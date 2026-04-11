Казахстан начинает ощущать ущерб от ноябрьских атак на КТК - эксперт

Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан начинает ощущать экономический ущерб от ноябрьских атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), и даже рост цен на нефть не смог компенсировать недополученные доходы. Об этом заявил эксперт по энергетике Олжас Байдильдинов, сообщает " Sputnik Казахстан".





По его словам, в марте поступления в Национальный фонд составили около $170 млн. Для сравнения: за первый квартал 2025 года, несмотря на более низкие цены на нефть, в фонд поступило около $1,7 млрд.





Понятно, что это данные за разные периоды, но порядок цифр показателен. Мы только начинаем чувствовать этот ущерб", - отметил эксперт.





По оценкам Байдильдинова, совокупные потери, включая недополученную выручку, ущерб инфраструктуре КТК, а также снижение добычи нефти и газа, за период с ноября по конец марта превышают $2 млрд.





Из этой суммы около $600 млн недополучил непосредственно казахстанский бюджет. Как подчеркнул эксперт, эти средства могли быть направлены на строительство десятков школ и больниц.





Напомним, в ноябре 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. По данным Минэнерго, Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру КТК.