Назначен новый гендиректор "Майкаинзолота"

Фото: Акорда

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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Республику Казахстан, - Евразийский банк развития намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Республику Казахстан, сообщает Акорда.





Как пояснил глава ЕАБР Николай Подгузов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, инвестиции планируется направить на модернизацию инфраструктурных и энергетических объектов, развитие возобновляемых источников энергии, транспорта и логистики, включая реконструкцию дорог республиканского значения, а также в промышленность и цифровые технологии.





По словам Николая Подгузова, в 2025 году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана и привлечению инвестиций, тесно взаимодействуя с партнерами и многосторонними организациями, в том числе посредством проведения собственных международных мероприятий.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что с начала реализации страновой стратегии по Республике Казахстан на 2022-2026 годы ЕАБР досрочно выполнил инвестиционный план в объеме $3,8 млрд. В 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму свыше $4,5 млрд.





Подчеркивается, что глава государства положительно оценил вклад Евразийского банка в развитие экономики Казахстана и подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.