За время экспертизы учебников 3, 6 и 8 классов в МОН поступило более 5500 замечаний и предложений

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - За время экспертизы учебников 3, 6 и 8 классов от казахстанцев поступило более 5500 замечаний и предложений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, отвечая на запрос Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что, согласно пункту 15 Правил организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий, для проведения общественной оценки качества учебников на время проведения экспертизы их электронные версии размещаются на портале "Общественная оценка учебников". Данная мера направлена на обеспечение доступности информации, ее прозрачности в части содержания учебных материалов в изданиях.

За время экспертизы учебников для 3, 6 и 8 классов было более 100 тысячи посещений Портала. Поступили более 5500 замечаний и предложений", - уточнили в МОН.

В пресс-службе также подчеркнули, что для всестороннего анализа содержания учебных изданий к научной и педагогической экспертизе привлекаются ученые, методисты и учителя школ высшей категории, прошедшие курсы повышения квалификации по обновленному содержанию образования. Эксперты дополнительно прошли обучающие курсы по особенностям типовых учебных программ обновленного содержания и методике экспертизы учебных изданий на основе разработанных критериев оценки качества учебных материалов.

По итогам экспертизы разработчикам представляются подробный анализ учебного издания с указанием конкретных недочетов, ошибок в учебных изданиях. Кроме того, в 2018 году в Правила были внесены изменения. В частности, усилены требования к составу авторского коллектива учебных изданий для уровней начального, основного среднего и общего среднего образования, который должен формироваться из числа ученых, методистов и учителей. Введено положение о проведении заседаний предметных комиссий два раза в год, по промежуточным и окончательным итогам экспертизы.

В начале 2017-2018 учебного года вызвали общественный резонанс учебники русского языка для 5 и 7 классов, разработанных издательством "Мектеп" и АОО "НИШ". Принимая во внимание критику общественности учебников русского языка, были проведены встречи с педагогической и родительской общественностью по разъяснению особенностей программы обновленного содержания и учебников. В настоящее время данные учебники доработаны", - проинформировали в МОН.

Еще одной мерой, принятой Министерством в целях упреждения ошибок в учебниках, было проведение во всех областных центрах, Алматы и Астане методических семинаров по презентации и разъяснению авторами перед учителями концептуальных особенностей, структуры и содержания учебников обновленного содержания и УМК для 3, 6 и 8 классов. В ходе семинаров также было организовано разъяснение учебных программ.

В средствах массовой информации, социальных сетях в качестве фактологических ошибок в основном приводятся примеры из учебников по гуманитарным предметам. Подавляющее большинство таких фактов не подтверждаются. Многие замечания связаны с различными подходами к объяснению исторических событий в научной литературе, неправильной трактовкой учебного текста. Также родителями, общественностью были неоднозначно восприняты некоторые материалы из других отраслей наук, приведенных в упражнениях и заданиях по языковым предметам для развития читательской грамотности, формирования коммуникативных умений", - проинформировали в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что при обнаружении типографического брака в учебных изданиях издательства их заменяют бесплатно.

Также в пресс-службе сообщили, что Министерством каждый год разрабатывается и утверждается внутренний медиаплан, в который включено более детальное и подробное освещение и разъяснение нового обновленного содержания. В дальнейшем во время разъяснительной работы выявленные замечания и критика учтена и воспринята Министерством для доработки и учета в разъяснительной работе в будущем.

Следует отметить, что для обсуждения программы образования и других вопросов сферы есть несколько площадок. Помимо августовских совещаний, в течение года проводятся расширенная коллегия, отчетная встреча министра с населением, пресс-туры по всем регионам страны с участием представителей министерства в целях разъяснения населению актуальных вопросов сферы образования. А также на сайте министерства есть блог первого руководителя, где принимаются вопросы от граждан страны.

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