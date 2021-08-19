В Миннацэкономики назвали причины роста тарифов на комуслуги

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан Асхат Жапсарбай озвучил причины роста тарифов на коммунальные услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На конечный уровень тарифа комуслуг оказывает влияние уровень цен стратегических товаров: уголь, газ, мазут, электроэнергия. К примеру, в конечном тарифе услуг электроснабжения и теплоснабжения - 47-50% составляет себестоимость топлива, в конечной стоимости газоснабжения - до 80% занимает стоимость оптовой цены на газ", - объяснил спикер.

Основными факторами, влияющими на повышение тарифов, по его словам, являются: рост оптовых цен на товарный газ (до 10%); рост тарифов на электрическую энергию энергопроизводящих организаций (в среднем на 15%); внедрение надбавки на поддержку пользования возобновляемыми источниками энергии, повышение тарифов энергопроизводящих организаций с учетом надбавки ВИА (на 7,2%).

Как нерегулируемые факторы - это передача СЕМ бесхозных сетей, затраты на содержание сетей с учетом принятия их в доверительное управление, рост стоимости угля с 2021 года на 9%", - добавил спикер.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства