Бектенов обсудил с главой ЕАБР вопросы расширения инвестиционного сотрудничества

Пул приоритетных проектов на текущий год охватывает сферы транспорта, промышленности, энергетики и улучшения окружающей среды, АПК, а также строительство и модернизацию социальной инфраструктуры

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым по перспективам дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





В прошлом году ЕАБР профинансировал ряд инвестиционных проектов в разных секторах национальной экономики Казахстана. Среди них завод по выпуску полипропилена, приобретение магистральных тепловозов, строительство ветряных электростанций в Костанайской области и др. В годовых инвестициях доля Казахстана выросла с 48,5% в 2022 году до 59% в 2023, напомнили в пресс-службе кабмина.





В текущем году новые инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана составят не менее $1 млрд. Пул приоритетных проектов на текущий год охватывает сферы транспорта, промышленности, энергетики и улучшения окружающей среды, АПК, а также строительство и модернизацию социальной инфраструктуры.





Глава правительства РК подчеркнул важность привлечения инвестиций в реализацию масштабных инфраструктурных инициатив главы государства в области развития дорожной сети, строительства жилья, модернизации ЖКХ и газификации.





Приоритетным направлением банка должно стать финансирование крупных инфраструктурных проектов. Мы готовы к расширению сотрудничества с банком на взаимовыгодных условиях", - отметил Олжас Бектенов.





В свою очередь председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил об устойчивости финансового института. В результате принимаемых мер ЕАБР достиг положительного финансового результата в размере $125 млн. Кредитный рейтинг банка сохранен на уровне суверенного рейтинга Казахстана "BBB-" (S&P), а также получен наивысший рейтинг ССXI "ААА" на рынке Китая. Помимо этого, улучшено качество портфеля и снижена доля просроченных платежей.





Участники встречи отметили увеличение доли Казахстана в годовых инвестициях ЕАБР и подчеркнули потенциал дальнейшего усиления инвестиционной активности банка.





Напомним, доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.



