная Азия - Россия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли.
 

Особый акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. При этом важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли.
 

Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры", - уточнил президент.

 

Объем розничной торговли в Казахстане с начала года составил более 10 триллионов тенге

14.10.2022, 14:35 33481
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем розничной торговли в Казахстане за январь-сентябрь составил 10 трлн 625 млрд 600 млн тенге, что на 1,4% больше уровня соответствующего периода прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики.
 
По его данным, розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 1,9%.
 

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 36%, непродовольственных товаров - 64%", - отмечает бюро.

 
Среди непродовольственных товаров наибольшим спросом пользуются мебель, смазочные материалы, трикотажные и чулочно-носочные изделия, автомобильные детали, узлы и принадлежности, моторное топливо, музыкальные инструменты, электрические бытовые приборы, фармацевтические товары, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, одежда, обувь, косметические товары и туалетные принадлежности, часы и ювелирные изделия, осветительные приборы и бытовые товары.
 

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-сентябре приходится на Алматы (32,0%), Астану (12,2%), Карагандинскую (8,5%) и Восточно-Казахстанскую (6,2%) области", - говорится в информации.

 
Бюро нацстатистики также сообщает, что индекс промышленного производства в январе-сентябре 2022 года составил 102,1%.
 

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 регионах республики. Значительный рост отмечен в Жамбылской (на 12,3%), Абайской (на 8,9%), Акмолинской (на 8,1%) областях и городе Алматы (на 9%). Снижение зафиксировано в Жетісу (на 4,7%), Костанайской (на 3,5%), Павлодарской (на 2,6%), Туркестанской (на 2,6%) и Кызылординской (на 1,5%) областях", - отмечается в отчете.

 
За семь месяцев произведено промышленной продукции на сумму 35 963 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли - на 18 827 млрд тенге (52,4% от общего объема), в обрабатывающей - на 15 230 млрд тенге (42,3%).
 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике выросли объемы добычи руд цветных металлов (105,6%), угля (102,1%), производства напитков (107%), табачных изделий (115%), химической (110,7%) и металлургической промышленности (104,7%), резиновых и пластмассовых изделий (104,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (102,5%).
 
Также в Казахстане выросли активы банковского сектора. За август они увеличились на 2,9%, или на 1,2 трлн тенге, и на 1 сентября 2022 года составили 41,5 трлн тенге, сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
 
Рост активов с начала года составил 10,3%, или 3,9 трлн тенге.
 
Кредиты экономике за август 2022 года выросли на 1,6% и составили 20,7 трлн тенге. Рост данного показателя с начала 2022 года составил 11,8%, или 2,2 трлн тенге.
 

Кредиты юридическим лицам составили 7,9 трлн тенге, незначительно снизившись за август 2022 года на 0,5%. Снижение произошло в результате крупных погашений, которые превысили новые выдачи кредитов. Займы крупному бизнесу увеличились с начала 2022 года на 4,0%, до 3,4 трлн тенге, займы МСБ (включая ИП) - на 3,3%, до 5,4 трлн тенге", - сообщает АРРФР.

 
Кредиты физических лиц составили 12,7 трлн тенге, увеличившись за август 2022 года на 2,9% (с начала текущего года рост на 18,7%).
 

Рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 3,1%, до 4,1 трлн тенге, в результате продолжения реализации льготных государственных ипотечных программ, а также ростом потребительских займов, в том числе займов индивидуальным предпринимателям на бизнес-цели на 2,3%, до 7,0 трлн тенге", - отмечает агентство.

 
Депозиты резидентов в депозитных организациях в августе 2022 года увеличились на 0,8%, до 28,3 трлн тенге (с начала года рост - 4,3%). Депозиты юридических лиц увеличились на 1,2%, до 14,6 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 0,4%, до 13,6 трлн тенге.
 

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