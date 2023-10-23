Смаилов раскритиковал Министерство промышленности и акиматы за затягивание реализации инвестпроектовСмаилов раскритиковал Министерство промышленности и акиматы за затягивание реализации инвестпроектов
22.10.2023, 16:20 36171
В Казахстане намерены разрешить акиматам занять около 3,8 трлн тенге в 2024 году
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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве национальной экономики Республики Казахстан разработали проект приказа "Об установлении лимитов долга местных исполнительных органов на 2024 год".
Установить лимиты долга местных исполнительных органов на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу", - сообщается в тексте.
Согласно приложению предполагается установить следующие ограничения по долгам акиматов на 2024 год:
- область Абай - 104 179 919,5 тысячи тенге;
- Акмолинская область - 172 393 551,4 тысячи тенге;
- Актюбинская область - 159 524 508,7 тысячи тенге;
- Алматинская область - 194 238 699,3 тысячи тенге;
- Атырауская область - 127 880 569,1 тысячи тенге;
- Западно-Казахстанская область - 136 364 837,3 тысячи тенге;
- Жамбылская область - 212 762 306,2 тысячи тенге;
- область Жетісу - 131 375 124,2 тысячи тенге;
- Карагандинская область - 210 861 829,2 тысячи тенге;
- Костанайская область - 162 022 370,1 тысячи тенге;
- Кызылординская область - 174 327 109,7 тысячи тенге;
- Мангистауская область - 134 244 600,8 тысячи тенге;
- Павлодарская область - 142 088 462,1 тысячи тенге;
- Северо-Казахстанская область - 132 818 569,8 тысячи тенге;
- Туркестанская область - 359 988 882,5 тысячи тенге;
- область Ұлытау - 45 054 130,2 тысячи тенге;
- Восточно-Казахстанская область - 133 757 568,1 тысячи тенге;
- город Алматы - 674 072 093,2 тысячи тенге;
- город Астана - 221 636 896,9 тысячи тенге;
- город Шымкент - 158 511 018,8 тысячи тенге.
Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выделят 1,7 трлн тенге на развитие 10 моногородов.
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23.10.2023, 08:28 5711
Смаилов раскритиковал Министерство промышленности и акиматы за затягивание реализации инвестпроектов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность рассмотрен на заседании инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба правительства.
Как доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов, за прошедшие 9 месяцев в основной капитал обрабатывающей промышленности привлечено 1 трлн 27 млрд тенге инвестиций, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Плановый показатель до конца года при этом составляет 2,1 трлн тенге.
В разрезе секторов отмечается рост в легкой промышленности - в 2,5 раза, до 11,3 млрд тенге, производстве мебели - в 4,5 раза, до 14 млрд, а также резиновых и пластмассовых изделий - в 1,6 раза, до 81,4 млрд. Вместе с тем положительная динамика по инвестициям в основной капитал наблюдается среди компаний по выпуску бумажной продукции, напитков и продуктов питания.
В целом в текущем году запланирован запуск 170 проектов на сумму инвестиций 1 трлн тенге. Наиболее крупные из них - предприятия по производству бытовой техники и спецкокса, а также обогатительная фабрика по переработке шламов. На сегодня уже введено 65 проектов на 200 млрд тенге.
Наряду с этим регионы перенесли реализацию ряда инвестпроектов, запланированных к запуску до 2027 года, на более поздние годы. Это связано с ограничением собственного капитала инвесторов, подведением инфраструктуры, отсутствием либо задержкой доставки оборудования, а также земельными вопросами.
Премьер-министр указал, что Министерством промышленности и строительства должна проводиться более активная координационная работа в этом направлении.
Только утверждением дорожной карты все вопросы не решить. Нужно следить за тем, как реализуются эти проекты, какие проблемы на местах не решаются, и со своей стороны помогать акимам. Вы утверждаете дорожную карту и думаете, что все проблемы решили? Это просто бюрократия! Нельзя говорить о том, что вопросы решены, пока не реализованы инвестпроекты и нет результата", - сказал Алихан Смаилов.
Переходя к регионам, премьер-министр отметил, что в Актюбинской области наблюдается снижение инвестиций в обрабатывающую отрасль. Также по 5 проектам перенесены сроки на более поздний период.
Например, приостановлена реализация проекта по производству керамической плитки. Акиматом больше чем на полгода затянулась процедура выделения земельного участка. В итоге инвестор рассматривает вопрос переноса проекта в другой регион", - сказал Алихан Смаилов.
Он подчеркнул, что на 2026 год также отложено строительство обогатительной фабрики по переработке золотосодержащих руд с созданием 1 тысячи рабочих мест. В частности, это связано с затянувшимися почти на полгода сроками согласования при подключении к электроэнергии и газу.
С комментариями по данным вопросам выступили аким региона Асхат Шахаров, председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов и председатель правления АО "КазТрансГаз Аймак" Бауржан Аскаров.
Данные проекты очень важны, прежде всего для экономики региона. Поэтому акимату совместно с компаниями необходимо в кратчайшие сроки решить все имеющиеся вопросы, чтобы инвесторы смогли приступить к их реализации", - указал глава правительства.
Премьер-министр отметил, что в Акмолинской области объем инвестиций за 9 месяцев также снизился. Есть срывы сроков реализации 6 инвестпроектов. К примеру, с 2021 года затягивается строительство кирпичного завода, так как акимат не выдал инвестору лицензию на добычу глины.
Наряду с этим в Мангистауской области по 10 проектам также перенесены сроки реализации.
В регионе имеется перспективный проект по производству аммиака и карбамида, но к нему не подведена необходимая инфраструктура. Также не решен вопрос с поставками природного газа, являющегося основным сырьем", - сказал Алихан Смаилов.
Озвученную информацию прокомментировали заместитель акима Акмолинской области Азамат Тайжанов и первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев.
Премьер-министр подчеркнул, что регионам нужно проявлять более активную позицию в вопросах реализации инвестпроектов, так как благодаря им появляются новые рабочие места и улучшаются экономические показатели в целом.
В случае возникновения сложностей акиматы взяли за правило переносить сроки реализации проектов либо вовсе отказываться от них. Хотя должны решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме", - отметил Алихан Смаилов.
При этом, по его словам, есть регионы, где объемы инвестиций растут, а успешные проекты уже приносят пользу. В частности, это Туркестанская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области, область Жетысу и Астана.
Все инструменты и механизмы предусмотрены. Акимам надо их правильно и активно реализовать на местах", - подчеркнул премьер-министр.
Как сообщалось ранее, Смаилов раскритиковал госорганы и акиматы из-за недоработок в привлечении инвестиций.
21.10.2023, 16:01 97036
ЕЭК продлила на два года упрощенный режим подтверждения происхождения товара
Бизнес не освобождается от требования представить оригинал документа, дается лишь отсрочка на шесть месяцев
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийская экономическая комиссия приняла решение продлить срок действия упрощенной процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из стран, с которыми у Евразийского экономического союза действуют соглашения о свободной торговле, сообщает Министерство торговли и интеграции Казахстана.
Ранее данная возможность была предусмотрена в праве ЕАЭС до 31 декабря 2023 года. Теперь пролонгирована еще на два года", - уточнили в МТИ.
Бизнес сможет подтверждать происхождение своих товаров для получения тарифных преференций, предоставляя копию сертификата происхождения товара вместо оригинала. Тем не менее бизнес не освобождается от требования представить оригинал документа, лишь дается отсрочка на шесть месяцев.
Кроме того, внесены изменения в ряд документов: в техрегламент Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" в части уточнения области распространения данного документа, в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. В последнем документе скорректированы правила выдачи бессрочных регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, зарегистрированных более 5 лет назад, рассказали в ведомстве.
Одобрены порядки проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) в отношении решений ЕЭК и оценки регулирующего воздействия в отношении международных договоров в рамках ЕАЭС. ОФВ будет проводиться по истечении трех лет с даты вступления в силу соответствующего решения.
Сам процесс будет состоять из двух этапов.
Первый этап - текущая оценка. Это проведение публичных консультаций с представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующими субъектами сторон и подведение их итогов. По времени на первый этап предусматривается не более 90 дней: 60 - для публичных консультаций и 30 - для свода поступивших замечаний и предложений.
Второй этап - итоговая оценка. Это подготовка самого заключения об оценке фактического воздействия. Для этого требуется тоже не более 30 календарных дней.
Также на совете ЕЭК рассмотрен и принят ряд вопросов, направленных на развитие экономической интеграции в сферах таможенного, технического регулирования, услуг, информационного взаимодействия и другие.
Ранее сенат РК принял закон об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах сената рассказал, как соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании повлияет на товарооборот между странами ЕАЭС.
20.10.2023, 17:30 136596
Нацфонд будет поддерживать только системно значимые банки
В Казахстане разрабатывают соответствующий законопроект
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разрабатывается законопроект, согласно которому Национальный фонд РК будет поддерживать только системно значимые банки, заявила в кулуарах мажилиса председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
В текущем году мы разрабатываем законопроект, который внесет значительные изменения в закон о банках и банковской системе. В соответствии с ним при наступлении неплатежеспособности банка будут прописаны механизмы для поддержки таких банков", - сообщила Мадина Абылкасымова.
При этом, подчеркнула она, "в соответствии с мировой практикой поддержка может оказываться только системно значимым банкам, которые имею системный эффект для финансового сектора и экономики".
Но будет прямо прописано условие о том, что будет ответственность прежде всего акционеров, то есть, перед тем как оказывать любую поддержку банку, будут применены все механизмы по участию акционеров этого банка в покрытии всех выявленных убытков. Только после этого будут приниматься какие-то дополнительные механизмы. При этом мы хотим сделать этот процесс очень прозрачным, чтобы не было снова тех нерыночных мер поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы", - проинформировала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
По ее словам, сейчас привлечены эксперты Международного валютного фонда, чтобы новый механизм полностью соответствовал международной практике.
Мадина Абылкасымова также добавила, что сейчас государственная поддержка сохраняется на балансе шести банков.
Самый значительный объем, практически 50% государственной поддержки, остается на балансе Jusan Bank", - отметила она.
Напомним, банки не вернули государству 6 трлн тенге, выделенных на поддержку.
20.10.2023, 16:05 139981
Микрокредиты "до зарплаты" могут запретить в Казахстане
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Микрокредиты "до зарплаты" предлагают отменить в Казахстане, заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Мы предлагаем и поддерживаем инициативу, чтобы полностью отменить особый вид кредита - так называемый кредит до зарплаты. Как особый вид микрокредита в рамках закона о микрофинансовой деятельности. Эти кредиты сейчас выдают сроком до 45 дней в размере до 50 МРП, и по ним более высокая ставка. Номинальная ставка составляет 15-20% на этот короткий срок времени", - сказала глава агентства в кулуарах мажилиса.
АРРФР предлагает в рамках закона исключить эту норму таким образом, чтобы микрокредиты предоставляли по единой годовой эффективной ставке.
Она добавила, что в случае принятия поправок депутатами данная норма вступит в силу с 1 января 2024 года.
Ранее Абылкасымова назвала предлагаемый порог суммы для выдачи потребительских кредитов.
20.10.2023, 14:47 143646
Bereke Bank может купить инвестор из Катара - Абылкасымова
В настоящее время инвестор проводит оценку банка
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что инвестор из Катара проводит оценку Bereke Bank, передает корреспондент агентства.
Глава АРРФР напомнила о поручении главы государства по привлечению новых иностранных банков в банковский сектор Казахстана. В настоящее время, по ее словам, определяется круг потенциальных инвесторов.
Из них наиболее проработана продажа государственного банка Bereke, который был основан на базе "Сбербанка", сейчас его инвестором является НУХ "Байтерек". Сейчас проводится процедура дью-дилидженс совместно с катарскими инвесторами. Проводится только оценка данного банка со стороны катарского инвестора, по результатам которой они определят цену", - рассказала Абылкасымова.
Напомним, в своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что высокая концентрация является одной из проблем банковской сферы страны. На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере президент поручил привлечь в страну три надежных зарубежных банка.
20.10.2023, 14:30 144716
В Казахстане с 2024 года на 7% вырастут размеры соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в Казахстане повысятся размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал соответствующее постановление.
В частности, документом предусматривается повышение с 1 января 2024 года на 7% назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования.
Отмечается, что повышением будет охвачено порядка 87 тысяч лиц, утративших трудоспособность, и 59 тысяч семей, потерявших кормильца.
На эти цели будет дополнительно направлено более 5 млрд тенге.
В кабмине напомнили, что в соответствии с Социальным кодексом правительством РК ежегодно производится повышение размеров выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца.
Напомним, парламент РК принял закон о начислении детям средств из Нацфонда. В его рамках предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.
20.10.2023, 14:00 146501
Запретить продажу кредитов коллекторским агентствам предлагают в Казахстане
Коллекторы смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане предлагается ввести запрет на продажу потребительских банковских кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам, сообщила в ходе парламентских слушаний о мерах по снижению закредитованности населения председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
По словам главы агентства, банки и МФО активно продают займы физических лиц коллекторским агентствам со значительным дисконтом. В свою очередь коллекторы осуществляют взыскание всей суммы долга без реструктуризации задолженности. В этой связи в соответствии с указом главы государства предлагается ввести запрет на продажу потребительских банковских кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам.
Введение указанных ограничений не означает полной остановки коллекторского рынка. Коллекторы смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения. Эти кредиты будут у финансовых организаций, и они будут нести ответственность за работу с проблемными должниками. Кроме того, коллекторы смогут выполнять роль сервисных компаний по управлению стрессовыми активами индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - пояснила Абылкасымова.
Кроме того, с целью защиты прав ипотечных заемщиков вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей, имеющих несовершеннолетних детей. Дополнительно банкам предоставляется возможность сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания. Для обеспечения заемщиков доступом к деньгам для неотложных нужд предлагается обеспечить защиту от взыскания остатка денег на счете заемщика в размере одной минимальной заработанной платы.
Вместе с тем для усиления защиты военнослужащих планируется ввести обязательную отсрочку по кредитам на весь период срочной воинской службы без начисления по ним вознаграждения.
В целях совершенствования механизма разрешения споров между потребителями и финансовыми организациями предлагается расширить полномочия института банковского омбудсмена для рассмотрения споров по всем кредитам граждан.
Также в комплекс мероприятий агентства входит противодействие финансовому мошенничеству.
Для защиты граждан от фиктивных микрокредитов в 2022 году введено требование о прекращении претензионно-исковой работы и приостановлению начисления вознаграждения по всем мошенническим кредитам", - добавила глава АРРФР.
По словам депутата мажилиса Юрия Ли, с января 2020 года по июль 2022 года количество заемщиков в МФО на просрочке свыше 90 дней возросло почти в 20 раз. Причем приросли проблемные заемщики.
Если добавить к ним 612 тысяч заемщиков, займы которых были проданы коллекторам, то получится еще больше - 855 тыс. уникальных заемщиков, прирост проблемного портфеля в 28 раз или на 2 727%. Проблемный портфель МФО прирастает в 4 раза быстрее, чем общий портфель. По факту на сегодня уже каждый второй выданный МФО заем является проблемным", - отметил Юрий Ли.
Ранее сообщалось, что в мажилисе предлагают ужесточить выдачу кредитов, поскольку оформить онлайн-кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки.
20.10.2023, 11:15 150326
Глава Минфина предложил изменить условия для банкротства физлиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил изменить условия для банкротства физлиц.
В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан, вынесено более 35 решений о банкротстве. Однако отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров", - сообщил министр.
В связи с чем он предложил следующие нормы:
- расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;
- освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;
- исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факта отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев;
- снять запрет на выезд должника за пределы страны, после утверждения плана восстановления платежеспособности.
Он также подчеркнул, что многие хорошо осознают последствия банкротства.
С 3 марта текущего года поступило более 68 тысяч заявлений. Из них по 55 тысячам заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства. Основные причины: наличие имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором. В результате на сегодняшний день признаны банкротами около 5,6 тысячи граждан на сумму долга более 8 млрд тенге", - добавил Ерулан Жамаубаев.
Напомним, что в Казахстане с 3 марта 2023 года начался прием заявлений от граждан на банкротство (закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан). Ежедневно в Казахстане признают банкротами от 100 до 200 человек.
Между тем мошенники за оплату предлагают свои посреднические услуги для прохождения процедуры банкротства.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?