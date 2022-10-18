В Казахстане значительно подорожала рыба и рыбные консервы

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября текущего года свежая или охлажденная рыба подорожала на 15% за год, мороженая - на 15,1%, очищенные замороженные креветки - на 26,4%.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен на свежую или охлажденную рыбу ощутили жители Павлодарской (на 44,7%), Костанайской (на 24,7%) и Мангистауской (на 24%) областей, информирует energyprom.kz

Цены на мороженую рыбу заметнее всего выросли в Мангистауской (плюс 43,4%), Жетысуской (плюс 35,2%) и Атырауской (плюс 29,6%) областях.

Очищенные замороженные креветки сильнее всего подорожали в Мангистауской (сразу в 2,5 раза), Актюбинской (плюс 49,4%) и Акмолинской (плюс 36,4%) областях.

Среди рыбной продукции соленая сельдь выросла в цене на 34,2% за год, рыбные деликатесные консервы - на 29,6%, шпроты в масле - на 24,9%, скумбрия холодного копчения - на 23,8%, соленая деликатесная рыба - на 22,2%, красная икра - на 21,2%.

По данным анализа, за январь-август текущего года в стране произвели 30,9 тысячи тонн свежей, охлажденной и мороженой рыбы, плюс 15,5% за год.

При этом за те же 8 месяцев 2022 года в РК было произведено лишь 6,6 тысячи тонн приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и ее заменителей - сразу на 29,7% меньше, чем годом ранее. Более трети выпуска в этом сегменте пришлось на Туркестанскую область: 2,4 тысячи тонн, плюс 43,9%. В тройке лидеров также оказались Западно-Казахстанская (1,8 тысячи тонн, минус 8,5% за год) и Восточно-Казахстанская (561 тонна, минус 21,3%) области", - сообщают аналитики.

По итогам января-июля текущего года местные компании обеспечили спрос на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков на 53,1%. В страну импортировали 28,7 тысячи тонн продукции - на 1,8% больше, чем годом ранее. Производство за этот период составило 32,5 тысячи тонн, плюс 1,9% за год.

В то же время из страны отправили на экспорт 20,4% имеющихся ресурсов: 12,4 тысячи тонн - на 9,3% больше, чем годом ранее.

Реализация на внутреннем рынке составила 48,7 тысячи тонн. За год показатель практически не изменился.





Напомним, в Казахстане сразу на 19% за год подорожал хлеб.





Хлеб может дорожать по ряду причин. Это комплектующие, электроэнергия дорожает, дорожают коммунальные услуги, поэтому в целом рост цен есть, мы это видим по статистике. С января мы примем все меры для того, чтобы стабилизировать цены", - прокомментировал глава МСХ РК Ербол Карашукеев.





При этом он отметил, что в целом для большого всплеска цен нет оснований.