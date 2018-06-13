В развитии туризма и расширении образовательных программ заинтересована Россия в сотрудничестве с Алматы

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 июня 2018
  • 16
  • :
  • 32
Новости регионов
34º Преимущественно ясно
днем 35º    ночью 24º
17:00
.
Aнонс

В развитии туризма и расширении образовательных программ заинтересована Россия в сотрудничестве с Алматы13.06.2018
Экономика  13:33

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек на встрече с чрезвычайным и полномочным посолом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным обсудил укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, передает Kazakhstan Today.

Посол РФ в беседе подчеркнул, что наши страны традиционно сохраняют теплые и доверительные отношения как между народами, так и на уровне высшего руководства.

"Сегодня в рамках ЕАЭС реализуется ряд совместных проектов. Между тем большой потенциал заложен в развитии двустороннего туризма и расширении образовательных программ. Алматы как крупнейший город в Центрально-Азиатском регионе принимает различные международные форумы, конференции и фестивали, в которых активно участвуют делегации из России. Буквально на днях прошел саммит министров иностранных дел ОДКБ и Евразийский медиафорум. Все это способствует дальнейшему культурному и деловому обмену между нашими странами", - отметил Алексей Бородавкин.

Как проинформировали в пресс-службе акима Алматы, в городе функционируют более 2 тыс. предприятий с участием российского капитала в сфере торговли, финансов, медицины, промышленности и других. На территории Индустриальной зоны Алатауского района города ведется строительство российского завода KMK Investment по производству кабельно-проводниковой продукции.

Товарооборот между Алматы и Россией демонстрирует стабильный рост: только за последний год показатель вырос на 22%. Между акиматом Алматы и мэриями Москвы, Санкт-Петербурга и Казани действуют соглашения о сотрудничестве по ряду направлений, напомнили в пресс-службе.
Просмотров: 1923
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
13.06.2018   13:33
В развитии туризма и расширении образовательных программ заинтересована Россия в сотрудничестве с Алматы
13.06.2018   13:08
Представителей бизнеса включат в состав Совета по управлению фондом "Самрук-Казына" вместо главы Нацбанка и министров
13.06.2018   11:38
Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 335,27 тенге за доллар
12.06.2018   15:56
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 334,50 тенге за доллар
12.06.2018   15:01
Фото: Informburo.kz
На кредитование программы 7-20-25 БВУ в 2018 году получат 200 млрд тенге
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today