В Нур-Султане откажутся от стабфонда для регулирования цен на продукты

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В регулировании цен на продукты питания большую эффективность показал механизм "оборотной схемы", поэтому от использования стабфондов в столице решили отказаться. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Гульмира Ермолдина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Нур-Султане используется два механизма: формирование стабилизационного фонда путем закупа продукции и хранение на складах; выдача льготных займов субъектам предпринимательства для стабилизации цен по фиксированным ценам (оборотная схема), пишет Елорда Инфо

В течение двух лет нами реализуется механизм оборотной схемы, и он показал свою эффективность, поэтому мы больший акцент делаем на нем. По стабилизационному фонду: на днях в торговые сети была отпущена партия сахара, сейчас он реализуется. Но на сегодня мы не планируем дальше реализовывать механизм стабфонда, потому что наибольшую эффективность показала именно оборотная схема", - сказала Гульмира Ермолдина.

Она уточнила, что оборотная схема исключает лишние затраты на оператора, накладные расходы, а также порчу продукта. Она также формирует наибольший охват населения по основным продовольственным товарами и задействует торговые сети.

По словам директора департамента продовольственной безопасности СПК "Astana" Ризагуль Муслимовой, с 2017 по 2020 годы СПК из бюджета было выделено 4 млрд 450 млн тенге. В 2020 году в рамках второго механизма выдано 11 займов для стабилизации цен на основные виды социально значимых продовольственных товаров. В программе принимали участие крупные торговые объекты города, такие как "Магнум", оптовая компания "Мир круп", дистрибьюторская компания "Туркуаз", сеть магазинов "Акмол", "АА Агро" выступающая от союза картофелеводов.

Сегодня реализация товаров в рамках выданных займов по фиксированным ценам осуществляется в супермаркетах "Магнум", "Астыкжан", "Кенмарт", "Вкусмарт", ТД "Акмол", "Анвар", "Аян", рынок "Шапагат". Реализация товаров проводится строго по ценам, установленной комиссией по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен. Также мы планируем дополнительно выдать займы. Сейчас ведутся переговоры по стабилизации цен на молочную, мясную продукцию. Все вышеперечисленные сети заинтересованы в участии в данной программе и показывают свою эффективность, так как данная программа не несет больших убытков и более эффективная", - добавила спикер.

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