Запущен новый сервис по отправке сборного груза из Китая в Казахстан

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - АО "KTZ Express" (дочерняя организация АО "НК "КТЖ") запустило новый регулярный сервис по отправке сборного груза из Китая в Казахстан , передает Kazakhstan Today.

Cервис по отправке сборного груза по принципу LCL (Less than container load) по маршруту Ляньюньган - Сиань - Алматы будет действовать один раз в неделю - по вторникам. Основная номенклатура грузов знаковой отправки - различные электроматериалы общим весом более 10 тыс. килограммов для 11 казахстанских грузополучателей. Время в пути следования из КНР в РК - семь дней.

Сервис, реализуемый в рамках Программы "Цифровая трансформация" АО "НК "Казакстан темір жолы", позволит клиентам компании осуществлять отправки небольших партий грузов в составе сборного контейнера на дальние расстояния по фиксированному графику. Преимуществом новой услуги для клиентов АО "KTZ Express" является значительная минимизация затрат за счет того, что грузоотправитель оплачивает не весь контейнер, а исключительно свою часть груза, подчеркнули в пресс-службе компании.

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