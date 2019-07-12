ЖССБ разместит на KASE облигации на 20 млрд тенге

Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - Для фондирования действующих и новых жилищных программ Жилстройсбербанк (дочерняя организация холдинга "Байтерек") разместит на Казахстанской фондовой бирже (KASE) купонные облигации на сумму 20 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Доходность облигаций составит 9,5-10,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет. Торги на KASE состоятся 17 июля 2019 года, сообщила на встрече с инвесторами рассказала председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.

Сегодня Жилстройсбербанку исполняется 16 лет. За это время он окреп и сейчас занимает лидирующие позиции на казахстанском рынке. С помощью продуктов банка уже порядка 200 тысяч казахстанских семей смогли отметить новоселье. Еще 1,4 млн вкладчиков доверили свои сбережения в размере 692,3 млрд тенге ЖССБ. И, чтобы мы могли предложить им доступные инструменты и новые жилищные программы, банк привлекает альтернативный источник фондирования и впервые в истории размещает собственные облигации на KASE", - пояснила Ляззат Ибрагимова.

В прошлом году для запуска собственной жилищной программы "Эскери баспана" банк выделил 98 млрд тенге. Из них 48 млрд тенге принадлежали банку, а на 50 млрд тенге ЖССБ выпустил облигации и разместил их на биржевой площадке Международного финансового центра "Астана". В совокупности, за два года, программа "Эскери баспана" помогла приобрести жилье 6194 военнослужащим.

С начала года на текущий момент банк помог улучшить жилищные условия 23 657 своим клиентам на сумму 253,3 млрд тенге.

По данным Нацбанка Казахстана, ЖССБ за 5 месяцев 2019 года выдал 52% всей ипотеки страны. При этом у ЖССБ остается самое высокое качество кредитного портфеля. NPL (кредиты с просрочкой более 90 дней) равен 0,18%.

ЖССБ занимает второе место по размеру собственного капитала и восьмое место по размеру активов среди 28 казахстанских банков.

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