Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Италию на $900 млн

Фото: primeminister.kz

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и заместитель председателя совета министров - министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни обсудили актуальные вопросы сотрудничества в машиностроении, энергетике, в том числе в области развития возобновляемых источников, а также в агропромышленном секторе, сфере образования и других направлениях. Об этом - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и заместитель председателя совета министров - министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни обсудили актуальные вопросы сотрудничества в машиностроении, энергетике, в том числе в области развития возобновляемых источников, а также в агропромышленном секторе, сфере образования и других направлениях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.





Премьер-министр подчеркнул, что Италия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана в мире и занимает первое место среди стран ЕС. Двусторонний товарооборот в прошлом году вырос почти на 55%, достигнув порядка $15 млрд.





Тем не менее мы видим значительный потенциал для наращивания торговли. Мы готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Италию по 110 товарным позициям на сумму свыше $900 млн", - сказал Алихан Смаилов.





Как отметил глава правительства, Италия стабильно входит в пятерку крупнейших инвесторов из ЕС в экономику РК. Общий приток инвестиций за последние 17 лет достиг $7,3 млрд. По итогам прошлого года их объем вырос почти в 2,5 раза и составил порядка $300 млн.





Инвестиционное взаимодействие между нашими странами подкрепляется новыми совместными проектами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении этого сотрудничества", - подчеркнул премьер-министр.





Алихан Смаилов также приветствовал открытие нового офиса посольства Италии в Астане, отметив, что это несомненно внесет весомый вклад в наращивание деловых контактов и окажет положительный эффект на развитие взаимной торговли.





В свою очередь Антонио Таяни обозначил готовность Италии укреплять отношения с Казахстаном в различных направлениях. Приоритетом при этом являются торговля, энергетика и промышленность.





Мы готовы открывать совместные предприятия, запускать новые казахстанские компании в Италии. Мы также хотели бы создать бизнес-совет, который бы способствовал еще более крепкому сотрудничеству между нашими предприятиями", - сказал он.





Антонио Таяни также обозначил интерес Италии увеличить торговое присутствие в Казахстане, в частности в сфере производства одежды. Кроме того, он отметил важность открытия нового итальянского института культуры в Алматы, который будет способствовать увеличению обмена студентами между двумя странами.



