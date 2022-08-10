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В РК в ряде секторов экономики снизился индекс деловой активности

09.08.2022, 13:18 12541
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Низкий уровень новых заказов в ряде отраслей, а также длительные сроки поставок сырья и материалов оказали негативное влияние на показатель активности, индекс которого составил 48,0 (в июне - 48,9), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Национальной банка РК Рустем Оразалин, в секторе услуг значение индекса практически не изменилось, составив 48,6, в остальных секторах отмечено снижение индекса: в производстве - до 48,5, в горнодобывающей промышленности - до 46,2, в строительстве - до 47,0. 
 
По данным Нацбанка, в июле 2022 года оценка предприятиями текущих бизнес-условий ухудшилась до (-)6,3 (в июне - 4,0). Баланс ответов оказался отрицательным за счет увеличения респондентов, отметивших негативное изменение. 
 
Кроме того, оценка предприятиями будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев также снизилась, составив 18,0 (в июне - 23,9). 
 
В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, снизился, составив 5,4 (в июне - 13,6). В результате индикатор "часов" бизнес-цикла в июле перешел из зоны роста в область подъема. 
 
В июле 2022 года среди оценок факторов бизнес-условий улучшение продолжилось по спросу. Баланс ответов по спросу составил 4,3 (в июне - 1,8). В разрезе секторов, по оценкам респондентов, спрос восстанавливается в производстве, строительстве и услугах, где превалируют позитивные ответы.
 

новости по теме

На Кашагане возобновляют производство

10.08.2022, 09:17 2556
На Кашагане возобновляют производство
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 10 АВГУСТА - NCOC - оператор Северо-Каспийского проекта сообщил о постепенном возобновлении производства в ночь с 9 на 10 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ожидается, что данные работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений. Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган, и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени", - сообщили в компании.

 
Напомним, на прошлой неделе на Кашагане были приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка.
 

В Казахстане вновь введены налоговые льготы на импорт пестицидов, племенных животных и КРС

09.08.2022, 18:41 8066
В Казахстане вновь введены налоговые льготы на импорт пестицидов, племенных животных и КРС
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Казахстане возобновлены налоговые льготы на импорт пестицидов, племенных животных и крупного рогатого скота. О соответствующих поправках в Налоговый кодекс сообщает Комитет государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 01.01.2022 года включаются в перечень товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, по которым НДС уплачивается методом зачета, пестициды (ядохимикаты), племенные животные всех видов и оборудование для искусственного осеменения, крупный рогатый скот живой", - сообщает в пресс-релизе ведомства. 

 
Поправки внесены по предложениям бизнес-сообщества. 
 
Ранее законом РК от 20 декабря 2021 года данные позиции были исключены из льготного перечня. 
 

Также до 5 лет увеличен срок исковой давности по товарам, при импорте которых НДС уплачивается методом зачета. Данная норма вступает в силу с 1 июля 2022 года", - проинформировали в КГД. 

 
Кроме того, внесены правки в пункт 2 статьи 434 Налогового кодекса в части администрирования возврата НДС. Слова "субъекты предпринимательства, осуществившие конвертацию" заменены на слова "экспортеры сырья при конвертации" и исключены слова "от экспорта сырья". Данные нормы предоставляют право на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС для лиц, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.
 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года.
 

Аэропорт Ушарала признан годным к эксплуатации после реконструкции

09.08.2022, 15:54 9961
Аэропорт Ушарала признан годным к эксплуатации после реконструкции
ТАЛДЫКОРГАН. 9 АВГУСТА - Авиационная администрация Казахстана провела сертификационное обследование аэропорта Ушарала после проведенной реконструкции искусственной взлетно-посадочный полосы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день основные виды работ, в том числе удлинение взлетно-посадочной полосы до 2700 метров и уширение рулежной дорожки, завершены, акиматом Жетысуской области совместно с подрядной организацией принимаются меры по реализации оставшихся работ по проекту. По результатам проведенного обследования аэропорту Ушарала выдан сертификат годности к эксплуатации", - сообщили в Комитете гражданской авиации. 

 
В ведомстве добавили, что сегодня авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям Ушарал - Алматы и Ушарал - Нур- Султан. Рейсы будут выполняться авиакомпанией SCAT на воздушных судах CRJ2 (емкость 50 кресел) с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов в остальное время. Полеты начнутся с 15 августа 2022 года. 
 
Также по маршруту Ушарал - Талдыкорган авиакомпания "Жетысу" с 11 августа будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах L-410 емкостью 19 кресел. 
 

АФМ: "Казтрансгаз Аймак" необоснованно повысил тарифы в Кызылординской области

09.08.2022, 15:34 10666
АФМ: "Казтрансгаз Аймак" необоснованно повысил тарифы в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 9 АВГУСТА - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области ведет досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Казтрансгаз Аймак" по факту необоснованного повышения тарифов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При расследовании дела определен доход от незаконной монополистической деятельности за период 2020-2021 годы в размере 2,3 млрд тенге. Кызылординский филиал АО "Казтрансгаз Аймак" продолжал поддерживать высокие монополистические цены на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным системам в размере, превышающем тариф почти в два раза (9083,51 тенге за 1000 кубометров)", - проинформировали в АФМ.

 
Отмечается, что департаментом ведомства было направлено представление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по области о необходимости устранения правонарушений путем корректировки тарифов. В результате определен предельный тариф на территории области (5941,35 тенге за 1000 кубометров) и компенсационный тариф (3320,45 тенге за 1000 кубометров) за использованные высокие монополистические цены. 
 
Жители области перешли на сниженный тариф с 1 августа текущего года.

 

Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

09.08.2022, 12:58 13056
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В реестр предприятий, имеющих право экспорта баранины и говядины в Саудовскую Аравию, включены 5 казахстанских мясоперерабатывающих компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в реестр включены: ТОО "Алтын Казык" (Акмолинская область), ТОО "Актюбинский Мясной Кластер" (Актюбинская область), ТОО "Empire Food" (Алматинская область), ТОО "Meat Processing and Service LLP" (Алматинская область), ТОО "Кублей" (Западно-Казахстанская область). 
 
Ранее в период с 6 по 14 сентября 2021 года была проведена инспекция указанных 5 казахстанских мясоперерабатывающих предприятий специалистами ветеринарной службы Саудовской Аравии. 
 

Таким образом, отечественные предприниматели продолжают осваивать новые рынки сбыта казахстанской животноводческой продукции на территории других стран", - добавили в МСХ РК.

 

Подсолнечное масло в Казахстане подорожало за год на 12%

09.08.2022, 10:25 14806
Подсолнечное масло в Казахстане подорожало за год на 12%
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - По итогам июля 2022 года подсолнечное масло в РК подорожало на 1,4% за месяц, а с начала года рост цен составил 8,1%. По сравнению с июлем прошлого года цены увеличились на 11,6%, что значительно меньше показателя предыдущего года, когда было отмечено удорожание сразу на 65,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Energyprom.kz, объем производства подсолнечного масла за первое полугодие 2022 года достиг 235 тысяч тонн - сразу на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На нерафинированное подсолнечное масло пришлось 160 тысяч тонн (рост за год сразу на 71,5%), на рафинированное - 75 тысяч тонн (на 2,5% меньше, чем за первое полугодие 2021-го).
 
Почти половину всего объема производства подсолнечного масла в региональном разрезе обеспечила Восточно-Казахстанская область: 78,1 тысячи тонн нерафинированного и 33,6 тысячи тонн рафинированного масла. Значительные объемы производства нерафинированного подсолнечного масла также пришлись на Абайскую (43,8 тысячи тонн) и Костанайскую (9,1 тысячи тонн) области, рафинированного - на Шымкент (24,2 тысячи тонн) и Алматы (10,4 тысячи тонн).


energyprom.kz
Казахстанские производители подсолнечного масла за январь-май текущего года покрыли спрос на 83,5%, на импорт соответственно пришлось 16,5%. По сравнению с январем-маем прошлого года объем производства показал рост на 29,6%, а импорт увеличился на 26,6%.
 
Объем реализации подсолнечного масла на внутреннем рынке за январь-май 2022 года составил 143,8 тысячи тонн - лишь на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт вырос более чем в 2 раза, составив 92,4 тысячи тонн.
 

Казахстан планирует с сентября возобновить авиасообщение с Вьетнамом

08.08.2022, 15:03 21441
Казахстан планирует с сентября возобновить авиасообщение с Вьетнамом
Фото: telegram/КГА
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с авиационными властями Вьетнама ведет работу по возобновлению регулярных пассажирских рейсов между странами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Так, крупнейшая вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Камрань - Нур-Султан и Камрань - Алматы с частотой 2-3 раза в неделю начиная с конца сентября текущего года на воздушных судах типа Airbus А-330", - сообщили в комитете. 

 
Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами, подчеркнули в ведомстве. 
 
Vietjet Air - низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама. Авиакомпания начала выполнять полеты в 2007 году. Выполняет международные рейсы в 10 стран мира (Сингапур, Малайзия, Мьянма, Индонезия, Камбоджа, Тайвань, Южная Корея, Китай, Япония и Индия) по более чем 19 маршрутам. В парке авиакомпании 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo, А330.
 

В Казахстане повысились цены на жилье

08.08.2022, 12:22 21891
В Казахстане повысились цены на жилье
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Казахстане за год (июль 2022 года к июлю 2021 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 26,4%, продажи нового жилья - на 19,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 20,8%", - информирует Бюро национальной статистики. 

 
По данным аналитиков, в региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе - на 32,5%, Нур-Султане - на 27,6%, Усть-Каменогорске - на 26,1%. 
 
На вторичном рынке жилья лидеры роста цен - Кызылорда (44%), Усть-Каменогорск (43,7%), Талдыкорган (43,4%) и Нур-Султан (41,3%), а на рынке аренды жилья - Алматы (47,2%). 
 
Сообщается, что за год (июль 2022 года к июлю 2021 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 26,4%, продажи нового жилья - на 19,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 20,8%. 
 
Кроме того, за месяц (июль 2022 года к июню 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 0,8%, продажу нового жилья - на 0,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,4%.
 

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