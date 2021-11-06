Решение проблемы массового падежа скота нашла ученица Международной школы Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Свое решение проблемы массового падежа скота предложила ученица Международной школы Нур-Султана: она вырастила водоросли хлореллы для приготовления сухой кормовой добавки в животноводстве, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу NIS.
Аномальная жара в аридных зонах страны и недостаток осадков и поливной воды привели к тому, что в разных частях страны засыхают травяные растения, вследствие чего рогатый скот испытывает дефицит в питательных кормах. Скотоводы не могут прокормить свой скот из-за засухи и высоких цен на корм, что грозит сокращением поголовья в регионе и потерей доходов. Использование консервированной, порошковой хлореллы в кормовом рационе позволит снизить количество голодающих животных", - рассказывает автор изобретения.
Водоросли хлореллы обладают самым обширным спектром наличия органических и неорганических веществ, таких как фолиевая кислота, кальций, фосфор, кобальт, магний, цинк, необходимых для полноценного роста живых организмов.
Для своей научной работы в рамках сетевого конкурса научных проектов среди учащихся NIS Дарья вырастила водоросли хлореллы в четырех отдельных пятилитровых емкостях с различными условиями для определения более эффективного метода выращивания.
Нахождение самого быстрого и эффективного метода выращивание хлореллы и ее дальнейшее применение для прокорма скота Казахстана является достаточно актуальным и сообразным, так как, помимо получения калорийного и питательного корма для применения в аридных зонах, суспензия хлореллы легко доступна для приобретения в садовых магазинах страны. Любой фермер имеет возможность вырастить хлореллу по относительно низким ценам, и в дальнейшем применять ее в качестве подкормки", - делится юный новатор.
Напомним, лето 2021 года выдалось тяжелым для скотоводов Мангистауской и Кызылординской областей: из-за отсутствия осадков в весенний период и из-за отсутствия кормов пострадала сфера животноводства. В некоторых районах были зафиксированы случаи массового падежа скота. В соцсетях также публиковались фотографии, как верблюдов и овец кормят размоченным картоном.
После публикации в акимате Мангистауской области была создана рабочая группа и начата кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. Позже правительство РК приняло решение продлить до конца года льготный железнодорожный тариф на перевозку кормов в Мангистаускую область.