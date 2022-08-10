В РК в ряде секторов экономики снизился индекс деловой активности

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Низкий уровень новых заказов в ряде отраслей, а также длительные сроки поставок сырья и материалов оказали негативное влияние на показатель активности, индекс которого составил 48,0 (в июне - 48,9), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Национальной банка РК Рустем Оразалин, в секторе услуг значение индекса практически не изменилось, составив 48,6, в остальных секторах отмечено снижение индекса: в производстве - до 48,5, в горнодобывающей промышленности - до 46,2, в строительстве - до 47,0.

По данным Нацбанка, в июле 2022 года оценка предприятиями текущих бизнес-условий ухудшилась до (-)6,3 (в июне - 4,0). Баланс ответов оказался отрицательным за счет увеличения респондентов, отметивших негативное изменение.

Кроме того, оценка предприятиями будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев также снизилась, составив 18,0 (в июне - 23,9).

В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, снизился, составив 5,4 (в июне - 13,6). В результате индикатор "часов" бизнес-цикла в июле перешел из зоны роста в область подъема.

В июле 2022 года среди оценок факторов бизнес-условий улучшение продолжилось по спросу. Баланс ответов по спросу составил 4,3 (в июне - 1,8). В разрезе секторов, по оценкам респондентов, спрос восстанавливается в производстве, строительстве и услугах, где превалируют позитивные ответы.