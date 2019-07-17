Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе - мае 2019 года снизилась на 0,1%

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Взаимная торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе - мае 2019 года снизилась на 0,1%, передает Kazakhstan Today.

В январе - мае 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $7802,9 млн, что на 0,1% меньше, чем в январе - мае 2018 года, в том числе экспорт - $2410,6 млн (уменьшился на 4,1%), импорт - $5392,3 млн (увеличился на 1,8%)", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,4%, Кыргызскую Республику - 4,1%, Республику Беларусь - 3,4%, Республику Армения - 0,1%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства