В Казахстане намерены разрешить акиматам занять около 3,8 трлн тенге в 2024 году

Премьер-министр РК поручил акиматам держать на контроле реализацию проектов и решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме

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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность рассмотрен на заседании инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба - Вопрос привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность рассмотрен на заседании инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба правительства





Как доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов, за прошедшие 9 месяцев в основной капитал обрабатывающей промышленности привлечено 1 трлн 27 млрд тенге инвестиций, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Плановый показатель до конца года при этом составляет 2,1 трлн тенге.





В разрезе секторов отмечается рост в легкой промышленности - в 2,5 раза, до 11,3 млрд тенге, производстве мебели - в 4,5 раза, до 14 млрд, а также резиновых и пластмассовых изделий - в 1,6 раза, до 81,4 млрд. Вместе с тем положительная динамика по инвестициям в основной капитал наблюдается среди компаний по выпуску бумажной продукции, напитков и продуктов питания.





В целом в текущем году запланирован запуск 170 проектов на сумму инвестиций 1 трлн тенге. Наиболее крупные из них - предприятия по производству бытовой техники и спецкокса, а также обогатительная фабрика по переработке шламов. На сегодня уже введено 65 проектов на 200 млрд тенге.





Наряду с этим регионы перенесли реализацию ряда инвестпроектов, запланированных к запуску до 2027 года, на более поздние годы. Это связано с ограничением собственного капитала инвесторов, подведением инфраструктуры, отсутствием либо задержкой доставки оборудования, а также земельными вопросами.





Премьер-министр указал, что Министерством промышленности и строительства должна проводиться более активная координационная работа в этом направлении.





Только утверждением дорожной карты все вопросы не решить. Нужно следить за тем, как реализуются эти проекты, какие проблемы на местах не решаются, и со своей стороны помогать акимам. Вы утверждаете дорожную карту и думаете, что все проблемы решили? Это просто бюрократия! Нельзя говорить о том, что вопросы решены, пока не реализованы инвестпроекты и нет результата", - сказал Алихан Смаилов.





Переходя к регионам, премьер-министр отметил, что в Актюбинской области наблюдается снижение инвестиций в обрабатывающую отрасль. Также по 5 проектам перенесены сроки на более поздний период.





Например, приостановлена реализация проекта по производству керамической плитки. Акиматом больше чем на полгода затянулась процедура выделения земельного участка. В итоге инвестор рассматривает вопрос переноса проекта в другой регион", - сказал Алихан Смаилов.





Он подчеркнул, что на 2026 год также отложено строительство обогатительной фабрики по переработке золотосодержащих руд с созданием 1 тысячи рабочих мест. В частности, это связано с затянувшимися почти на полгода сроками согласования при подключении к электроэнергии и газу.





С комментариями по данным вопросам выступили аким региона Асхат Шахаров, председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов и председатель правления АО "КазТрансГаз Аймак" Бауржан Аскаров.





Данные проекты очень важны, прежде всего для экономики региона. Поэтому акимату совместно с компаниями необходимо в кратчайшие сроки решить все имеющиеся вопросы, чтобы инвесторы смогли приступить к их реализации", - указал глава правительства.





Премьер-министр отметил, что в Акмолинской области объем инвестиций за 9 месяцев также снизился. Есть срывы сроков реализации 6 инвестпроектов. К примеру, с 2021 года затягивается строительство кирпичного завода, так как акимат не выдал инвестору лицензию на добычу глины.





Наряду с этим в Мангистауской области по 10 проектам также перенесены сроки реализации.





В регионе имеется перспективный проект по производству аммиака и карбамида, но к нему не подведена необходимая инфраструктура. Также не решен вопрос с поставками природного газа, являющегося основным сырьем", - сказал Алихан Смаилов.





Озвученную информацию прокомментировали заместитель акима Акмолинской области Азамат Тайжанов и первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев.





Премьер-министр подчеркнул, что регионам нужно проявлять более активную позицию в вопросах реализации инвестпроектов, так как благодаря им появляются новые рабочие места и улучшаются экономические показатели в целом.





В случае возникновения сложностей акиматы взяли за правило переносить сроки реализации проектов либо вовсе отказываться от них. Хотя должны решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме", - отметил Алихан Смаилов.





При этом, по его словам, есть регионы, где объемы инвестиций растут, а успешные проекты уже приносят пользу. В частности, это Туркестанская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области, область Жетысу и Астана.





Все инструменты и механизмы предусмотрены. Акимам надо их правильно и активно реализовать на местах", - подчеркнул премьер-министр.



