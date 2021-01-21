Вторая жизнь: как в Карагандинской области восстанавливают посёлок РТИ

Караганда. 20 января. Kazakhstan Today - В Сарани Карагандинской области возрождают поселок РТИ, опустевший в 90-е годы. Десятки брошенных пятиэтажек будут восстановлены, передает Kazakhstan Today.

Акимат Карагандинской области и местные исполнительные органы взялись за жилой сектор, простаивающий более 20 лет.

Первым делом восстановили промышленную территорию. Речь о бывшем заводе резинотехнических изделий, где сейчас развернули современное производство автобусов и спецтехники. Также здесь начинается строительство завода по выпуску автомобильных шин. Со временем вся промышленная зона даст горожанам более 5 тысяч рабочих мест. Работников заводов нужно будет обеспечивать жильём.

У нас 11 гектаров простаивающей более 20 лет жилой зоны. Там 100 домов. Проведена работа по их юридической очистке, все квартиры переведены в комсобственность. Порядка 70 домов будут восстановлены, остальные снесены, чтобы на их месте начать новое строительство", - сказал аким Сарани Ержан Темирханов.

Работы по восстановлению и строительству начали в прошлом году. Возвели уже два дома. В планах на этот год привести в порядок шесть домов. По словам главы Сарани, некоторые предприятия за свой счёт готовы восстанавливать жильё для сотрудников. Пример уже есть: завод ЖБИ купил два дома. К строительным работам должны приступить в этом году.

Также уже есть конкретные планы по благоустройству РТИ. Весной начнётся асфальтирование, проведут освещение, появятся остановочные павильоны.

В этом году ожидается привлечение порядка 70 млрд тенге инвестиций только на площадку РТИ. По сравнению с прошлым годом это больше почти в 4,5 раза. Такого финансирования в городе ещё не было. Деньги есть, поэтому строить дома и инфраструктуру нужно качественно, раз и надолго", - резюмировал аким Карагандинской области Женис Касымбек на совещании по развитию Сарани.

Не осталось без внимания и строительство новой котельной, необходимой для реализации планов. Стройплощадку посетил глава области.

Нашли в полном объёме деньги. Подрядчик работает. В этом году планируется закончить строительно-монтажные работы. По срокам полное завершение - 2022 год", - рассказал Женис Касымбек.

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