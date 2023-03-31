Показатели госбюджета Казахстана увеличились более чем в 3 раза за 10 лет - АФК

К 2025 году дефицит госбюджета углубится до 3,9 трлн тенге, госдолг увеличится на 42%

Фото: Хабар 24

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Доходы выросли с 6,4 трлн тенге в 2013 году до 20,2 трлн тенге в 2022 году, расходы - с 6,9 до 21,5 трлн тенге, дефицит углубился с 0,7 до 2,2 трлн тенге, - Доходы выросли с 6,4 трлн тенге в 2013 году до 20,2 трлн тенге в 2022 году, расходы - с 6,9 до 21,5 трлн тенге, дефицит углубился с 0,7 до 2,2 трлн тенге, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана.





При этом отмечается, что динамика экономического роста в стране сильнее коррелирует с изменением цен на нефть (коэффициент корреляции - 0,73), а не с растущими параметрами бюджета.





Расширяющийся дефицит бюджета покрывается за счет госзаимствований: объем госдолга вырос в 5,7 раз за 10 лет, что приводит к росту расходов на его погашение и обслуживание (рост более чем в 6 раз, до 3,2 трлн тенге в 2022 году против 0,5 трлн тенге в 2013 году)", - сообщили а АФК.





По данным ассоциации, приоритет в инструментах финансирования дефицита бюджета (за исключением 2015-2016 годов) отдается ГЦБ, объем которых вырос с 3,6 трлн тенге в 2013 году до 14,2 трлн тенге в 2022 году.





Ставка вознаграждения по ГЦБ также демонстрирует рост, особенно заметный в 2022 году (+180 б.п.) на фоне стремительного роста инфляции и повышения базовой ставки. На покрытие расходов госбюджета также используются средства Национального фонда РК: за последние 10 лет было изъято 65% всех поступивших доходов (всплеск суммы поступлений в 2015 году был связан исключительно с переходом к плавающему курсу нацвалюты)", - заявили в АФК.





Сообщается, что тенговый объем средств Нацфонда продолжает поддерживаться ослаблением обменного курса, тогда как валютные активы заметно снижаются (-22% за 7 лет). Это связано как с их продажей для обеспечения трансфертов в бюджет, так и с последними негативными изменениями на финансовых рынках (переоценка акций, облигаций).





Между тем Нацбанк исторически поддерживает базовую ставку на достаточно высоких уровнях, что, однако, не в полной мере способствует снижению денежной массы и инфляции в экономике, но может тормозить экономический рост.





Согласно прогнозу социально-экономического развития РК, в 2023-2025 годы наблюдаемые тенденции будут продолжены: к 2025 году дефицит госбюджета углубится до 3,9 трлн тенге, госдолг увеличится на 42%.





При стабильно высоком уровне изъятий (свыше 4 трлн тенге с 2020 года) объем активов Нацфонда во многом будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на мировых сырьевых и финансовых рынках", - добавили в ассоциации.



