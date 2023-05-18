Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ КоспаеваДесятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
17.05.2023, 19:45 11376
КНР занимает четвертое место в списке основных инвесторов в экономику РК
С 2005 года валовой приток китайских инвестиций в Казахстан составил 23,2 млрд долларов
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 2005 года валовой приток китайских инвестиций в Казахстан составил 23,2 млрд долларов, что ставит КНР на четвертое место в списке основных инвесторов в экономику Казахстана после Нидерландов, США и Швейцарии, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Китайские капиталовложения достаточно диверсифицированы и направлены в основном в нефтегазовый сектор, обработку, строительство, оптово-розничную торговлю, финансовую деятельность и транспортно-складскую отрасль.
Как сообщил во вторник заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин во время рассмотрения в ГА ООН вопроса о зоне мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии, Китай готов постоянно расширять всеобъемлющее сотрудничество со странами Центральной Азии и содействовать выводу взаимных отношений на новую ступень.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры.
В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику подписан ряд документов.
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17.05.2023, 18:50 11281
Стали известны тарифы на транспортировку российской нефти в Китай через Казахстан
Стоимость транспортировки нефти составляет 2,1 доллара за тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара к тенге
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства РК, предусматривающий актуализацию объемов транзита, тарифов и расчета за транзит нефти РФ через Казахстан в Китай.
Стоимость транспортировки нефти в количестве 10 млн тонн в год, принадлежащей уполномоченной организации российской стороны на законном основании, по маршруту транспортировки составляет 2,1 доллара за тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара к тенге, установленного Национальным банком РК на момент платежа. В проекте документа подчеркивается, что стоимость транспортировки нефти утверждается на весь срок действия соглашения.
Напомним, АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китайскую Народную Республику.
Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между правительством России и правительством Казахстана о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию РК в КНР от 24 декабря 2013 года. Дополнительное соглашение к договору между АО "КазТрансОйл" и ПАО "НК "Роснефть" предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китай и сохранение действующего тарифа.
17.05.2023, 16:19 14241
В Казахстане промпроизводство выросло на 3,5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане индекс промышленного производства в январе-апреле 2023 года составил 103,5%.
За этот период произведено промышленной продукции на сумму 15124,8 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли - на 7078,1 млрд тенге (46,8% от общего объема), в обрабатывающей - на 6931,5 млрд тенге (45,8%)", - сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Отмечается рост производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 2%, обрабатывающей промышленности - на 5,1%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,9%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 7,4%.
Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Абай, Жетысу, Алматинской областях и Алматы.
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе-апреле 2023 года Индекс промышленного производства составил 102%, что обусловлено ростом добычи сырой нефти (103,2%), природного газа (104,4%), руд, кроме железных (103,2%) и прочих полезных ископаемых (120,6%).
В обрабатывающей промышленности Индекс промышленного производства в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 105,1%. Рост отмечен в производстве продуктов питания на 7,7%, напитков - на 6,9%, продуктов нефтепереработки - на 3,7%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 3,6%, резиновых и пластмассовых изделий - на 8,1%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 15,8%, машиностроении - на 35,9%.
Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 регионах республики, снижение наблюдается в Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской областях, городах Астане и Шымкенте.
17.05.2023, 12:35 18681
Объем услуг каршеринга уменьшился на 37% за год в Казахстане
В целом объем услуг по аренде, прокату и лизингу в РК в стоимостном выражении практически не изменился
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В структуре услуг по аренде, прокату транспортных средств на каршеринг пришлось 80,3 млрд тенге, что на 37% ниже показателя прошлого года.
Объем услуг по аренде, прокату и лизингу транспортных средств, как легковых, так и грузовых, а также водного и воздушного транспорта, строительных машин и оборудования, сельхозтехники, продуктов интеллектуальной собственности, компьютерного и периферийного оборудования и прочего за январь-декабрь 2022 года составил 541,2 млрд тенге, информирует портал finprom.kz.
В деньгах это на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, однако в реальном выражении наблюдается спад в секторе. Годом ранее объем услуг в секторе показывал спад в деньгах на 9,2%.
Более трех четвертей всего объема услуг по аренде, прокату и лизингу пришлось лишь на 4 из 20 регионов РК - мегаполисы Астану и Алматы (125,7 млрд и 104,4 млрд тенге соответственно), а также нефтегазовые регионы, Мангистаускую и Атыраускую области (97,9 млрд и 83,5 млрд тенге соответственно). Наименьшие объемы услуг в секторе пришлись на Жетысускую (626,8 млн тенге), Туркестанскую (1,1 млрд тенге) и Алматинскую (2,2 млрд тенге) области", - рассказали аналитики.
В структуре услуг по аренде, прокату и лизингу наибольший объем пришелся на аренду легковых автомобилей и легких транспортных средств: 80,3 млрд тенге, при этом по сравнению с январем-декабрем 2021 года показатель сократился в стоимостном выражении на 37%.
Следом идет аренда грузовых автомобилей: 67,6 млрд тенге, рост за год - на 21,9%.
Значительные объемы услуг в секторе пришлись также на аренду водных транспортных средств и оборудования (57,1 млрд тенге - сразу в 6 раз больше по сравнению с 2021 годом) и аренду строительных машин и оборудования (50,7 млрд тенге, рост за год - в 1,5 раза).
17.05.2023, 12:25 19326
Мегапроект ЕАБР "Евразийский транспортный каркас" удостоен премии ADFIAP Sustainable Awards 2023
ЕТК - основа транспортной системы Центральной Азии - самой удаленной от морских портов и международных рынков континентальной части Азиатско-Тихоокеанского региона
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Один из ключевых инвестиционных мегапроектов Евразийского банка развития "Евразийский транспортный каркас" получил премию ADFIAP Sustainable Awards в категории "Развитие торговли". Церемония награждения проводится в рамках 46-й ежегодной встречи Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) 15-17 мая в Алматы, Казахстан, сообщили в пресс-службе ЕАБР.
Евразийский транспортный каркас" является не только инфраструктурным проектом, но и важным фактором развития всего региона. Он создает мощный транспортный каркас, объединяющий страны Центральной Азии и обеспечивающий эффективную торговую связь между Азией, Европой и Ближним Востоком. Транспортная сеть становится все более привлекательной для инвесторов и предпринимателей, предоставляя новые возможности для развития торговых и логистических компаний. Этот проект - пример успешного партнерства и сотрудничества, демонстрирующего, что совместные усилия могут преодолеть любые преграды и достичь впечатляющих результатов", - отметил в ходе церемонии награждения председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Евразийский транспортный каркас - основа транспортной системы Центральной Азии - самой удаленной от морских портов и международных рынков континентальной части Азиатско-Тихоокеанского региона.
Строительство ЕТК осуществляется путем развития и сопряжения широтных и меридиональных транспортных коридоров и маршрутов в целях снижения негативного влияния "больших расстояний" и высоких транспортных издержек на экономики и социальное развитие региона.
Развитие транспортного каркаса должно способствовать снятию "континентального проклятия" с Центральной Азии, не имеющей выхода к морю (отсутствие выхода к морю снижает темп роста ВВП стран региона на 1,5% в год), содействуя превращению ее в перекресток торговых и транспортных путей, связывающих Азию с Европой и Ближним Востоком.
ЕАБР ведет последовательную работу по развитию ЕТК путем проведения исследования о развитии входящих в него международных транспортных коридоров; участия в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие ЕТК; оказания технического содействия странам региона; а также развития многостороннего сотрудничества с другими международными банками развития, международными межправительственными организациями.
В 2021 и 2022 годах ЕАБР выпустил 2 доклада, посвященных развитию международного транспортного коридора Север - Юг - главной меридиональной составляющей ЕТК.
В первом докладе, выпущенном в 2021 году, проведен анализ грузовой базы коридора Север - Юг (доступен по ссылке). Во втором докладе (доступен по ссылке), опубликованном в 2022 году, на основе данных из открытых источников, национальных транспортных стратегий и программ была подготовлена база данных инвестиционных проектов развития МТК "Север - Юг". В нее вошли более 100 инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время либо запланированных к осуществлению до 2030 года, на общую сумму свыше 38 млрд долларов.
Результаты доклада ЕАБР подтвердили, что реализация инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры в совокупности с мерами по совершенствованию "мягкой" инфраструктуры позволят нарастить объем и увеличить скорость перевозок грузов не только на МТК "Север - Юг", но и на сопрягающихся с ним коридорах и маршрутах, входящих в ЕТК.
На протяжении последних лет для создания и развития ЕТК ЕАБР принял участие в реализации конкретных инфраструктурных проектов. Это создание автомобильного пункта пропуска "Нур жолы" и транспортно-логистического центра на границе Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, строительство скоростной автомагистрали "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), строительство Большой Алматинской автомобильной дороги (БАКАД) и международного аэропорта Алматы в Казахстане и др.
15-17 мая в Алматы проходит конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также 46-е заседание Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP). Принимающей организацией выступает ЕАБР.
Напомним, ЕАБР примет участие в реализации единой инвестиционной платформы Казахстана.
17.05.2023, 10:13 22351
Четыре новых формы занятости введены в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях законодательного регулирования гибких форм занятости, получивших широкое распространение во всем мире, в рамках Социального кодекса законодательно закреплены 4 новых режима трудовой деятельности, что расширит для казахстанцев возможности участия на рынке труда, сообщили в пресс-службе министерства.
На фоне быстрого развития технологий на рынке труда появились новые гибкие формы занятости, которые после пандемии коронавирусной инфекции оказались на пике актуальности и изменили трудовую деятельность многих граждан. Главным преимуществом гибких форм занятости является создание условий для сочетания труда работников с их индивидуальными потребностями, особенно для отдельных групп населения, для которых традиционный формат занятости может являться неудобным и ограничивать их возможности участия на рынке труда", - рассказали в МТСЗН.
В целях законодательного регулирования гибких форм занятости в рамках Социального кодекса введены следующие режимы:
1. Совместное трудоустройство - прием работодателем нескольких (обычно двух) работников для совместного выполнения одной трудовой функции. К примеру, в силу уважительных причин (состояние здоровья, семейные обязанности и другие) гражданин может работать только половину дня, в таком случае работодатель может на вторую половину привлечь другого человека на эту же позицию.
Данный режим позволит защитить интересы работников, которые не имеют возможности работать полный рабочий день ввиду возраста, состояния здоровья, наличия детей, а также привлекать учащихся для выполнения работ в свободное от учебы время. В свою очередь работодатели смогут сохранить полный график работы, не создавая сбоя производственного процесса", - пояснили в ведомстве.
2. Скользящий график работы - работа в различные дни недели с различной продолжительностью рабочей смены.
Специфика отдельных организаций (торговые центры, места общественного питания и другие) не позволяют в полной мере равномерно распределить объем работы с учетом ограничений, предусмотренных трудовым законодательством. В связи с этим путем введения скользящего графика будет обеспечена организация работы (равномерное распределение) с учетом объема нагрузки работы", - рассказали специалисты.
3. Чередование четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели.
Данный график работы может устанавливаться по просьбе работника, но необходимо согласие работодателя.
Введение этого режима позволяет с учетом производственного процесса предоставить работнику возможность сочетать обязанности по работе с личными и семейными нуждами. Работа в таком режиме не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда", - разъяснили в пресс-службе.
4. Платформенная занятость - это динамично развивающийся гибкий формат трудовой деятельности, который может выполнять роль как основной, так и дополнительной занятости.
Главным преимуществом платформенной занятости является возможность совмещения с основной работой, гибкость рабочего времени, баланс работы и личной жизни", - подчеркнули в министерстве.
В ведомстве подытожили, что внедрение и развитие гибких форм трудовых отношений позволит получить дополнительный заработок для работников, увеличить занятость, повысить трудовую мобильность, а также создать условия для сочетания труда работников с их индивидуальными потребностями (семья, обучение, временная нетрудоспособность и др.).
17.05.2023, 08:48 24266
Правительство РК приняло меры по недопущению вывоза субсидируемых удобрений
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК утвержден перечень отдельных видов удобрений, экспорт которых смогут осуществлять только их производители. Мера принимается для борьбы с вывозом данной продукции за пределы республики и поддержки отечественных сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Речь идет о таких видах удобрений, как нитрат аммония и аммофос, которые очень востребованы у аграриев. Для насыщения ими внутреннего рынка, что особенно важно в весенний полевой сезон, правительство страны осуществляет субсидирование их стоимости в размере 50%. Вместе с тем низкими ценами пользуются и перекупщики. Так, таможенные органы фиксируют факты экспорта субсидируемых удобрений казахстанского происхождения другими субъектами рынка, помимо их производителей. Это приводит к снижению обеспеченности отечественных аграриев", - сообщили в пресс-службе.
В связи с этим правительством принято решение предоставить исключительное право на экспорт данных видов удобрений только их производителям. Вместе с тем потребность отечественных аграриев будет обеспечиваться в приоритетном порядке согласно заявкам акиматов регионов.
Отмечается, что на основании принятого постановления в установленные законом сроки будет разработан ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи соответствующих лицензий. Лицензиаром определен Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
16.05.2023, 20:41 34141
В Алматы прошел Международный форум инвесторов
Фото: МНЭ РК
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прошло 46-е ежегодное собрание Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP), сообщает пресс-служба МНЭ РК.
На сессии "Инвестиционная привлекательность Центральной Азии" директор департамента инвестиционной политики МНЭ РК Алия Есдаулетова рассказала о механизмах стимулирования инвестиционной активности в Казахстане.
Что сделано для инвестиционной привлекательности страны
В РК функционируют 14 специальных экономических и 33 индустриальных зон, которые предоставляют инфраструктуру и широкий спектр инвестиционных преференций.
Упрощены процедуры открытия и ведения бизнеса.
Компании, работающие в приоритетных секторах, получают освобождение от налогов и таможенных пошлин, натурные гранты, инвестиционные кредиты и упрощенные разрешения на работу и др.
Инвесторы могут подписать с правительством соглашения об инвестициях при реализации инвестпроектов. Они получают гарантию неизменности действующих законодательных условий. Этот механизм направлен на привлечение частных средств в крупные проекты.
На сегодня создана прочная нормативная правовая база и благоприятные условия для инвестиционной деятельности. Это способствовало привлечению беспрецедентного количества прямых иностранных инвестиций в прошлом году - 28 млрд долларов. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.
Также законодательством предусмотрена возможность заключения соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет предприятиям-товаропроизводителям. В свою очередь инвестор обязуется вложить средства (не менее 500 млн долларов) в запуск или модернизацию производства, обучение казахстанских кадров", - уточнила Есдаулетова.
Для перезагрузки механизмов ГЧП приняты поправки в соответствующий закон. Теперь все проекты будут проходить конкурсные процедуры. Это повысит их качество.
В целом для дальнейшего улучшения инвестклимата утверждена новая концепция инвестполитики РК, с 76 странами действует безвизовый режим, функционирует институт инвестиционного омбудсмена. Для продвижения стандартов ответственного ведения бизнеса и руководящих принципов ОЭСР в Казахстане создан национальный контактный центр при МНЭ РК.
16.05.2023, 20:30 30196
"Казахтелеком" планирует направить на выплату дивидендов за 2022 год более 33 млрд тенге
Предложенная сумма более чем в три десятка миллиардов тенге в расчете на одну простую акцию составит 3038,36 тенге
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейший телеком-оператор страны планирует направить на выплату дивидендов собственникам своих акций за 2022 год свыше 29% от консолидированного чистого дохода, или более 33 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба АО "Казахтелеком".
Соответствующее предложение направлено советом директоров "Казахтелекома" на рассмотрение годового общего собрания акционеров компании. Об этом 16 мая в ходе традиционного "дня эмитента", проводимого на площадке Казахстанской фондовой биржи, сообщила главный финансовый директор оператора Людмила Атамуратова.
По словам Атамуратовой, предложенная сумма в более чем три десятка миллиардов тенге в расчете на одну простую акцию составит 3038,36 тенге. Для сравнения - размер дивидендов по итогам 2021 года был немного выше (3590,4 тенге на 1 акцию), что отчасти было связано с продажей 24% акций своей дочерней организации АО "Кселл" на фондовом рынке.
Согласно опубликованной консолидированной отчетности по итогам 2022 года, выручка группы компаний увеличилась на 7% и составила 634 млрд тенге против 594 млрд тенге по итогам 2021 года, а чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%. При этом увеличение выручки было достигнуто в как в фиксированном, так и мобильном сегментах услуг.
Вместе с тем показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в 2022 году вырос в 3,7 раза относительно 2018 года, составив 285,3 млрд тенге в 2022 году. По показателю EBITDA margin, характеризующему рентабельность деятельности компании, группа АО "Казахтелеком" поддерживает высокий уровень в 45% по итогам 2022 года, что лучше результатов сопоставимых телеком-компаний. У турецких операторов Turk Telecom и Turkcell соответствующий показатель за 2022 год составил 37,3% и 40,1%, у Emirates Telecommunications Corporation из ОАЭ - 39,2%, у российского МТС - 40,5%. В среднем у сопоставимых компаний показатель EBITDA margin за 2022 год составляет 39,3%, что гораздо меньше, чем у группы компаний", - отметила главный финансовый директор АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова.
По словам главного финдиректора компании, указанные финансово-экономические достижения в прошлом и предыдущих годах позволяют браться за достаточно амбициозные проекты и успешно их воплощать в жизнь. Так, например, в 2018-2020 годах "Казахтелекому" государством было доверена реализация масштабного инфраструктурного проекта по обеспечению сел республики скоростным, оптическим интернетом. Тогда компанией было построено более 14,3 тысячи километров "оптики" в 837 населенных пунктах в различных регионах и уголках страны. А в прошлом году группа компаний инвестировала 121,5 миллиарда тенге в развитие телеком-инфраструктуры Казахстана. На долю инвестиций группы пришлось порядка 70% от общего размера инвестиций в основной капитал по направлению "Информация и связь" в республике.
Что касается текущего периода, то только в первой половине года группа компаний планирует инвестировать в проект по внедрению в стране стандарта связи пятого поколения около 160 миллиардов тенге. Из более чем 7 тысяч базовых станций 5G, которые компания намерена установить до 2027 года, более 390 базовых станций будут введены в эксплуатацию уже в текущем году в Астане, Алматы и Шымкенте. Кроме того, целый портфель проектов мы предложили в формируемый в настоящее время национальный проект "Доступный интернет", в который в общей сложности группа "Казахтелеком" готова инвестировать на 5-летнем горизонте порядка 370 млрд тенге собственных и заемных средств. Также компания продолжает работу над международным сложным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан в кооперации с AzerTelecom", - сообщила главный финансовый директор АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова.
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