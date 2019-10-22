В Алматы 150 школ предоставляют инклюзивное образование

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Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - В Алматы 150 школ реализуют инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время в городе Алматы работаюет 150 школ, реализующих инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями", - сообщили в управлении образования города.

По данным ведомства, из общего числа школ, реализующих инклюзивное образование, в Алатауском районе работает 15 школ, в Алмалинском - 21 школа, в Ауэзовском - 24 школы, в Бостандыкском - 24 школы, в Жетысуском - 18 школ, в Медеуском и Турксибском районах - по 20 школ, в Наурызбайском - 8 школ.

Напомним, в минувшие выходные во Дворце спорта и культуры имени Б. Шолака в Алматы более трех тысяч детей и подростков посетили VI республиканский инклюзивный фестиваль для детей и подростков "Аман келешек", организованный Фондом Первого Президента РК - Елбасы при поддержке акимата Алматы.

На фестивале звучали известные песни в исполнении юных казахстанцев, а также проходили спортивные игры и эстафеты с участием нормотипичных детей и их ровесников с особенностями развития.

Ежегодно на фестивале "Аман келешек", ставшем своеобразным праздником детства, участвуют ребята со всего Казахстана. Это дети с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники детских домов и интернатов, одаренные дети, юные спортсмены, победители школьных олимпиад и лауреаты конкурсов. За время существования одного из ярких социально значимых проектов Фонда Елбасы в нем приняли участие более 20 000 маленьких граждан нашей страны.

Основная цель фестиваля "Аман келешек" - продвижение широких инклюзивных взглядов в казахстанском обществе. Данный проект позволяет раскрыть понятие "инклюзия" с разных перспектив. Ведь сегодня у большинства сложилось твёрдое убеждение, что инклюзия предполагает только вовлечение людей с особенностями развития в активную общественную жизнь, но инструментов инклюзии существует множество. И наша задача, взрослых людей, - научиться правильно пользоваться ими в отношении с детьми, которые родились не такими, как все, а также воспитывать нормотипичных детей в инклюзивной атмосфере, где они не только смогут общаться с особенными сверстниками, но и сами будут помогать им в любых ситуациях. А всё начинается с игр, мастер-классов и эстафет. Именно поэтому фестиваль "Аман келешек" представляет собой большую интерактивную площадку, где каждый ребёнок сможет чувствовать себя важным и нужным для общества. Страна, где каждый, вне зависимости от социального статуса, реализовывает свой потенциал, находит возможность развивать свои таланты, проявляет свои уникальные способности, по праву может быть конкурентоспособной", - подчеркнул директор представительства Фонда Первого Президента в Алматы Сергей Тохтаров.

В этом году фестиваль "Аман келешек" прошёл в новом формате. Мероприятие началось концертной программой с участием юных одарённых казахстанцев и звёзд эстрады. Маленькие танцоры исполнили хореографические номера, один из которых посвятили символу фестиваля - птице Самрук. Кульминацией концерта стал гимн "Аман келешек", который спели дети-солисты и хор. Во время звучания торжественной композиции зрители на трибунах запускали бумажных птиц-самрук.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин, которая не понаслышке знакома с "Аман келешек".

Сегодня мне вдвойне приятно выступать на этой замечательной сцене, ведь в предыдущие годы я была ведущей этого фестиваля. Мне нравится "Аман келешек" - благодаря Фонду Первого Президента, здесь всегда царит атмосфера единения. Обычные ребята, дети с ограниченными возможностями и воспитанники детских домов, представляющие все регионы страны, на фестивале находят мероприятия и активности по душе и интересам. Для многих поездка в Алматы, особенно для тех, кто никогда здесь не бывал, - это своего рода путешествие, ведь кто-то ни разу не покидал стен своих домов и учреждений. Я думаю, что в Казахстане должно быть больше таких праздников, которые вдохновляют детей, позволяют им проявить себя, раскрыть таланты, пообщаться друг с другом. Такие проекты намного полезнее, чем многие концерты и массовые мероприятия, которые прошли и не оставили за собой след. А здесь каждый ребёнок с собой уносит огромный опыт, новые знакомства, вдохновение и стремится попасть на фестиваль уже на следующий год", - отметила детский омбудсмен.

Вторая часть мероприятия состояла из трёх основных тематических блоков: образование, творчество и спорт.

В секции "Образование" дети с особенностями развития узнали о казахстанских вузах, которые ориентированы на инклюзивное образование. Представители университетов презентовали программы грантов на обучение, а также рассказали о профессиях, в которых в будущем смогут проявить себя дети с ограниченными возможностями. Также преподаватели поделились историями успехов своих особенных подопечных, тем самым вдохновив участников фестиваля на стремление к учёбе, а также на развитие интереса к науке и инновациям.

Общественные и неправительственные организации провели серию тренингов и мастер-классов для социальных педагогов и родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями. К слову, в преддверии фестиваля состоялся воркшоп для социальных педагогов и завучей по воспитательной работе из 40 школ Алматы на тему "Формирование инклюзивного образовательного процесса". Тренинг, направленный на поиск у педагогов мотивации и формирование нового прогрессивного отношения к инклюзии, провёл Центр социальных инклюзивных программ.

На "творческой" площадке для всех желающих арт-мастера на основе инклюзивных программ провели мастер-классы по четырём направлениям: рисунок и живопись, бумажное моделирование, декоративно-прикладное искусство и флористика. Дети разных возрастов со своими наставниками увлечённо делали различные аппликации, пытались создавать национальные украшения и постигали мастерство оригами.

Пожалуй, наибольший интерес вызвала спортивная зона, подготовленная Центром социальных инклюзивных программ Салтанат Мурзалиновой-Яковлевой (ЦСИП). Здесь прошли спортивные игры и эстафеты с участием нормотипичных и особенных детей. Особенность инклюзивного спорта заключается в том, что направлен он не на победу одного над другим, а на качественное взаимодействие между соревнующимися.

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