В январе - июне взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 11%

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - В январе - июне 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 8740,1 млн долларов США, что на 11% меньше, чем в январе - июне 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в том числе экспорт составил 2392,3 млн долларов США (уменьшился на 20,2%), импорт - 6347,8 млн долларов США (уменьшился на 7%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,4%, Кыргызскую Республику - 4,1%, Республику Беларусь - 3,4%, Республику Армения - 0,1%.

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