03.02.2023, 14:15 28291
Мишустин: Развитие экономических связей внутри ЕАЭС сдерживают дискуссии вокруг "цифры"
Страны уже много лет пытаются прийти к согласию относительно признания цифровой подписи или запуска общего реестра юридических лиц
Фото: telegram/UKIMET
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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Укрепление экономических связей внутри ЕАЭС сдерживают дискуссии вокруг развития "цифры" на его пространстве, заявил на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности" в Алматы премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Транснациональные корпорации беспрепятственно собирают сведения о гражданах и компаниях. Формируют на их базе развернутые пользовательские профили. У нас же в Евразийской экономической комиссии дискутируют из-за того, что внесение вин-номера коммерческого колесного транспортного средства в общую союзную базу данных может создать угрозу национальному суверенитету государств "Пятерки", - посетовал российский премьер.
Он отметил, что страны уже много лет пытаются прийти к согласию относительно признания цифровой подписи или запуска общего реестра юридических лиц.
Даже полезное мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" не сразу обрело поддержку. Его внедрение сопровождалось серьезными дискуссиями с отдельными партнерами и коллегами", - добавил Мишустин.
По его словам, активное развитие электронной торговли в странах ЕАЭС привело к противоречиям в области налогового регулирования. На их решение ушло около двух лет. Все это заметно сдерживает укрепление экономических связей внутри Союза.
По мнению Мишустина, для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов между государствами Союза необходима общая платформа с интегрированными национальными сегментами. В пример он привел новое мобильное приложение "Работа в ЕАЭС", к которому подключена российская база данных, со сведениями о нескольких сотнях тысяч вакансий. Приложение призвано стать современной платформой для общего рынка труда.
Буквально на днях к сервису присоединилась Армения. Рассчитываем, что и другие партнеры также станут участвовать", - подчеркнул глава российского правительства.
Свободному движению товаров, по словам Мишустина, должна способствовать экосистема цифровых транспортных коридоров Союза.
Ее главная задача - помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок. Обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие с уполномоченными органами как внутри стран, так и на уровне Евразэс. Наладить эффективное выстраивание маршрутов и бронирование придорожной транспортной инфраструктуры", - пояснил Мишустин.
Документооборот, по его словам, тоже должен перейти в электронный вид.
Все это поможет сформировать развернутую технологическую инфраструктуру. Создать основу для "витрины" национальных сервисов", - отметил Мишустин.
Для обеспечения свободного движения капиталов между странами Союза он предложил развивать взаимодействие платежных систем государств "Пятерки".
Напомним, в Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty. Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.
Гостям были презентованы крупные проекты: eGov Mobile, Smart Data Ukimet, Smart Industry Management Platform, страновые технопарки, а также ряд стартапов. В частности, проект десятиклассницы Шолпан Аманкелды - "наноспутник Venus-Sat.kz", который призван исследовать состояние озонового слоя, астрономические движения в околоземном космическом пространстве и прогнозировать землетрясения, сообщает пресс-служба правительства.
На форуме также выступил премьер-министр РК Алихан Смаилов с предложениями по развитию цифрового партнерства стран - участниц ЕАЭС. В частности, он предложил создать в Алматы центр цифровых техкомпетенций.
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04.02.2023, 09:57 1116
В Казахстане запасов лука хватит до следующего урожая
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запасов лука хватит до следующего урожая. 150 тысяч тонн лука есть в запасе на сегодняшний день.
В Минсельхозе сообщили, что этого хватит до следующих урожаев, сообщает Almaty.tv.
Напомним, на вывоз из страны социально-значимого продукта был наложен запрет. Как поясняют в министерстве, сделано это из-за повышенного спроса на казахстанский продукт за рубежом. Ажиотажный спрос на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане. Так как это основной поставщик лука на мировом рынке. Дополнительное давление оказывают прошедшие морозы в южных регионах страны и в Узбекистане. Там был испорчен большой объем продукции. По данным бюро Нацстатистики, в прошлом году урожай лука составил 1 миллион тонн.
Нужно отметить, что правительство будет внимательно следить за ситуацией в стране и мире, чтобы своевременно снять запреты при улучшении рыночной конъюнктуры в ближайшей перспективе. Для минимизации негативных последствий от запрета экспорта лука для фермеров, на сегодняшний день реализуются различные механизмы для закупа лука у сельхозтоваропроизводителей через СПК, стабфонды, а также посредством оборотной схемы через торговые сети", - сказал пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК Дамир Егизбаев.
Ранее заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин прокомментировал цены на лук в стране.
03.02.2023, 20:15 16931
Совет ЕЭК предоставит тарифные льготы на говядину для производства мясной продукции
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифных льгот в отношении говядины, ввозимой для производства мясной продукции в 2023 году, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
Льготы касаются поставок в объемах до 10 тысяч тонн в Армению, до 7,5 тысячи - в Беларусь, до 5 тысяч тонн - в Казахстан, до 2,5 тысячи тонн - в Кыргызстан, а также до 100 тысяч тонн - в Россию.
Основной объем импорта мяса из третьих стран приходится на замороженную продукцию, которая предназначена для производства мясных консервов и колбасных изделий. Одобренная сейчас мера направлена в первую очередь на обеспечение доступным сырьем производителей мясной продукции и стабилизацию потребительских цен на нее, отметили в торговом блоке ЕЭК.
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
03.02.2023, 16:59 23431
По итогам Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов
Фото: t.me/KZgovernment
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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств стран ЕАЭС подписали ряд документов касательно обеспечения устойчивого экономического развития, осуществления ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок продовольствия, развития интегрированной информационной системы и др.
В частности, по итогам заседания Евразийского межправительственного совета были подписаны:
- Распоряжение "О макроэкономической ситуации в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития".
- Решение "О внесении изменений в Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере".
- Распоряжение "О внесении изменения в перечень товаров, по которым осуществляется подготовка индикативных балансов".
- Решение "Об утверждении Правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза".
- Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Евразийского межправительственного совета от 21 июня 2022 года № 11".
- Распоряжение "О дальнейшем развитии интегрированной информационной системы и цифровой повестки Евразийского экономического союза".
- Распоряжение "О ходе реализации совместного проекта государств - членов Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс".
- Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".
- План мероприятий на 2023 - 2025 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств
В ходе заседания премьер-министр РК Алихан Смаилов озвучил предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества стран ЕАЭС в приоритетных отраслях экономики. В своем выступлении он отметил положительную динамику экономических показателей организации по итогам прошлого года. Объем промышленного производства составил $1,5 трлн, в том числе в Казахстане - более $100 млрд с ростом на 1,1%. Кроме того, более чем на 5% вырос объем выпуска сельскохозяйственной продукции (в РК - свыше 9%).
Вместе с тем считаю, что данные показатели не соответствуют реальному потенциалу Евразийского экономического союза. Нам необходимо максимально сконцентрироваться на практической реализации мероприятий Стратегии развития до 2025 года и Договора о ЕАЭС. В первую очередь - это устранение барьеров во взаимной торговле", - сказал он.
По словам премьер-министра, в данном направлении все еще сохраняются элементы таможенного контроля на внутренних границах, фактически отсутствует национальный режим в госзакупках, широко применяются санитарные, ветеринарные и другие ограничения. Все это не дает бизнесу в полной мере ощутить преимущества ЕАЭС.
В этой связи придать импульс развитию транзитного потенциала и укреплению кооперационных связей может формирование бесшовных торговых потоков на пространстве Союза, а также ускоренная автоматизация информационного обмена.
Алихан Смаилов подчеркнул, что в целом дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции Казахстан видит в создании и реализации конкретных экономических проектов. При этом, по его мнению, нужно уделить достаточное внимание договоренностям в области судоходства, транзита, доступа к инфраструктуре, цифровизации госзакупок, а также полноценного функционирования рынков алкоголя и табака.
Премьер-министр РК также обозначил важность принятия системных мер по обеспечению доступности продуктов питания для населения. Это особенно актуально в условиях разрыва производственных цепочек и небывалых заморозков в странах-поставщиках ранних овощей и фруктов, что уже привело к существенному росту цен на рынках продтоваров.
Нужно фокусироваться на создании и финансировании совместных проектов по производству продуктов питания. В частности, тепличных хозяйств, откормочных площадок, торговой и складской инфраструктуры. Применяемые при этом фитосанитарные, ветеринарные и технические меры не должны создавать искусственных барьеров во взаимной торговле", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Кроме того, по его словам, на фоне структурных изменений торговли стран ЕАЭС необходимо решать вопросы ускоренного перемещения товаров внутри Союза без лишних формальностей. В качестве примера глава правительства привел казахстанскую систему прослеживаемости товаров.
В этой связи предлагаем предоставить возможность доплаты разницы сумм таможенных пошлин в отношении казахстанских изъятий. Отмечу, что такая возможность предусмотрена у других стран. Это, в том числе, даст дополнительные поступления в виде распределяемых таможенных пошлин. Прошу комиссию проработать данный вопрос", - сказал премьер-министр.
В заключение Алихан Смаилов призвал страны Союза ускорить интеграцию национальных информсистем, что позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле и активизировать процессы транзита и внешней торговли.
Мы создали ЕАЭС как открытое, равноправное интеграционное объединение, основанное на поиске компромиссных взаимовыгодных решений. Уверены, что реализация фундаментальных принципов Объединения в полной мере позволит использовать совместный потенциал для повышения благосостояния народов наших стран", - заключил он.
Глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что важно как можно скорее заложить прочный фундамент для раскрытия технологического потенциала наших стран.
Нужно объединить усилия для внедрения передовых научно-технических решений в ведущие секторы экономики. Речь идет в том числе об автомобильной, химической промышленности, о транспортном, сельскохозяйственном машиностроении, микроэлектронике, авиа- и судостроении, фармацевтике, альтернативной энергетике, биотехнологиях. Такую совместную работу следует вести как по линии министерств и ведомств, так и научно-исследовательских институтов и нашего экспертного сообщества. Необходимо создать производственные основы, используя собственные инновационные заделы и ресурсы, и сделать это с учетом передового международного опыта. Особое внимание, конечно, нужно уделить подготовке кадров", - сказал премьер РФ.
Он отметил, что у стран союза хорошие перспективы по интеграции на цифровом треке. Цифровая трансформация должна идти с применением собственных технологий, на основе единых принципов. Призываю коллег активнее развивать взаимодействие в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС, наладить обмен сведениями между уполномоченными ведомствами на этой единой платформе. Крайне актуально внедрение и общих цифровых решений в самых разных сферах.
В текущих условиях особое значение приобретает открытие совместных высокотехнологичных производств. На последнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре прошлого года наши президенты договорились о создании нового механизма льготного финансирования промышленной кооперации. Мы это также вчера обсуждали в узком составе. Он поддержит прорывные многосторонние проекты за счёт бюджета союза. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета государств "Пятерки". Нужно как можно скорее сделать такую помощь доступной для наших предприятий, активнее привлекать к работе институты развития", - добавил Мишустин.
Еще одно важное направление, по его словам, это укрепление продовольственной безопасности.
Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, наши страны обладают мощнейшей агропромышленной базой, позволяющей не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объемах. Очевидно, что свои преимущества можно и нужно использовать более продуктивно. Здесь хорошо себя зарекомендовал проект "Евразийский агроэкспресс". Мы дали ему старт год назад. Совокупный объем зарубежных поставок превысил 500 тыс. тонн, что существенно больше планов. Это мясо, молочная, масложировая, плодоовощная продукция. Сформирован солидный парк специализированных рефрижераторных контейнеров. Маршрутные поезда отправляются ежедневно", - сказал глава правительства РФ.
Учитывая успешные пилотные поставки, поддерживаем расширение проекта на страны коридора Север - Юг, прежде всего - Иран, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Туркменистан. Готовы также взаимодействовать по выстраиванию эффективной логистики на китайском направлении. Современные, быстрые и устойчивые каналы, логистические цепочки являются серьезным стимулом для аграрного сектора наших стран и существенным вкладом в глобальную продовольственную безопасность. Работа в этой сфере станет одним из приоритетов российского председательства в Союзе в этом году", - добавил он.
Кроме того, премьер-министр РФ отметил необходимость продолжить формирование общих энергетических рынков с одновременным продвижением зеленой климатической повестки.
Еще один приоритет - углубление взаимодействия в финансовой и фискальной сферах. Это касается наращивания доли взаимных расчетов в национальных валютах, расширения использования собственных платежных систем. Только так можно выровнять конкурентные условия для наших предприятий и создать благоприятную среду для инвесторов, устранить барьеры на внутреннем рынке союза. Отдельное внимание нужно уделить упрощению и сближению административных процедур для бизнеса и повысить гарантии защиты их прав", - заключил Мишустин.
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 7-9 июня в Сочи.
03.02.2023, 16:12 24911
О монополизации рынка электроэнергетики заявили в АЗРК
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О монополизации рынка электроэнергетики и принимаемых мерах по минимизации последствий рассказал на расширенной коллегии Агентства по защите и развитию конкуренции глава ведомства Марат Омаров.
Он отметил, что в связи с необходимостью привлечения инвестиций в создание новых и модернизацию действующих мощностей производства электроэнергии в Казахстане будет реализована концепция единого закупщика электроэнергии.
Монополизация электроэнергетического рынка создает новые риски, связанные с организацией торгов, распределением энергии и деятельностью единого закупщика", - подчеркнул Омаров.
По его словам, анализ торгов электрической мощностью свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы между станциями. Так, по итогам прошедших торгов практически всеми 23 станциями, за исключением одной - Степногорской, представлены заявки по максимально допустимой цене (590 тысяч тенге за МВт).
Этому способствовал факт отказа от конкурентной борьбы со стороны государственной станции ГРЭС-1, входящей в группу "Самрук-Энерго", которая последней из участников торгов представила заявку, реализовав только 48% располагаемой мощности. По данному факту результаты торгов изучаются на предмет наличия признаков картельного сговора между производителями электрической энергии", - рассказал глава АЗРК.
Также у антимонопольного органа имеются вопросы к деятельности единого закупщика мощности и электроэнергии у ВИЭ.
Если стоимость услуг по организации закупок электроэнергии у ВИЭ регулируется государством как услуга субъекта общественно значимого рынка, то стоимость услуг в качестве единого закупщика мощности государством не регулируется. Более того, остаток средств потребителей мощности, не распределенный между станциями, рассматривается оператором как финансовый доход компании, что влечет взимание 20% подоходного налога. Следовательно, потребителям мощности осуществляется неполный возврат средств с удержанием подоходного налога", - пояснил Омаров.
Он также добавил, что в законодательстве отсутствуют обязательства самих энергоснабжающих организаций, выступающих потребителями мощности, по возврату полученных средств конечным потребителям электроэнергии - населению и предпринимателям.
Также сложилась практика размещения единым закупщиком мощности средств потребителей на депозитах до их возврата и получения вознаграждения по ним.
Учитывая риски картелизации торгов, злоупотреблений при распределении электроэнергии и в деятельности оператора, антимонопольный орган примет меры по обеспечению прозрачности проводимых торгов, публикации ценовых предложений и результатов, критериев распределения электроэнергии среди снабжающих организаций, регулированию стоимости услуг единого закупщика и обеспечению полного возврата средств потребителям", - резюмировал глава ведомства.
Для справки:
Единым закупщиком, осуществляющим централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, с 2018 года в РК является "дочка" KEGOC - ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии".
Введение единого закупщика электроэнергии должно было уравнять различие между тарифами в регионах Казахстана.
Напомним, в прошлом году энергосистема Казахстана работала в условиях дефицита электроэнергии и мощности, одной из причин является высокая аварийность на электростанциях, которая на 16% выше, чем в 2021 году.
03.02.2023, 13:41 29646
Неполадки на АНПЗ: уволен замгендиректора завода
Фото: kmg.kz
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Атырау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев проинспектировал ход ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, начатых после останова установки каталитического крекинга.
Глава КМГ поручил создать оперативный штаб во главе с заместителем председателя правления КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арманом Кайрденовым. Оперативный штаб будет действовать вплоть до полного устранения неполадок в работе оборудования АНПЗ, сообщается на сайте нацкомпании.
Основная задача штаба - оперативно и качественно устранить все имеющиеся неполадки, а также проблемные аспекты в деятельности АНПЗ, носящие системный характер. Мой заместитель, Арман Кайрденов, будет находиться здесь вплоть до полного выхода из кризисной ситуации", - подчеркнул Мирзагалиев.
В ходе совещания от занимаемой должности освобожден первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, генеральному директору предприятия Мурату Досмуратову объявлен строгий выговор. Глава КМГ также поручил руководителю созданного штаба провести служебное расследование инцидента и по его итогам принять дополнительные кадровые решения", - говорится в информации.
Чтобы не допустить возникновения дефицита топлива по стране, Мирзагалиев также поручил оптимизировать загрузки всех трех НПЗ по нефти для максимального производства светлых нефтепродуктов.
Учитывая неоднократные замечания руководства страны в адрес АНПЗ, а также постоянные перебои в работе, мы будем принимать самые жесткие меры. В условиях когда в стране вопрос обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами особенно чувствителен, подобные эксцессы недопустимы", - резюмировал Мирзагалиев.
Напомним, в начале января Атырауский НПЗ снизил производство сжиженного газа, бензина и дизтоплива из-за остановки работы каталитического крекинга.
1 февраля на коллегии ведомства министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что на всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт, поскольку в текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов.
В свою очередь первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что полное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами является критически важным. Он отметил, что проблема дефицита ГСМ носит системный характер, особенно во время полевых работ.
Министерство и "КазМунайГаз" постоянно называют какие-то причины: то остановка заводов на ремонты, то по импорту не могут договориться, то еще что-то. В итоге, вместо того чтобы заранее планировать и принимать превентивные меры, в самый последний момент занимаемся "тушением пожара". Дошло до того, что в сентябре прошлого года руководство правительства вынуждено было решать эти вопросы в ручном режиме. Поэтому министерство и "КазМунайГаз" должны обеспечить жесткий контроль за производством и оборотом нефтепродуктов", - подчеркнул Скляр.
В сентябре председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в докладе президенту Токаеву заявлял, что в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов - 17 млн тонн.
03.02.2023, 13:07 30846
Минимальные оптовые цены на социально значимые продукты питания установят в Казахстане
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введут минимальные оптовые цены на производимые, ввозимые и реализуемые в Республике Казахстан социально значимые продовольственные товары. Соответствующие правила разработал Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК.
В правилах говорится, что уполномоченный орган устанавливает минимальные оптовые цены (далее МОЦ) на срок до 90 календарных дней в течение одного года по определенному социально значимому продовольственному товару (далее СЗПТ) на всей территории республики.
Основанием для установления МОЦ является результат сравнительного анализа цен, который проводится уполномоченным органом по заявлению заявителя и предложению заинтересованных государственных органов", - говорится в документе.
Заявление содержит следующую информацию:
- сведения о заявителе, об объеме производства в количественном и стоимостном выражении СЗПТ в отрасли экономики в течение одного года, предшествующего дате подачи заявления, а также объеме производства в количественном и стоимостном выражении СЗПТ производителями, поддержавшими заявление, и их доле в общем объеме производства в Республике Казахстан;
- описание и объем производимого, ввозимого и (или) реализуемого на территории РК СЗПТ, в отношении которого предлагается установить МОЦ;
- документы о присоединении к заявлению производителей СЗПТ, производящих существенную часть, но не менее 50% от общего объема производства СЗПТ в РК;
- сведения о цене импортируемых аналогичного или непосредственно конкурирующего СЗПТ и их стоимости, обоснование наличия материального ущерба отрасли экономики или угрозы его причинения вследствие ввозимого и реализуемого на территории РК или непосредственно конкурирующего СЗПТ, а также предложение о введении МОЦ с указанием ее размера и срока действия.
Для доказательства материального ущерба отрасли экономики или угрозы его причинения вследствие ввозимого и (или) реализуемого на территории республики аналогичного или непосредственно конкурирующего СЗПТ нужно будет представить объективные факты, которые характеризуют экономическое положение отрасли экономики и должны быть выражены в количественных и (или) стоимостных показателях за годовой период. Это данные об объеме производства СЗПТ и его реализации, доле на рынке, себестоимости производства, цене, степени загрузки производственных мощностей, занятости производительности труда, размере прибыли, рентабельности производства, объеме инвестиций в отрасль экономики.
МОЦ не распространяется на социально значимые товары, ввозимые на территорию республики для промышленной переработки, предназначенные исключительно для использования в производстве, в том числе ввозимые по процедуре "свободного склада".
Как отметили в комитете, принятие проекта позволит обеспечить защиту внутреннего рынка.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 февраля.
Для справки:
В перечень социально значимых продуктовых товаров в Казахстане входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречневая крупа, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядина, курица, молоко, кефир, творог, картофель, морковь, лук, капуста и соль.
Ранее сообщалось, что в Казахстане цены на социально значимые продукты выросли на 23,4% за год. Аналитики привели размер средней цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по Казахстану на на 31 января 2023 года. Так, цена на гречневую крупу составила 500 тенге за килограмм, литр подсолнечного масла обошелся казахстанцам в 905 тенге, цена на рожки в среднем составляла 306 тенге за килограмм.
В январе 2023 года индекс потребительских цен составил 1,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, непродовольственные - на 0,9%, платные услуги - на 0,7%.
03.02.2023, 12:42 31556
Цены на социально значимые продукты выросли на 23,4% за год
За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,3%
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,3%, в годовом выражении - на 23,4%, информирует Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
Аналитики привели размер средней цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по Казахстану на на 31 января 2023 года. Так, цена на гречневую крупу составила 500 тенге за килограмм, литр подсолнечного масла обошелся казахстанцам в 905 тенге, цена на рожки в среднем составляла 306 тенге за килограмм.
Уточняется, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта", - разъяснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что индекс потребительских цен в январе 2023 года в РК составил 1,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, непродовольственные - на 0,9%, платные услуги - на 0,7%.
03.02.2023, 11:55 33986
Теперь предприниматели могут сдавать налоговый отчет в приложении Kaspi Pay
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов запустил еще один онлайн-сервис для предпринимателей. Теперь индивидуальные предприниматели, работающие на основе упрощенной декларации, могут сдавать налоговые отчеты по форме 910 в разделе "Налоги" в приложении Kaspi Pay.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Kaspi Pay - самое популярное приложение для казахстанских предпринимателей от Kaspi.kz. Наша главная цель - упростить и улучшить жизнь предпринимателям. С помощью нашего нового сервиса "Налоговые отчеты" индивидуальные предприниматели теперь смогут сдавать налоговые отчеты онлайн, быстро и просто. Спасибо Комитету государственных доходов, а также Министерству цифровизации и АО "НИТ" за еще один успешный сервис, который наши команды разработали совместно!"
Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК:
Комитет госдоходов в рамках сотрудничества с банками второго уровня на платформе Kaspi Pay запустил на бесплатной основе для субъектов малого бизнеса сервис по приему налоговой отчетности формы 910.00. Данный сервис дает возможность быстро, доступно, своевременно исполнять налоговые обязательства, экономя время на исчислении налогов, составлении и представлении отчетности. В данном направлении сотрудничество будет продолжаться, создавая благоприятные условия и улучшая взаимодействие между налогоплательщиками и государством".
С помощью нового сервиса бухгалтер или сам предприниматель может сформировать отчет прямо в приложении, и при финальном подтверждении отчет автоматически будет отправлен в КГД.
Ближайший отчет - за второе полугодие 2022 года - необходимо сдать до 15 февраля. Следующий отчет - за первое полугодие 2023 года - до 15 августа.
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