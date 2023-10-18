Документ предусматривает приобретение 200 маневровых и магистральных тепловозов, создание инжинирингового и сервисных центров обслуживания в Казахстане

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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления CRRC Corporation Limited Сунь Юнцай обсудили вопросы сотрудничества в сфере машиностроения и железнодорожного транспорта, сообщает Акорда.





Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в рамках форума "Один пояс, один путь" будет подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и CRRC на сумму 1,3 млрд долларов. Документ предусматривает приобретение 200 маневровых и магистральных тепловозов, создание инжинирингового и сервисных центров обслуживания в Казахстане.





Президент отметил, что Казахстан заинтересован в глубокой локализации производства локомотивов с применением передовых технологий и созданием сервисных центров обслуживания железнодорожной техники. В этом ключе он подчеркнул, что Казахстан является ключевым транспортно-логистическим хабом, через который CRRC может получить доступ на рынки евразийского пространства и Европы. Глава государства поддержал планы компании по инвестированию на эти цели 200 млн долларов.





Отрадно, что на протяжении 20 лет ваша корпорация плодотворно сотрудничает с нашей страной. За эти годы Казахстан приобрел у компании около 300 пассажирских вагонов и локомотивов, а также 6 тысяч грузовых вагонов. Ваша продукция надежно зарекомендовала себя в Казахстане. Уверен, что мы имеем все возможности вывести наши партнерские взаимоотношения на новый уровень", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь руководитель CRRC Сунь Юнцай выразил признательность за поддержку, которая оказывается его компании в Казахстане. По его мнению, за 20 лет работы на казахстанском рынке достигнуты очень хорошие показатели взаимовыгодного сотрудничества.





Корпорация CRRC Corporation Limited является крупнейшим в мире производителем железнодорожного транспорта, ей принадлежит около 50% мирового рынка производства локомотивов.



