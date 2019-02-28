Атырау. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Атырауской области открыты 10 IT-классов и еще 20 планируются к открытию. Об этом агентству Kazakhstan Today сообщили в управлении внутренней политики региона.

В 2018 году по инициативе партии "Нур Отан" в рамках проекта "Открытие бесплатных IT-классов для детей" открыты 10 IT-классов в девяти школах и в Центре внешкольной работы. Занятия в классах проводят учителя, прошедшие обучение в IT-центре при Атырауском государственном Университете имени Х. Досмухамедова", - сообщили в УВП.

В ведомстве отметили, что в 2018 году в новых IT-классах занимались 700 учащихся, а в 2019 году новым технологиям обучаются уже 1500 детей.

Пройти обучение может любой желающий юный житель области. Работа IT-классов финансируются из местного бюджета.

Основное направление IT классов - углубленное обучение робототехнике, программированию, web-дизайну и созданию интернет-ресурсов. Занятия проводятся с целью привлечь талантливых учащихся, помочь им сформулировать свои идеи в области компьютерных технологий", - отметили также в УВП.

По информации ведомства, в 2019 году в области планируется открыть еще 20 IT-классов.

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