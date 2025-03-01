Повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен

Фото: Минэнерго РК

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Атырау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау состоялось официальное открытие завода Beruseal Caspian, который будет выпускать оборудование для нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





Новое предприятие займется выпуском быстроразъемных зажимов для трубопроводов и композитных материалов для их ремонта. Ранее такое оборудование закупалось за рубежом, а теперь оно будет производиться в Казахстане.





Министерством энергетики РК совместно с компанией Beruseal, а также крупнейшими нефтегазовыми компаниями и Международным центром развития нефтегазового машиностроения был разработан план по локализации, в котором предусматривалось передача технологий и открытие совместного предприятия.





В Минэнерго отметили, что с 2021 года Казахстан активно работает над увеличением доли отечественного производства в нефтегазовом секторе. На сегодняшний день заключено 24 соглашения с международными инвесторами и производителями оборудования, разработано 27 проектов по локализации, из которых 7 заводов уже запущены.