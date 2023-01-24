23.01.2023, 09:05 17236
В Казахстане производство подсолнечного масла увеличилось на 62% за год
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство подсолнечного масла за январь-декабрь 2022 года составило 537,1 тысячи тонн - сразу на 62,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Такой существенный рост был обеспечен за счет увеличения выпуска нерафинированного подсолнечного масла сразу в 2,1 раза за год, до 376,7 тысячи тонн. Тем временем производство рафинированного подсолнечного масла выросло за год лишь на 8,7%, до 160,4 тысячи тонн, сообщает energyprom.kz.
По итогам января-октября 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 81,5%. За этот период объем производства достиг 389,9 тысячи тонн - на 47,1% больше по сравнению с январем-октябрем 2021 года, а импорт составил 88,6 тысячи тонн, рост за год - на 28%.
Стоит отметить, что экспорт подсолнечного масла увеличился сразу в 2,5 раза, до 187,5 тысячи тонн (это почти 40% от имеющихся ресурсов). При этом реализация на внутреннем рынке выросла лишь на 12%, до 291,1 тысячи тонн.
По итогам декабря 2022 года подсолнечное масло подорожало на 0,4% за месяц и на 17,1% за год. Для справки: в декабре 2021 года месячный рост цен в секторе составлял 0,1%, годовой - 30,1%.
В региональном разрезе годовое удорожание подсолнечного масла варьируется от 10% в Северо-Казахстанской области до 25,1% в Карагандинской области. Заметный рост цен также был отмечен в Алматы (на 23,4%) и Улытауской области (на 22,1%).
Средняя розничная цена на подсолнечное масло в декабре 2022 года составила 910 тенге за литр.
Дороже всего литр подсолнечного масла обходился жителям Конаева и Жезказгана: 1024 и 1003 тенге соответственно. Дешевле всего масло стоило в Семее и Усть-Каменогорске: 777 и 783 тенге за литр.
Как сообщалось ранее, в Казахстане отмечается рекордный рост цен на продукты. Аналитики проанализировали, сколько денег оставили казахстанцы на базарах и в магазинах в 2022 году.
новости по теме
23.01.2023, 21:18 3856
В Казахстане в 2022 году добыли 113,9 млн тонн угля
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году казахстанские угледобывающие компании добыли 113,9 млн тонн угля. По сравнению с 2021 годом прирост составил 1,9%, сообщает пресс-служба МИИР РК.
По итогам 2022 года экспорт угля составил 32,5 млн тонн. На коммунально-бытовые нужды и для населения отгружено 11,03 млн тонн, на энергетические комплексы - 64,4 млн тонн, а также на промышленные предприятия отправлено 5,97 млн тонн угля", - рассказал руководителя управления угольной промышленности МИИР РК Жанат Игисинов.
МИИР РК на основе данных местных исполнительных органов сформирован план потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на 2022-2023 годы. Согласно плану, объем потребления составляет 9 млн тонн угля, из них для коммунального быта - 2,2 млн тонн, для населения - 6,8 млн тонн.
По состоянию на 23 января 2023 года в регионы доставлено 7,6 млн тонн, что равно 84,1% обеспеченности от потребности.
Игисинов добавил, что для достижения целей отопительного сезона и во избежание дефицита ведомством принят приказ на ограничение вывоза угля автомобильным транспортом в период отопительного сезона с 30 сентября 2022 года на 6 месяцев.
23.01.2023, 15:34 8891
Токаеву доложили о подготовке Air Astana к IPO в 2024 году
Питер Фостер рассказал о перспективах работы подразделения компании - лоукостера FlyArystan
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Air Astana Питера Фостера и был проинформирован об операционных и финансовых показателях авиакомпании за 2022 год, сообщает пресс-служба Акорды.
Питер Фостер рассказал о перспективах работы подразделения компании - лоукостера FlyArystan, а также о подготовке к IPO в 2024 году.
Также президенту было доложено о планах компании на 2023-2027 годы. Air Astana планирует дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner, поставка которых запланирована на 2025 год.
Президент положительно оценил деятельность Air Astana и поддержал стратегию развития компании по увеличению количества самолетов и расширению географии полетов.
Также в ходе встречи была обсуждена ценовая политика авиакомпании по стимулированию роста пассажиропотока.
Напомним, Токаев утвердил концепцию развития финсектора до 2030 года.
Одно из стратегических направлений - это развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики.
Будут реализованы мероприятия по повышению институционального и розничного спроса, проведению IPO, улучшению позиций Казахстана в международных индексах.
23.01.2023, 12:59 11946
В госсобственность возвращены месторождения золота, угля, железа и меди
В дальнейшем месторождения выставляются на аукцион для передачи стратегическим инвесторам
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством ведется работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. В ходе проведенного анализа в 2022 году уполномоченными органами расторгнуты 115 контрактов и 198 лицензий по ТПИ, а также 12 контрактов по углеводородному сырью, информирует пресс-служба правительства.
В результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на аукцион для передачи стратегическим инвесторам. По итогам торгов, проведенных в 2022 году, в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 млрд тенге и заявлены инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 млрд тенге", - рассказали в кабмине РК.
В правительстве уточнили, что принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов.
Вместе с тем уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства.
Так, в 2022 году в доход государства взыскана неустойка в размере 331 млн тенге по ТПИ, а также погашена задолженность на 1,8 млрд тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья. В результате принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь для освоения месторождений твердых полезных ископаемых", - рассказали в пресс-службе.
23.01.2023, 12:35 12911
Порядка десяти сельхозсубсидий намерены отменить в Казахстане из-за высокого коррупционного риска
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют отменить около десяти сельскохозяйственных подвидов субсидий, заявил на коллегии Министерства сельского хозяйства вице-министр Абулхаир Тамабек.
По словам вице-министра, в Казахстане отменяется порядка 10 подвидов субсидий, имеющих низкую эффективность и высокие коррупционные риски. В их числе: аренда быков и баранов-производителей, субсидирование строительства прудов для сбора талых вод, стоимость мяса индейки, водоплавающей птицы, вагончиков, рыбного хозяйства, услуг ревизионных комиссий сельхозкооперативов по проведению аудита, сельхозкооперативов по искусственному осеменению маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, не имеющих собственного поголовья.
При этом Тамабек уточнил, что по товарно-специфическим субсидиям на молоко, мясо птицы и яйцо нормативы субсидирования остаются без изменений.
Кроме того, водится норма взятия сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств, а также бесплатная государственная информсистема субсидирования, которая интегрирована с основными госинформбазами. Внедряются "листы ожидания" для повышения доступности субсидий.
23.01.2023, 10:56 15001
За неделю лук в Казахстане подорожал сразу на 5,5% Дополнено
В мае-июне 2023 года потребность внутреннего рынка будет обеспечена за счет контрактации раннего картофеля Туркестанской области и импортных поставок из южных стран
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На прошлой неделе отмечалось повышение цен на овощи. В частности, цены на лук выросли на 5,5 %, морковь - на 1,3 %, картошку - на 1%, информирует Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Для обеспечения потребности населения в овощах закуплено 20,4 тысячи тонн лука, 23,5 тысячи тонн моркови, 17,1 тысячи тонн капусты. Согласно данным акиматов, в регионах на этот период уже законтрактовано порядка 78,5 тысячи тонн картофеля, в том числе в рамках форвардных договоров - 36 тысяч тонн, по оборотным схемам - 42,5 тысячи тонн. В мае-июне 2023 года потребность внутреннего рынка будет обеспечена за счет контрактации раннего картофеля Туркестанской области и импортных поставок из южных стран.
Резервы, сформированные из урожая 2022 года, дадут возможность обеспечить потребности регионов до конца апреля 2023, в ценовом диапазоне "цена приобретения + затраты на хранение".
Это позволит сгладить резкие колебания цен в межсезонье, а начиная с мая по июнь в рознице будет доступен свежий урожай по ценам ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года", - пояснили в ведомстве.
Уже подписано соглашение с Таджикистаном о гарантированных поставках 6 тысяч тонн раннего лука в межсезонье. Аналогичные контракты прорабатываются с Пакистаном и Узбекистаном.
Для формирования индикативных цен на овощи на предстоящее межсезонье на прошлой неделе мы направили во все регионы расчеты, учитывающие следующие факторы: данные Бюро национальной статистики по ценам на овощи по состоянию на 27 декабря 2022 года, цена приобретения, хранения, транспортные расходы и торговая надбавка. Это формула расчета для индикативных цен на урожай 2022 года. Формула "рыночная цена + торговая надбавка" не должна применяться к этому урожаю. Только так мы сможем спрогнозировать и сформировать допустимый коридор инфляции. Теперь регионам необходимо в кратчайшие сроки, до середины следующей недели, сформировать индикативные цены на овощи. В типовых правилах МСХ по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары все четко прописано, в каких случаях стабфонды работают, а когда интервенции проводятся - все на основе мониторинга цен и индикативных данных. Но если у вас нет индикативов, как вы будете работать", - рассказал вице-министр Арман Шаккалиев.
В ведомстве добавили, что всем регионам совместно с акиматом Туркестанской области в 5-дневный срок поручено провести работу по заключению форвардных договоров с производителями ранних овощей.
Дополнено 23.01.2023, 16.25
Сегодня министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прокомментировал введение запрета на экспорт лука из Казахстана.
По его словам, в этом году из-за погодных условий в мире сложилась сложная ситуация с выращиванием лука. Основные страны-поставщики лука не смогли произвести нужный объем продукта. В частности, Пакистан, являющийся мировой житницей лука, из-за погодных условий резко сократил объемы производства.
Сейчас у нас есть свыше 100 тысяч тонн лука. Нужно, чтобы до весны он сохранился. В этой связи было принято решение ограничить вывоз лука", - рассказал Карашукеев.
Сейчас оптовая цена лука составляет 150-170 тенге за килограмм. Ведомство будет ежемесячно проверять состояние рынка, и в случае изменения ситуации, примет соответствующее решение.
Напомним, на прошлой неделе Казахстан ввел запрет на экспорт лука сроком на 3 месяца.
На юге Казахстана снегопад и морозы погубили ранний урожай овощей.
23.01.2023, 10:13 16056
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году казахстанцам из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму более 2,9 трлн тенге, в том числе на базовую пенсию направлено 883,7 млрд тенге, на солидарную пенсию - 2 022,6 млрд тенге, информирует Министерство труда и социальной защиты населения.
В декабре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 247,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 75,4 млрд тенге, солидарной пенсии -172 млрд тенге.
По состоянию на 1 января 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 295 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2023 года средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 74 950 тенге, базовой пенсии - 33 811 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.
Согласно закону "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышены на 10,5% от получаемого размера.
Также в рамках реализации поручения главы государства увеличена величина максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.
Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума.
Таким образом, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повышен с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге.
Напомним, вышедшим на пенсию казахстанским академикам будут платить пожизненную стипендию.
22.01.2023, 18:36 23566
Казахстан снизит нефтедобычу до 2025 года
Фото: Pixabay
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - О снижении темпа нефтедобычи в Республике Казахстан говорится в проекте документа "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства РК от 28 июня 2014 года № 724 "Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022-2026 годы".
Согласно проекту документа, план нефтедобычи снизится следующим образом:
- в 2023 году с 92,6 млн тонн до 90,5 млн тонн;
- в 2024 году с 98,1 млн тонн до 95,4 млн тонн.
На 2025 год запланировано обеспечить объем добычи нефти в размере 103,3 млн тонн.
Документ гласит, что редакция предлагается по следующим причинам:
1. "Тенгизшевройл": перенос сроков завершения проекта будущего расширения на середину 2024 года;
2. NCOC: пересмотр показателей на 2023 год в связи с работами в 2022 году, связанными с остановками месторождения Кашаган из-за утечки на газожидкостном сепараторе на заводе "Болашак", перенос срока ввода в эксплуатацию ГПЗ на Кашагане на начало 2025 года;
3. уточнение прогнозных показателей от компаний на 2023 год.
Вместе с этим к 2026 году планируется снижение производства товарного газа с запланированных ранее 35 до 27 млрд кубометров.
Также изменили план производства нефтегазохимической продукции, снизив целевой показатель к 2026 году с 1,2 млн тонн до 913 тысяч тонн. Такое постановление объясняется повышенным спросом на ГСМ на внутреннем рынке.
В 2024 году правительством запланировано начало строительства газосепарационного комплекса на территории "Тенгизшевройл", завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. А в 2026 году введут в эксплуатацию завод по производству бутадиена.
21.01.2023, 10:58 37991
В Казахстане собственники намерены передать 145 подъездных железнодорожных путей государству
Рассказать друзьям
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе заседания было отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.
Глава правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.
Также участники обсудили меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках.
Премьер-министр поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.
Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.
Читаемое
23.01.2023, 08:35В Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей 23.01.2023, 08:5231466Более 80 домов в Экибастузе отключат от теплоснабжения 23.01.2023, 11:5325106Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023, 13:2822766Вакцинировать домашних животных от ящура будут во всех регионах Казахстана 23.01.2023, 10:0522696Глава департамента Минобороны подозревается в получении взятки в 20 тысяч долларов 18.01.2023, 14:59202631Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 18.01.2023, 10:12183081В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 19.01.2023, 12:33183006По программе "АртСпорт" в Алматы похищено 2,5 млрд тенге 17.01.2023, 14:56177816В Павлодарской области полицейского уволили после жалобы сельчан 19.01.2023, 09:40172746Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления 01.01.2023, 00:40239196Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55222391Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53217836В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26209116Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59202631Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?