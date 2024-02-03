ФЦИ ЕАБР готов поддержать масштабирование цифровых проектов стран ЕАБР в Африканском союзе

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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) готов поддержать масштабирование лучших цифровых решений государств - акционеров - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) готов поддержать масштабирование лучших цифровых решений государств - акционеров ЕАБР в странах Африки. Об этом в ходе выступления на международном цифровом форуме Digital Almaty заявил заместитель председателя правления Тигран Саркисян.





Представитель банка сделал три важных объявления для участников форума:





- во-первых, ФЦИ ЕАБР готов предложить целый набор финансовых инструментов, включая грантовое и кредитное финансирование, а также участие в капитале, для компаний, реализующих цифровые проекты;





- во-вторых, ФЦИ ЕАБР выступает в качестве центра компетенций и готов оказывать аналитическую поддержку по вопросам цифровой трансформации на евразийском пространстве;





- в-третьих, ФЦИ ЕАБР располагает возможностью масштабировать успешные решения, которые уже имплементированы в странах ЕАБР. В частности, ФЦИ ЕАБР заручился поддержкой правительства Республики Казахстан по масштабированию цифровых решений, которые успешно реализованы в Казахстане, в других странах - акционерах банка. В частности, есть согласие Таджикистана на получение соответствующей технической и финансовой поддержки для имплементации цифровых решений в сфере GovTech. Такие же договоренности существуют с Кыргызстаном и Арменией.





Тигран Саркисян подробно остановился на перспективах сотрудничества ФЦИ ЕАБР со странами Африки в контексте реализации меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Африканским союзом в области экономического сотрудничества. Ссылаясь на аналитику Всемирного банка, спикер отметил, что наиболее востребованной представляется тема трудовой миграции, одним из инструментов реализации которой может стать разработанная ФЦИ ЕАБР при поддержке правительства Российской Федерации цифровая платформа "Работа в ЕАЭС". Спикер презентовал платформу для слушателей из африканских стран и пригласил более подробно ознакомиться с ее возможностями.





Кроме того, Тигран Саркисян привел в пример опыт реализации флагманского проекта ФЦИ ЕАБР - мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", которое было запущено в конце 2020 года. По итогам 2021 года к нему присоединились практически все государства Евразийского региона, что дало возможность восстановить передвижение между странами. Приложение стало первым в мире образцом "ковидного паспорта", который полностью учитывает требования защиты персональных данных. К настоящему моменту загружено 5 млн результатов анализов, сданных более чем в 8 тыс. подключенных лабораториях. Приложение получило высокую оценку руководства государств - членов ЕАЭС, а также выиграло премию Ассоциации институтов финансирования развития в АТР ADFIAP Sustainable Awards 2022 в номинации "Развитие технологий".





В завершение заместитель председателя правления банка пригласил всех заинтересованных участников рынка как на евразийском пространстве, так и за его пределами, в том числе и в Африканском союзе, принять участие в годовом собрании Евразийского банка развития, которое пройдет в Алматы 27-28 июня.



