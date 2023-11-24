В Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионахВ Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах
23.11.2023, 18:10 49171
Экспорт казахстанской готовой продукции снизился по итогам девяти месяцев 2023 года
У товаропроизводителей есть большие внутренние резервы для улучшения ситуации, но необходимо решить сложности с транспортировкой
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на хорошие показатели торговли Казахстана с другими странами по итогам девяти месяцев 2023 года, экспорт готовой продукции показал снижение, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
По сравнению с прошлым годом экспорт в разы уменьшился. С момента пандемии КТЖ приучила нас возить грузы в контейнерах, мы за два года эту работу поставили, но в сентябре 2023 года ограничили перевозку в контейнерах зерновых культур и продуктов перемола в Китай. Контейнерные перевозки у нас ограничены на 85%. Сейчас их могут осуществлять только те станции, у которых есть параграф 8 и 10. КТЖ на 60-70% урезает основной план перевозок, единственный аргумент - стыки загружены. Раньше у нас была возможность регулировать свои отгрузки с помощью подачи заявок на включение в дополнительный план перевозок. Но сегодня нам их не согласовывают", - заявил председатель ОЮЛ "Национальная ассоциация экспортеров KazGrain" Зейнулла Абдуманапов на заседании штаба по вопросам экспорта.
В свою очередь представитель Министерства транспорта Сатжан Узбеков сообщил, что нормы по параграфам были предусмотрены тогда, когда на станциях существовала вся необходимая инфраструктура, грузовые работы станция сама осуществляла.
Сейчас корректирующие нормы приняты, работа по параграфам ведется. Что касается планов, то есть правила перевозки грузов, дополнительный план согласуется не в ущерб основному. Если грузоотправитель в прошлом месяце выполнил заявленную норму, ему согласовывают план. Недобросовестным грузоотправителям отказывают в дополнительных перевозках", - добавил Сатжан Узбеков.
На заседании штаба представители бизнеса также озвучили несколько предложений для повышения эффективности планирования.
Ранее сообщалось, что более $80 млрд составил товарооборот между Казахстаном и третьими странами.
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24.11.2023, 14:47 3761
КТЖ и РЖД договорились о восстановлении участка Кызыл Ту - Граничная - Русская Поляна
Обсужден вопрос строительства железнодорожной линии Бахты - Аягоз
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Шымкент. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления АО НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов и первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов обсудили вопрос восстановления железнодорожного участка Кызыл Ту - Граничная - Русская Поляна и строительство железнодорожной линии Бахты - Аягоз, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
На встрече рассмотрены вопросы привлечения дополнительных грузопотоков, перевозки грузов по безбумажной технологии, развития прямого международного железнодорожно-водного сообщения, паритетного обслуживания локомотивов и локомотивных бригад и другие.
Стороны отметили, что план мероприятий по реализации основных направлений стратегического сотрудничества между КТЖ и РЖД на 2023 год выполнен. Также реализованы организационные, технические и технологические мероприятия дорожной карты по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов по безбумажной технологии.
По итогам заседания определены приоритетные направления и мероприятия по стратегическому сотрудничеству, в частности, по формированию прогноза объемов перевозок на 2024-2030 годы, в том числе по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", и по совершенствованию работы межгосударственных стыковых пунктов.
Ж/д администраций Казахстана и России продолжат работу по увеличению объемов перевозок по безбумажной технологии в международном грузовом железнодорожном сообщении. Стороны договорились обмениваться опытом в организации и проведении технологических "окон" при капитальном и текущем ремонтах пути с применением новых технологий и путевых машин, по цифровизации технологических процессов", - добавили в нацкомпании.
24.11.2023, 14:19 5536
Саудовская Аравия инвестирует более 883 млрд тенге в строительство ветроэлектростанции в Жетысу
Мощность будущей ВЭС составит 1 ГВт
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Талдыкорган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу построят ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт, сообщили в пресс-службе областного акимата.
В области Жетысу имеется огромный потенциал для развития альтернативной энергетики. На территории региона планируется строительство крупной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт, сказано в сообщении ведомства.
В акимате уточнили, что ВЭС планируется возвести в районе Джунгарских ворот, на территории Алакольского района. Инвестировать в проект будет Саудовская Аравия - 883,5 млрд тенге.
В настоящее время ведется подготовительная работа.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области установят 21 мощную ветротурбину.
24.11.2023, 14:07 6841
Новый город в Алматинской области позволит нарастить уровень торговли с Китаем и Центральной Азией
Будет рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА на территории Алатау
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Конаев. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта строительства города Алатау (G4 City) в Алматинской области между Алматы и Конаевым обсуждены в правительстве.
Согласно плану, Алатау должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам. За основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др, рассказали в правительстве.
В частности, развитие города Алатау позволит нарастить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии, запустить ряд новых производственных и коммерческих проектов, внедрить передовой опыт в различных сферах и отраслях. С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций.
Будет также рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА на территории города Алатау.
Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что при реализации нужно учесть международный опыт и использовать такие меры поддержки, которые показали наибольшую эффективность.
Кроме того, обозначена необходимость активизировать строительство требуемой инфраструктуры во взаимодействии с бизнесом, в частности, через механизм государственно-частного партнерства.
Напомним, село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название - Алатау.
24.11.2023, 13:24 4951
Пострадавшим от непогоды аграриям выделят более 31 млрд тенге из резерва правительства
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК выделит из резерва более 31 млрд тенге на поддержку пострадавших от непогоды аграриев и закуп фуражного зерна.
Выделить Министерству сельского хозяйства из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 31 млрд 375 млн тенге на пополнение уставного капитала АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", - говорится в тексте проекта постановления, опубликованного на портале "Открытые НПА".
В пояснительной записке к документу перечислены меры, на которые выделяются средства. В частности, деньги выделяются Продкорпорации на:
- прямой закуп продовольственного и фуражного зерна нового урожая;
- поддержку сельхозтоваропроизводителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе по пролонгации/реструктуризации лизинга и кредитов (включая проблемные) финансовых организаций АО "НУХ "Байтерек" и АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".
Пшеницу планируется закупить в объеме 350 тысяч тонн по следующим ценам:
- 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса;
- 90 тысяч тенге за пшеницу 5-го класса;
- 70 тысяч тенге - за неклассную пшеницу.
Напомним, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука. А в Павлодарской области по той же причине аграриям не удалось своевременно выйти на сенокосы и заготовить корм скоту. Также в этом году в республике намолотили на 30% меньше пшеницы. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Из-за плохого качества казахстанского зерна спрос на него на зарубежных рынках упал.
24.11.2023, 12:44 10126
Капитальные инвестиции в АПК превысили 778 миллиардов тенге за десять месяцев
71% всех инвестиций пришелся на собственные средства предприятий
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-октябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства достигли 778,2 млрд тенге - на 15,4% больше, чем годом ранее. Реальный рост с учетом инфляции составил 8,7%, сообщает Finprom.
Большая часть инвестиций пришлась на растениеводство и животноводство, охоту и предоставление услуг в этих областях: 756,8 млрд тенге. Инвестиции в рыболовство и аквакультуру составили 18,5 млрд тенге, в лесоводство и лесозаготовки - 2,9 млрд тенге", - говорится в информации.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал в секторе составляли 674,5 млрд тенге с годовым ростом на 11,8%.
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Северо-Казахстанскую область: 152,8 млрд тенге - на 7,1% больше в деньгах, чем годом ранее.
В тройке регионов-лидеров также оказались Павлодарская (111,9 млрд тенге, плюс 3% за год) и Туркестанская (88,5 млрд тенге, плюс 56,7%) области. Далее идут Костанайская (83,6 млрд тенге) и Акмолинская (76 млрд тенге) области.
Наименьшие показатели ожидаемо были зафиксированы в таких несельскохозяйственных регионах, как Алматы и Мангистауская область.
В разрезе источников финансирования большую часть инвестиций в январе-октябре 2023 года составили вложения собственных средств предприятий, на которые пришлись 70,8% всего портфеля, или 551,1 млрд тенге, - на 17% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Инвестиции за счет небанковских заемных средств составили 196,4 млрд тенге (плюс 19% за год), за счет кредитов банков - 30,3 млрд тенге (на 21,2% меньше, чем годом ранее). Из местного бюджета было вложено 435,1 млн тенге против всего 7,7 млн тенге год назад", - пишет агентство.
Напомним, вчера на заседании сената спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев заявил, что правила субсидирования агропромышленного комплекса за последние годы менялись 50 раз. Из-за этого фермеры не успевают подготовиться к новым требованиям, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль при такой нестабильности.
24.11.2023, 12:01 11946
Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий.
Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Необходимость достижения цели по инфляции 5% требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочном периоде", - подчеркнули в Нацбанке.
Сообщается, что годовая инфляция продолжила замедление в октябре 2023 года, составив 10,8%, что ближе к нижней границе предыдущего прогнозного диапазона. Месячная инфляция в октябре 2023 года составила 0,7%, снизившись до уровня своих среднеисторических значений.
Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции стабилизировались, но продолжают формироваться выше таргета и отражают устойчивый рост цен на широкий спектр товаров и услуг", - заявили в пресс-службе.
По данным Нацбанка, глобальная инфляция также продолжила замедляться.
Во многих странах, включая большую часть стран - торговых партнеров, наблюдается тренд на замедление инфляции. При этом сохраняются риски повышения внешнего инфляционного давления на фоне более высокой инфляции в России в сравнении с предыдущим прогнозом", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в октябре Нацбанк снизил базовую ставку до 16%.
23.11.2023, 16:42 54016
Новую жилищную программу "9-20-25" запустят в Казахстане
Для ее реализации не будут использоваться бюджетные средства
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Рассказывая о дальнейшей реализации государственных ипотечных программ в Казахстане, премьер-министр Алихан Смаилов анонсировал новую жилищную программу "9-20-25".
Глава правительства рассказал, что в настоящее время в стране реализуются такие программы, как "Бақытты Отбасы" ("2-10-20") и "Шаңырақ" ("5-10-20"). Еще одним востребованным продуктом является программа "7-20-25". Однако ввиду лимитов на финансирование, установленных Национальным банком, данная программа не позволяет покрыть имеющийся спрос населения.
В этой связи "Отбасы банк" и холдинг "Байтерек" начали разработку новой программы "9-20-25". При этом, отметил Смаилов, для ее реализации не будут использоваться бюджетные средства.
Мы сейчас ведем расчеты. Ежегодно планируется привлекать 150 млрд тенге внебюджетных средств. Это позволит обеспечить жильем дополнительно 8 тысяч семей в год. Сейчас условия программы прорабатываются. Она будет запущена в ближайшее время, потребуется как минимум месяц. Начало работы ожидается в следующем году", - сообщил премьер.
Напомним, в рамках программы "7-20-25" выдано около 70 тысяч займов.
23.11.2023, 15:17 57051
"Отбасы банк" останется банком второго уровня с новыми функциями - Смаилов
"Отбасы банк" был и остается под регулированием АРРФР и Нацбанка
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов разъяснил противоречия, возникшие на почве заявлений о категории "Отбасы банка".
Смаилова попросили прокомментировать противоречие, которое возникло после заявления министра промышленности о том, что "Отбасы банк" будет выведен из категорий банков второго уровня. В то время как председатель банка Ляззат Ибрагимова эту информацию опровергла, завив, что "Отбасы банк" остается банком второго уровня.
Это было неверно озвученная либо неверно воспринятая информация (…) Регулирование "Отбасы банка" не будет ни уменьшено, ни изменено в связи с тем, что у банка появляются новые функции. Таким образом, "Отбасы банк" был и остается банком второго уровня, был и остается под регулированием АРРФР и Нацбанка", - пояснил премьер.
Напомним, вчера депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, согласно которому на базе "Отбасы банка" создадут центр обеспечения жильем, на учет в который могут встать все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям. Комментируя законопроект, министр промышленности Канат Шарлапаев заявил, что "Отбасы банк" выведут из системы банков второго уровня и обязательного гарантирования депозитов. Позже в "Отбасы банке" эту информацию опровергли.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?