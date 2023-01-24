В Казахстане производство подсолнечного масла увеличилось на 62% за год

Цены на масло выросли за год на 17%

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство подсолнечного масла за январь-декабрь 2022 года составило 537,1 тысячи тонн - сразу на 62,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.





Такой существенный рост был обеспечен за счет увеличения выпуска нерафинированного подсолнечного масла сразу в 2,1 раза за год, до 376,7 тысячи тонн. Тем временем производство рафинированного подсолнечного масла выросло за год лишь на 8,7%, до 160,4 тысячи тонн, сообщает energyprom.kz





По итогам января-октября 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 81,5%. За этот период объем производства достиг 389,9 тысячи тонн - на 47,1% больше по сравнению с январем-октябрем 2021 года, а импорт составил 88,6 тысячи тонн, рост за год - на 28%.





Стоит отметить, что экспорт подсолнечного масла увеличился сразу в 2,5 раза, до 187,5 тысячи тонн (это почти 40% от имеющихся ресурсов). При этом реализация на внутреннем рынке выросла лишь на 12%, до 291,1 тысячи тонн.





По итогам декабря 2022 года подсолнечное масло подорожало на 0,4% за месяц и на 17,1% за год. Для справки: в декабре 2021 года месячный рост цен в секторе составлял 0,1%, годовой - 30,1%.





В региональном разрезе годовое удорожание подсолнечного масла варьируется от 10% в Северо-Казахстанской области до 25,1% в Карагандинской области. Заметный рост цен также был отмечен в Алматы (на 23,4%) и Улытауской области (на 22,1%).





Средняя розничная цена на подсолнечное масло в декабре 2022 года составила 910 тенге за литр.





Дороже всего литр подсолнечного масла обходился жителям Конаева и Жезказгана: 1024 и 1003 тенге соответственно. Дешевле всего масло стоило в Семее и Усть-Каменогорске: 777 и 783 тенге за литр.



