Транспортировка по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск была остановлена на несколько дней - КТК

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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, обладая серьезной ресурсной базой, традиционно занимается добычей и экспортом сырья. Вместе с тем в последние годы ситуация кардинально меняется - акцент смещается на развитие отраслей более высокого передела. Об этом сообщил - Казахстан, обладая серьезной ресурсной базой, традиционно занимается добычей и экспортом сырья. Вместе с тем в последние годы ситуация кардинально меняется - акцент смещается на развитие отраслей более высокого передела. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.





За последние 5 лет в структуре промышленности уже произошли качественные изменения. На сегодняшний день обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую и продолжает расти дальше", - подчеркнул премьер-министр.





Алихан Смаилов добавил, что правительством принят ряд новых мер в этом направлении. Запущен механизм обеспечения внутренних переработчиков сырьем по ценам ниже рыночных. Новые производства обрабатывающей промышленности будут освобождаться от налогов на срок до трех лет.





Кроме того, предоставляется налоговая льгота для организации новых производств в обрабатывающем сегменте. Это касается импорта оборудования, которое не производится в стране.





Мы также продолжим содействовать реализации новых проектов. Для этого предусмотрены бюджетные средства в размере более 600 млрд тенге, включая льготное кредитование", - отметил глава правительства.





По итогам года ожидается ввод в эксплуатацию около 300 новых проектов в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности - 170 проектов на сумму порядка 800 млрд тенге.





Например, в индустриальной зоне Сарани начато производство бытовой техники мощностью 1,1 млн единиц продукции. В Костанайской области стартовало строительство нового автомобильного завода KIA с углубленной локализацией мощностью 70 тысяч автомобилей в год. В Актюбинской области запущено производство мобильных буровых установок", - озвучил Алихан Смаилов.





Наряду с этим в области Жетысу был модернизирован и расширен завод по производству керамических плит, который также приведет к снижению их импорта.





В следующем году мы планируем ввести более 400 проектов общей стоимостью 4,6 трлн тенге. Таким образом, процесс диверсификации ускоряется, и мы планомерно уходим от сырьевой направленности экономики", - заключил он.





Он отметил, что перед правительством поставлена большая задача по увеличению национальной экономики в два раза до 2029 года.





В этой связи мы продолжим работу по стимулированию экономической активности в стране. Еще больше снизим инфляцию и обеспечим макроэкономическую стабильность", - сказал Алихан Смаилов.





Предусматривается также реализация мер по дальнейшему улучшению инвестиционного климата.





Ежегодно мы планируем привлекать не менее $25 млрд прямых иностранных инвестиций. В дальнейшем будет реализован Общенациональный пул инвестиционных проектов. Благодаря этому будет создано более 160 тысяч новых рабочих мест", - отметил премьер-министр.





Наша страна является лидером по валовому притоку прямых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе. В прошлом году он вырос на 18% и достиг $28 млрд. Это стало рекордом для Казахстана за последние 10 лет", - сказал он.





По его словам, за первое полугодие в экономику страны было привлечено $13,3 млрд. При этом по итогам года ожидается порядка $27 млрд, что также является достаточно высоким показателем.





В свою очередь правительством принимаются необходимые меры для сохранения необходимого уровня инвестиционной активности. В частности, сформирован Общенациональный пул из порядка 1 тыс. проектов стоимостью свыше 32 трлн тенге.





По его словам, особое внимание планируется также уделить увеличению объемов обрабатывающей промышленности.





Все это позволит нам обеспечить рост экономики в среднесрочной перспективе на уровне не менее 6%. В целом поручение главы государства о доведении объема национальной экономики до $450 млрд будет исполнено", - заключил Алихан Смаилов.