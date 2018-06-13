В развитии туризма и расширении образовательных программ заинтересована Россия в сотрудничестве с Алматы

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек на встрече с чрезвычайным и полномочным посолом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным обсудил укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, передает Kazakhstan Today.

Посол РФ в беседе подчеркнул, что наши страны традиционно сохраняют теплые и доверительные отношения как между народами, так и на уровне высшего руководства.

"Сегодня в рамках ЕАЭС реализуется ряд совместных проектов. Между тем большой потенциал заложен в развитии двустороннего туризма и расширении образовательных программ. Алматы как крупнейший город в Центрально-Азиатском регионе принимает различные международные форумы, конференции и фестивали, в которых активно участвуют делегации из России. Буквально на днях прошел саммит министров иностранных дел ОДКБ и Евразийский медиафорум. Все это способствует дальнейшему культурному и деловому обмену между нашими странами", - отметил Алексей Бородавкин.

Как проинформировали в пресс-службе акима Алматы, в городе функционируют более 2 тыс. предприятий с участием российского капитала в сфере торговли, финансов, медицины, промышленности и других. На территории Индустриальной зоны Алатауского района города ведется строительство российского завода KMK Investment по производству кабельно-проводниковой продукции.

Товарооборот между Алматы и Россией демонстрирует стабильный рост: только за последний год показатель вырос на 22%. Между акиматом Алматы и мэриями Москвы, Санкт-Петербурга и Казани действуют соглашения о сотрудничестве по ряду направлений, напомнили в пресс-службе.

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