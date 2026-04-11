10.04.2026, 14:25 76041
Казахстан начинает ощущать ущерб от ноябрьских атак на КТК - эксперт
По оценкам Байдильдинова, совокупные потери за период с ноября по конец марта превышают $2 млрд
Рассказать друзьям
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан начинает ощущать экономический ущерб от ноябрьских атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), и даже рост цен на нефть не смог компенсировать недополученные доходы. Об этом заявил эксперт по энергетике Олжас Байдильдинов, сообщает "Sputnik Казахстан".
По его словам, в марте поступления в Национальный фонд составили около $170 млн. Для сравнения: за первый квартал 2025 года, несмотря на более низкие цены на нефть, в фонд поступило около $1,7 млрд.
Понятно, что это данные за разные периоды, но порядок цифр показателен. Мы только начинаем чувствовать этот ущерб", - отметил эксперт.
По оценкам Байдильдинова, совокупные потери, включая недополученную выручку, ущерб инфраструктуре КТК, а также снижение добычи нефти и газа, за период с ноября по конец марта превышают $2 млрд.
Из этой суммы около $600 млн недополучил непосредственно казахстанский бюджет. Как подчеркнул эксперт, эти средства могли быть направлены на строительство десятков школ и больниц.
Напомним, в ноябре 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. По данным Минэнерго, Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру КТК.
новости по теме
10.04.2026, 17:20 63901
ЕАБР инвестировал в экономику Казахстана $5,2 млрд
Особое внимание уделяется поддержке цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что ЕАБР инвестировал в экономику Казахстана $5,2 млрд, сообщает Акорда.
За время осуществления реализации стратегии ЕАБР на 2022-2026 годы совокупный объем инвестиций достиг 9,2 млрд долларов. В экономику Казахстана было инвестировано 5,2 млрд долларов - это сопоставимо с объемом инвестиций банка за предыдущие 15 лет. Порядка 2,1 млрд долларов направлено на развитие промышленности, 1 млрд долларов - в энергетику, 1 млрд долларов - в транспортную инфраструктуру, 1,1 млрд долларов - в финансовый сектор. Особое внимание уделяется поддержке цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта", - заявили в пресс-службе.
Также Николай Подгузов представил главе государства прогнозы ЕАБР, согласно которым рост ВВП Казахстана в 2026 году составит не ниже 5,5%. Отмечается, что этому способствуют непрерывная инвестиционная активность, масштабные инфраструктурные программы, стабильный внутренний спрос и прочные социальные показатели.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительное расширение географии присутствия банка. По его мнению, это способствует реализации новых инициатив и укреплению региональной экономической интеграции.
По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и инвестиционного сотрудничества в интересах устойчивого развития экономики Казахстана.
Ранее сообщалось, что ЕАБР и "Кселл" объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации Казахстана.
10.04.2026, 16:17 71636
Товарооборот между Казахстаном и США достиг $3,19 млрд
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки достиг $3,19 млрд, за январь-февраль 2026 года - $487,4 млн, сообщает пресс-служба правительства РК.
Казахстанско-американское сотрудничество сегодня развивается динамично. В его основе - прочные отношения между лидерами наших стран, стратегическое видение которых придает практический характер нашей совместной работе. Мы рассчитываем, что тесный диалог на высшем политическом уровне будет и далее создавать благоприятные условия для углубления торгово-экономических связей между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов в ходе встречи с послом США в Казахстане Джули Стаффт.
Также была отмечена значимость США как одного из ключевых стратегических инвесторов в экономику Казахстана. В настоящее время в стране успешно функционируют более 600 компаний с американским участием.
Между нашими странами сложились беспрецедентные отношения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил четкую позицию касательно инициатив президента США Дональда Трампа по Совету мира и Авраамовым соглашениям. Это все исторические и прорывные инициативы. Соединенные Штаты Америки и президент Трамп благодарны Казахстану за поддержку", - отметила Джули Стаффт.
По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению торгово-экономического партнерства, а также реализации совместных проектов по приоритетным направлениям.
Ранее сообщалось, что взаимная торговля Казахстана и Баварии достигла 3,4 млрд евро.
09.04.2026, 13:25 121656
Когда Казахстан ощутит эффект от роста цен на нефть, ответили в Минэнерго
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов ответил на вопрос, когда Казахстан ощутит выгоду от скачка мировых цен на нефть, передает корреспондент агентства.
Выступая на брифинге в сенате, Санжар Жаркешов отметил, что стоимость нефти меняется практически ежедневно. Министерство, по его словам, сосредоточено не на прогнозировании, а на текущих задачах - обеспечении внутреннего рынка, стабильной добыче, бесперебойной переработке, а также эффективной работе экспортных маршрутов.
Отвечая на вопрос о возможной выгоде для экономики от роста цен на нефть, вице-министр пояснил, что резкие изменения стоимости сырья не сразу отражаются на доходах страны. Это связано с тем, что большинство экспортных контрактов заключаются на долгосрочной основе, а не по спотовым ценам.
Как отметил Жаркешов, согласно мировой практике, положительный эффект от удорожания нефти становится ощутимым лишь спустя некоторое время - ориентировочно через полгода.
Также Жаркешов прокомментировал ситуацию на рынке ГСМ после отмены моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.
По его словам, после завершения моратория с 1 апреля рынок ГСМ функционирует на рыночных принципах - стоимость топлива формируется исходя из спроса и предложения. При этом на данный момент резких изменений цен не зафиксировано.
Жаркешов отметил, что в стране сформированы достаточные запасы топлива: порядка 600 тысяч тонн бензина и около 600 тысяч тонн дизельного топлива. Эти объемы позволяют полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка.
Спикер подчеркнул, что власти продолжают внимательно следить за ситуацией: мониторинг осуществляют Агентство по защите и развитию конкуренции, а также региональные штабы при акиматах.
08.04.2026, 16:56 186901
Пенсионный возраст женщин сравняют с мужским к 2031 году - Минтруда
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сохраняет курс на поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, несмотря на действующую паузу в реформе. Об этом в кулуарах мажилиса сообщила вице-министр труда и соцзащиты Виктория Шегай.
По словам вице-министра труда, ранее принятое решение о приостановке повышения пенсионного возраста остается в силе до 2028 года, однако в дальнейшем процесс будет возобновлен и продолжится в рамках действующего законодательства. В итоге к 2031 году возраст выхода на пенсию для женщин планируется сравнять с мужским - 63 года.
Шегай подчеркнула, что эта мера напрямую связана с особенностями накопительной пенсионной системы Казахстана. Размер будущих выплат зависит от продолжительности трудового стажа и объема пенсионных отчислений. Соответственно, более ранний выход на пенсию сокращает период участия в системе и приводит к меньшим выплатам. Повышение возраста, как считают в министерстве, должно обеспечить женщинам более высокий уровень пенсионного обеспечения и приблизить его к мужскому.
Отметим, что действующий возраст выхода на пенсию для женщин составляет 61 год и сохраняется на этом уровне в рамках введенного моратория.
Решение о "заморозке" было принято в конце 2022 года. Пенсионный возраст для женщин зафиксировали на уровне 61 года на период с 2023 по 2028 год. Это стало реакцией властей на общественную критику прежней реформы, предусматривавшей более раннее и непрерывное повышение возраста.
Изначально повышение началось еще в 2018 году - возраст ежегодно увеличивали на шесть месяцев. Предполагалось, что уже к 2027 году он сравняется с мужским (63 года), однако затем сроки пересмотрели и сдвинули.
07.04.2026, 16:32 242386
В Алматы при поддержке китайских инвесторов создадут НИИ в сфере горнодобычи Дополнено
Институт будет заниматься анализом состава минерального сырья, проектированием обогатительных испытаний и разработкой металлургических процессов
Рассказать друзьям
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках бизнес-форума "Алматы - Шанхай" представлен инвестиционный проект китайской компании Beijing Fuxing Yihua Technology Co., Ltd., предусматривающий создание научно-исследовательского института в области горнодобывающей промышленности, сообщили в акимате Алматы.
Планируется, что институт будет заниматься анализом состава минерального сырья, проектированием обогатительных испытаний и разработкой металлургических процессов.
Как сообщил представитель инвестора, вице-президент пекинской компании Фусин Ихуа, Казахстан обладает значительным потенциалом в горнодобывающей отрасли, однако в ряде направлений сохраняется дефицит научно-технологической экспертизы.
Казахстан - крупная горнодобывающая страна. В таких направлениях, как обогатительные испытания, разработка металлургических процессов и анализ состава минерального сырья, наблюдается определенный дефицит. Мы видим потенциал данного рынка", - подчеркнул он.
В Алматы состоялся бизнес-форум "Алматы - Шанхай", направленный на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя городами. Площадка объединяет представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения совместных проектов и новых направлений взаимодействия.
Дополнено 07.04.2026, 18.00
Китайская корпорация Shanghai Construction Group расширяет участие в инфраструктурных и городских проектах в Алматы. Об этом заявил вице-президент компании Сюэ Юншэн в ходе бизнес-форума "Алматы - Шанхай".
По его словам, компания планирует реализацию новых инициатив, включая проекты выставочного центра и комплексного транспортного планирования. Они направлены на развитие городской инфраструктуры, модернизацию транспортной системы и создание новых точек притяжения для туризма и бизнеса.
Сюэ Юншэн также отметил, что компания намерена и дальше расширять присутствие в регионе, опираясь на полный цикл компетенций - от проектирования до эксплуатации объектов.
Мы готовы совместно с партнерами из Алматы реализовывать практические проекты и вносить вклад в устойчивое развитие города", - добавил он.
Напомним, по итогам торгово-экономической миссии в Циндао казахстанские компании достигли договоренностей с китайскими партнерами на общую сумму $125 млн.
07.04.2026, 13:45 248231
Электричество к концу второго квартала может подорожать в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Тарифы на электричество могут повысить к концу второго квартала в Казахстане, сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве.
Возможно, к концу второго квартала какие-то изменения будут. Мы регулируем тариф на выработку электроэнергии. По электроэнергии заявки поступали, как в прошлом году, так и сейчас коллеги обращаются", - заявил Сунгат Есимханов.
Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в 2025 году вновь могут вырасти. Минэнерго намерено ввести новые предельные тарифы на электроэнергию.
Согласно опросу, проведенному агентством Kazakhstan Today, 87% респондентов считают, что счета за электричество значительно выросли после перехода на единый часовой пояс.
Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
Экономист и энергетик, бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев также считает, что этот час потребления электроэнергии увеличивает счета казахстанцев.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
07.04.2026, 12:38 249781
Минэнерго: экспорт казахстанской нефти по КТК продолжается
Фото: КТК
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанской нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму стабильно продолжается после атак беспилотников на объекты, сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве.
По информации моих коллег, с этого блока работа наших нефтяных всех направлений стабильная, и по КТК экспорт стабильно продолжается. Поэтому, наверное, коллеги все это перепроверят и вам дополнительную информацию дадут", - заявил он.
Напомним, в результате атаки беспилотников повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.
Кроме того, сообщалось, что повреждена и гражданская инфраструктура Новороссийска, включая частные и многоквартирные жилые дома. Ранены мирные жители, среди них дети.
07.04.2026, 12:10 195976
Поднимут ли цены на топливо в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Поднимут ли цены на топливо в Республике Казахстан после отмены моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, рассказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве.
Я убежден, и мои коллеги это подтверждают, что никакого резкого роста на ГСМ не будет. Наверное, рыночный будет, вы же видите - у соседей там намного дороже эти все виды топлива. Поэтому постепенно небольшой рост возможен, но, я думаю, никаких резких скачков не будет", - заявил Сунгат Есимханов.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса высказался о возможном росте цен на бензин после отмены моратория.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.04.2026, 11:20Токаев наградил известных ученых Казахстана 11.04.2026, 12:1515946Личные данные студентов КазНУ вновь утекли в сеть: прокуратура начала проверку 11.04.2026, 11:3210401В Павлодаре студента осудили на 10 лет за изнасилование девочки 11.04.2026, 11:015421В Италии ввели отпуск по уходу за питомцем 11.04.2026, 11:504146Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю 04.04.2026, 18:58378991Суд постановил выдворить из Казахстана нарушавших общественный порядок в Алматы подростков 06.04.2026, 16:53378846В Алматы негласные патрули отслеживают "шашечников" внутри транспортного потока 06.04.2026, 14:42377116В Каскелене пройдут съемки четвертой части "Доспехов Бога" с Джеки Чаном 04.04.2026, 18:15371991Китайский блогер награждена орденом "Достық" II степени 06.04.2026, 12:55328966Назначен новый гендиректор телеканала КТК 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации895096ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:40680316Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта679006Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 13.03.2026, 13:15677771Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43595336Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?