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В Минсельхозе прокомментировали ситуацию на рынке сахара

26.07.2022, 14:08 16556
В Минсельхозе прокомментировали ситуацию на рынке сахара
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - На брифинге в СЦК министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев рассказал о текущей ситуации на рынке сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам прошлого года обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составила 42%, из которых 191 тысяча тонн, или 35%, составил тростниковый сахар, 36 тысяч тонн, или 7%, - свекловичный сахар. Хочу отметить, что благодаря мерам государственной поддержки обеспеченность за счет собственного производства за год выросла на 17%, со 139 до 227 тысяч тонн. В текущем году ожидается производство порядка 44 тысяч тонн свекловичного сахара и 225 тысяч тонн тростникового сахара. Таким образом, самообеспеченость прогнозируется на уровне 49% (269 тысяч тонн)", - сказал глава МСХ. 

 
Он сообщил, что в настоящее время в стране функционируют 4 сахарных завода общей суточной мощностью 2,4 тысячи тонн тростника и 8,7 тысячи тонн сахарной свеклы. При этом из-за недостаточности сырья загруженность заводов остается на низком уровне.
 
Основной причиной снижения урожая сахарной свеклы является сокращение посевных площадей. Так, если в постсоветское время площади под сахарной свеклой составляли 85 тысяч га, то к 2014 году площадь сахарной свеклы в стране резко сократилась - до 1,2 тысячи гектаров. 
 
Анализ себестоимости показал, что без субсидий производство сахарной свеклы является нерентабельным, а рентабельность производства сахарной свеклы обеспечивается лишь благодаря действующим субсидиям.
 

Как известно, начиная с марта потребность внутреннего рынка обеспечивается за счет производства сахара из тростникового сырца и импорта белого сахара в рамках тарифной льготы. На сегодняшний день из выделенных объемов квот на беспошлинный ввоз сахара белого и тростникового сахара-сырца распределены 250 тысяч тонн, из них 110,9 тысячи тонн сырца и 139,1 тысячи тонн сахара. Процедура по распределению оставшихся объемов квоты в размере 100 тысяч тонн находится на стадии завершения. На сегодняшний день участниками внешнеторговой деятельности в рамках квоты на территорию Казахстан завезено 138,3 тысячи тонн, или 55,3%, в том числе 99,2 тысячи тонн тростникового сахара-сырца и 39,1 тысячи тонн сахара белого", - проинформировал министр.

 
По его словам, в соответствии с введенными поправками в правила распределения квоты проводится работа по аннулированию неосвоенных квот. Так, по предварительным данным, объем аннулированной квоты составит порядка 27 тысячи тонн, который в последующем планируется распределить между производителями сахаросодержащей продукции, что позволит одновременно стабилизировать цены на сахаросодержащую продукцию за счет освобождения от уплаты пошлин на сахар, а также не допускать снижения загруженности перерабатывающих предприятий. Данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.
 
Таким образом, всего за 4 месяца из выделенной квоты:
 
- из 71,4 тысячи тонн сахара трейдерскими компаниями освоено 23,9 тысячи тонн, или 33,5%;
 
- из 110,9 тысячи тонн тростникового сырца сахарными заводами освоено 99 тысяч тонн, или 89%;
 
- из 48,7 тысячи тонн сахара индустриальными потребителями освоено 17 тысяч тонн, или 35%;
 
- из 19 тысяч тонн сахара Продкорпорацией освоено 5,5 тысячи тонн, или 29%. 
 
Одной из причин длительного освоения квоты являются проблемы, связанные с логистикой, возникшие из-за текущей геополитической ситуации в соседних странах. Если ранее при традиционном импорте из РФ и РБ сроки поставки сахара белого составляли от 4 до 10 календарных дней, то в настоящее время после принятия РФ мер по введению запрета на вывоз сахара сроки доставки сахара из третьих стран доходят до 90 дней.
 
В настоящее время импорт сахара и сырца осуществляется из Бразилии и Индии, которые являются крупнейшими производителями тростника в мире с объемом производства порядка 800 млн тонн, или порядка 60% от мирового производства.
 
Нарушены все ранее устоявшиеся логистические связи, что привело к удлинению логистики и сроков поставки сахара и сырца в Казахстан.
 

Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на сахар. Так, отмечается удорожание стоимости тростникового сырца на бирже, транспортных затрат, а также затрат на переработку", - отметил Карашукеев. 

 

На сегодняшний день заводы отпускают сахар по 450 тенге за кг. При этом стоимость сахара с учетом 15-процентной торговой надбавки у оптового и 15% у розничного реализатора должна составляет порядка 595-600 тенге/кг. При этом в рамках мер по стабилизации цен стабфондами регионов осуществляется реализация сахара по низкой цене. Это приводит к ажиотажному закупу сахара. При этом отмечается реализация сахара СПК регионов по цене ниже себестоимости. К примеру, в Павлодарской области стабфондом реализуется сахар по 416 тенге за кг при закупочной цене 448 тенге, Кызылординской - по 370 тенге при цене закупа 450 тенге за кг. Алматинская область реализует по 276 тенге за кг, Актюбинская - по 363 тенге за кг, Мангистауская - по 400 тенге за кг. Указанные действия со стороны акиматов приводят к возникновению ажиотажного спроса и социальной напряженности", - пояснил глава МСХ.

 
При этом министр отметил, что на внутреннем рынке имеется достаточный объем сахара по коммерческой цене, который реализуется в условиях рыночной экономики.
 

В целом баланс сахара по республике показывает положительное сальдо. С января текущего года отечественными сахарными заводами произведено порядка 120 тысяч тонн сахара из тростникового сырца, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы на начало июля составили 27,8 тысячи тонн, до конца месяца прогнозируется производство 37 тысяч тонн сахара. Импорт в рамках квоты составит 33,3 тысячи тонн. Так, всего наличие сахара на внутреннем рынке составит 98,1 тысячи тонн при потребности 69,8 тысячи тонн. Таким образом, обеспеченность рынка составит порядка 140%", - уточнил он.

 
Министр отметил, в августе прогнозируемая потребность составит также 69,8 тысячи тонн, что является максимальным объемом потребления.
 
Переходящий остаток сахара по республике на начало августа составит 35,1 тысячи тонн, импорт белого сахара ожидается на уровне 42,2 тысячи тонн.
 
По данным сахзаводов, планируется производство порядка 41 тысячи тонн сахара.
 
Общий запас сахара по республике с учетом запасов МИО составит 118 тысяч тонн с обеспеченностью рынка на 169%. 
 
В свою очередь глава Минторговли Бахыт Султанов отметил, что стоит задача увеличить производство сахара из отечественного сырья, тем самым снизить импортозависимость.
 
В качестве мер он назвал максимальную обеспеченность отечественных сахарных заводов сырьем из Индии и Бразилии. 
 
При полноценном развитии отрасли и с ростом объемов производства будет обеспечен продовольственный пояс, не будет перебоев, снизятся риски дефицита и роста стоимости сахара. Учитывая это, важно наладить эффективную производственно-сбытовую цепочку участников и создать современную торговую инфраструктуру.
 

новости по теме

Казахстан значительно нарастил экспорт каменного угля

27.07.2022, 11:07 5691
Казахстан значительно нарастил экспорт каменного угля
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Рост экспорта каменного угля в натуральном выражении составил 21,1%, в денежном - сразу 91,5% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам января-мая Казахстан отправил на экспорт 13,7 млн тонн угля на сумму 344,2 млн долларов США.
 
По данным energyprom.kz, большая часть была отправлена в страны СНГ: 9,1 млн тонн - на 0,7% больше, чем годом ранее. Ключевой импортер казахстанской продукции в секторе - Россия: 8,4 млн тонн, плюс 15,3% за год. В тройку лидеров также вошли Кыргызстан и Беларусь.
 
В остальные страны, не входящие в состав СНГ, отправили 4,6 млн тонн угля - в 2 раза больше, чем годом ранее. Здесь основной импортер угля из РК - Швейцария: 3,3 млн тонн, плюс 75% за год. В тройке лидирующих стран также оказались Польша и Кипр.
 
Между тем за январь-июнь текущего года в стране добыли 57,4 млн тонн каменного угля, включая лигнит (бурый уголь) и угольный концентрат - на 5,9% больше, чем годом ранее. В денежном выражении добыча составила 271 млрд тенге.
 
Непосредственно каменного угля добыли 53 млн тонн, лигнита - 2,3 млн тонн, угольного концентрата - 2 млн тонн.
 
В региональном разрезе наибольший объем добычи пришелся на Павлодарскую область: 33,9 млн тонн, плюс 4,9% за год. Второе место по добыче традиционно заняла Карагандинская область: 18,4 млн тонн, плюс 2,3%.
 
В целом за 2021 год производство угля составляло 116,2 млн тонн, плюс 2,5%.

Тем временем в МИИР рекомендуют казахстанцам заранее запастись углем. 
 

Павлодарский нефтехимический завод возобновил работу

27.07.2022, 10:48 6206
Павлодарский нефтехимический завод возобновил работу
Фото: Primeminister.kz
ПАВЛОДАР. 27 ИЮЛЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов проинспектировал ход подготовки к запуску завода после планового ремонта, а также условия труда работников предприятия и сервисных (аутсорсинговых) компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На заводе провели техническое освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности оборудования с целью обеспечения бесперебойного производственного цикла работы. Также провели планово-предупредительные ремонтные работы на технологических установках, включая ревизию, чистку и замену оборудования. 
 

Вице-премьер отметил, что в течение недели выпуск продукции будет увеличен с 1,5 тысячи до 9 тысяч тонн. Перед заводом сейчас стоит задача вернуться в обычный режим работы и обеспечить центральные и северные регионы страны к заблаговременной подготовке к осенним полевым работам и не допустить роста цен на энергоресурсы", - рассказали в пресс-службе правительства РК.

 
Тугжанов сделал акцент на том, что в период остановки завода на ремонт цены на топливо остались на прежнем уровне. В связи с притоком туристов в летний период в ряде регионов были перебои с поставками топлива, правительством и соответствующими органами эти вопросы решались в оперативном порядке.
 

Утвержден приказ министра энергетики по ценам на ГСМ на второе полугодие. Цены на бензин АИ-92 остались на прежнем уровне, за исключением СКО и Костанайской области по причине более высоких логистических расходов. Цена на АИ-95 не регулируется. Дизельное топливо осталось на прежнем уровне - 230-260 тенге за литр в зависимости от региона. С 28 июля ПНХЗ начинает работу после ремонта", - добавил вице-премьер.

 
Отмечается, что в рамках программы повышения доходов населения в целях устранения дисбаланса в трудовых доходах и повышения зарплат работников на уровне не ниже среднеотраслевого показателя, увеличения продуктивной занятости населения установлены встречные обязательства бизнеса при получении мер государственной поддержки.
 

Так, по состоянию на 30 мая 2022 года Павлодарским НХЗ заключено 29 договоров с 13 сервисными (аутсорсинговыми) компаниями, где трудятся 2315 человек. В целях урегулирования данного вопроса ТОО "ПНХЗ" разработаны и согласованы с АО "НК "КазМунайГаз" предложения по повышению стоимости услуг сервисных компаний с дальнейшим увеличением заработной платы и социального пакета персонала, ранее выведенного на аутсорсинг, а также дополнительные соглашения к действующим договорам для увеличения суммы договора в части повышения зарплаты сотрудникам аутсорсинга", - подчеркнули в правительстве.

 
При этом повышение будет производиться в рамках финансовых возможностей ТОО "ПНХЗ" - дифференцированно в зависимости от квалификации работников, сложности, количества и качества выполняемой работы, условий труда, а также в рамках действующего тарифа на переработку нефти без его увеличения.
 
Увеличение должностных окладов и тарифных ставок персоналу аутсорсинговых компаний проводится дифференцированно для каждой компании в зависимости от квалификации работников, сложности, количества и качества выполняемой работы, условий труда от 14 до 56%. 
 
В завершение встречи Тугжанов поручил руководству предприятия уделить особое внимание подготовке кадров. Он предложил руководству завода взять под свою опеку один из колледжей региона.
 

В Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов

27.07.2022, 08:11 4696
В Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В Алматы состоялось подписание договора о создании казахстанско-британского совместного предприятия по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня произошла знаковая встреча с участием председателя правления фармацевтической компании Fariman NASR Абдоррахима Мотаххари, председателя правления АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Александра Ивановича Ильина и научно-производственного объединения "Казфармаком". Были заключены договоры о взаимном сотрудничестве, по проведению экспериментов в Иране, по лечению лейкоза КРС (крупного рогатого скота). Иранская сторона собирается создавать национальный проект по лечению этого заболевания. Также в рамках встречи был заключен договор о сотрудничестве и создании совместного казахстанско-британского предприятия, подписаны соответствующие документы. С помощью данного проекта мы планируем расширить отрасль производства ветеринарных препаратов в Казахстане с выходом на международный рынок", - заявил генеральный директор научно-производственного объединения "Казфармаком" Тимур Измайлов.

 
Как подчеркнул руководитель казахстанской компании, "с помощью наших препаратов (научно-производственного объединения "Казфармаком") мы ликвидировали вспышки особо опасных заболеваний как на территории Казахстана, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Результаты, которых мы достигли в лечении ряда заболеваний, не может повторить на сегодняшний день ни одна фармацевтическая компания в мире: лечение ящура, эктимы овец, лейкоза КРС, модулярного дерматита - список таких заболеваний достаточно большой, и результаты, которые мы показали в ряде стран, на данный момент уникальны. Испытания прошли на территории Казахстана, России, Украины, Беларуси, Болгарии, Турции, Узбекистана и Ирана, результаты везде положительные, эффект лечения был достигнут на 100%".
 

Со стороны Казахстана мы планируем вывести на рынок достаточно широкую линейку ветеринарных препаратов для обеспечения внутреннего рынка и для увеличения экспортного потенциала. Планируется экспорт в страны СНГ и дальнее зарубежье", - отметил глава "Казфармаком".

 

Произошло важное событие: мы договорились с компанией Fariman NASR, крупным производителем ветеринарных препаратов, о перспективном сотрудничестве. Это первый случай, когда фармацевтическая компания активно выступает в области развития и своего бизнеса, и научных исследований в сфере лечения новых заболеваний животных. Это важный момент, мы этому очень рады и выражаем благодарность Абдоррахиму Мотаххари за инициативу и поддержку", - заявил председатель правления АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", академик Александр Ильин.


 

Я надеюсь, что эти исследования помогут решить проблему здоровья животных и людей как в Казахстане, так и в Иране, а возможно, и в Центрально-Азиатском и Ближневосточном регионах. Это как раз большая зона природных очагов заболеваний животных, таких как ящур, который к нам прилетает из Пакистана, также и в Иран, и другие виды заболеваний. Но, что очень важно, создается большой научный и исследовательский задел для изучения заболеваний, которые завозятся в нашу страну с новыми видами животных, новыми породами скота, и все это опять-таки направлено на борьбу с завезенными зоонозами. Такое взаимодействие с крупной фармкомпанией позволит ускорить вывод новых разработок на рынок, потому что, имея большую производственную фармацевтическую площадку, можно без труда вырабатывать и испытывать новые лекарственные средства в больших масштабах. То есть это новые перспективы, новые возможности, и я надеюсь, что о результатах, которые поступят в скором будущем, которые, я уверен, будут положительными, можно будет информировать людей, занимающихся и промышленным, и фермерским животноводством, и частным хозяйством", - заверил Александр Ильин. 

 

Для меня большая честь, что я приехал в Казахстан. Года 3 назад я познакомился с господином Тимуром Измайловым, главой ТОО "Казфармаком". У Казахстана очень высокий потенциал, в частности у вашего научного центра, что разработал эти препараты, которые на самом деле оказались очень эффективными. В Иране даже не верили, что Казахстан достиг таких высот. Соответственно, мы взяли образцы, провели испытания и получили колоссальные, очень положительные результаты", - подчеркнул председатель правления фармацевтической компании Fariman NASR Абдоррахим Мотаххари.

 
По словам руководителя британской фармкомпании, "шаг, который мы совершили, говорит о том, что мы оказываем большую услугу не только животноводам в Иране, также в Казахстане и во всем регионе. Препараты, которые разработаны нами и в Казахстане, очень востребованы и на территории Ирана, и на территории Ближнего Востока".
 

Положительные стороны данного препарата очень впечатляют, и сегодня мы заключили договор с Национальным центром противоинфекционных препаратов. Результаты испытаний заключаются в том, что смертность среди крупного рогатого скота резко снизилась и выросла продуктивность: дойность среди КРС увеличилась от 15% до 20%", - отметил Моттаххари. 

 

Еще одно из преимуществ препаратов, разработанных в Иране и в Казахстане, - их комбинация положительно влияет на жизнедеятельность животных и на качество человеческой жизни. Мы заключили трехсторонний договор с научным центром, ТОО "Казфармаком" и нашей компанией. В скором времени мы пригласим главу ветеринарной службы Ирана на переговоры в Казахстан, для того чтобы упростить процедуру регистрации препарата. В последней поездке президента Казахстана господина Токаева эти вопросы обсуждались между главами государств, что является хорошим полем для сотрудничества между нашими странами", - выразил уверенность председатель правления фармацевтической компании Fariman NASR.

 

МСХ РК прогнозирует урожай пшеницы на уровне 13-13,5 млн тонн

26.07.2022, 12:46 16681
МСХ РК прогнозирует урожай пшеницы на уровне 13-13,5 млн тонн
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК озвучил прогноз урожая пшеницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас в этом году прогноз составляет на уровне 13-13,5 млн тонн по пшенице. По сравнению с прошлым годом урожай будет больше на 15-20%, на уровне среднегодовых объемов за последние пять лет", - сказал Ербол Карашукеев.

 
Он отметил, что в целом Казахстан ежегодно производит 12-12,5 млн тонн пшеницы, на внутреннее потребление идет 6 млн тонн. Остальной объем в виде зерна и муки экспортируется.
 

В новом маркетинговом году мы ожидаем экспорт на среднегодовых уровнях", - уточнил Ербол Карашукеев.

 

Вывоз российских рублей из Казахстана разрешили банкам

25.07.2022, 17:02 29721
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление, которое разрешает банкам второго уровня вывозить наличные российские рубли из страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Разрешить банкам второго уровня до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных на 23.59 1 июля 2022 года", - сообщается в тексте документа. 

 
Напомним, что в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", запрещающий вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000. 
 
Как сообщалось ранее, председатель Национального банка Галымжан Пирматов отмечал, что в течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США. 
 

Такое значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары и энергоресурсы вкупе с сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта", - сообщил он. 

 

Авиарейсы по маршруту Нур-Султан - Жезказган увеличат в два раза

25.07.2022, 11:38 34156
ЖЕЗКАЗГАН. 25 ИЮЛЯ - Авиакомпания АО "Qazaq Air" сообщила, что увеличивает количество выполняемых полетов по маршруту Нур-Султан - Жезказган с 3 до 7 рейсов в неделю с 15 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с многочисленными обращениями граждан и акимата Улытауской области, а также в рамках реализации поручения первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра по развитию авиасообщения Улытауской области Комитетом гражданской авиации проведена работа с авиакомпанией АО "Qazaq Air".
 

Авиакомпания АО "Qazaq Air" сообщила, что увеличивает количество выполняемых полетов по маршруту Нур-Султан - Жезказган с 3 до 7 рейсов в неделю с 15 августа. Тем самым авиасообщение между областным центром созданной по указу президента Улытауской области со столицей Казахстана будет увеличено более чем в два раза, что будет способствовать дальнейшему развитию экономического и туристического потенциала региона", - сообщили в Комитете гражданской авиации РК.

 
В настоящее время КГА продолжается работа по повышению транспортной доступности Улытауской области с другими регионами Казахстана, добавили в пресс-службе.
 

МИИР: строительство БАКАД на 60% разгрузит улицы Алматы

25.07.2022, 11:26 34606
МИИР: строительство БАКАД на 60% разгрузит улицы Алматы
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - В рамках инспектирования дорожных объектов строительства республиканского значения вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Алмаз Идырысов посетил Большую алматинскую кольцевую дорогу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По расчетам специалистов, строительство Большой алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60% и улучшит экологическую обстановку. В соответствии с условиями договора срок завершения работ запланирован на 2023 год, проинформировали в МИИР.
 
Общая протяженность автодороги Iа технической категории составляет 66 километров. Реализацию проекта БАКАД осуществляет турецко-корейский консорциумом "Алсим Аларко - Макйол - СК Экоплан - Корея Экспрессвэй". 
 

В первую очередь целью строительства БАКАД является разгрузка улиц города от транзитного транспорта. При проектировании данного проекта учитывалось мнение алматинцев. БАКАД строится для удобства граждан. В настоящее время ведутся полномасштабные работы на всей протяженности. Своевременное и качественное выполнение работ на особом контроле нашего министерства", - отметил вице-министр.


 
В ходе рабочей поездки Алмаз Идырысов дал ряд поручений первому заместителю акима Алматинской области Лаззату Турлашову и напомнил об ответственности акимата за дороги местного значения. Вице-министр отметил важность поддержания высокого темпа строительства с целью завершения основных работ до конца текущего года.
 
В ведомстве отметили, что на всем протяжении кольцевой дороги будет применена система динамического взвешивания (WIM). Данная технология позволит измерить вес и габариты транспорта без необходимости полной остановки. Принимая во внимание, что основными пользователями БАКАД будут большегрузные транзитные транспортные средства, внедрение автоматизированной системы измерения позволит значительно увеличить срок эксплуатации автодороги. 
 
Сообщается, что в настоящее время на строительной площадке задействованы порядка 1652 человек персонала и 541 единица техники. Земляные работы выполнены на протяжении 51 километра, устроено 52 километра нижнего слоя и 10 километров верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).
 

Применение в проекте ЩМА обусловлено его превосходными экспуатационными характеристиками и износостойкостью. В мировой практике его используют на дорогах с интенсивным движением в качестве прочного дорожного покрытия. Вместе с тем ЩМА доказал свою эффективность против колейности, особенно в жаркий летний сезон" - разъяснили в пресс-службе.

 
Помимо этого, на 96% выполнены работы по возведению мостов. Вынесено 179 штук сетей электро- и газоснабжения. Также устроено 106 водопропускных труб.

Напомним, растущий поток транспорта является одним из текущих вызовов развития мегаполиса. Заторы в городе образуются 470 тысячами городских и 230 тысячами въезжающих машин.
 

Участники международных перевозок освобождены от утилизационного сбора за седельные тягачи

25.07.2022, 10:51 34536
Участники международных перевозок освобождены от утилизационного сбора за седельные тягачи
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 18 июля, которое предусматривает изменения в части порядка выдачи сертификата о внесении утилизационного платежа с применением коэффициента "0" в отношении седельных тягачей, участвующих в международных перевозках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для применения коэффициента "0" производителям и (или) импортерам седельных тягачей, которые планируется использовать для международных перевозок, необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте recycle.kz, указать, что седельный тягач участвует в международных перевозках, и скачать сертификат о внесении утилизационного платежа (далее - СВУП), где будет сумма, равная 0 (ноль) тенге", - сообщает пресс-служба АО "Жасыл даму".

 
В ведомстве пояснили, что в течение 3 месяцев с даты получения СВУП владельцу седельного тягача необходимо обратиться в уполномоченные органы для постановки транспортного средства на регистрационный учет и получения карточки допуска на международные перевозки. Проверка наличия карточки допуска на международные перевозки АО "Жасыл даму" будет осуществляться путем взаимодействия с уполномоченными государственными органами без участия владельца.
 

Данные поправки вступают в силу по истечении 10 календарных дней после официального опубликования постановление правительства РК. На сегодняшний день АО "Жасыл даму" проведены необходимые технические и организационные мероприятия", - добавили в пресс-службе.

 

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